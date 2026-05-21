Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సూర్యగ్రహణం 2026: ఈ సంవత్సరం రెండవ సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు? తేదీ, సమయం, సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!

    ఈ ఏడాది రెండవ సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? ఈ సూర్య గ్రహణం తేదీ, సమయంతో పాటు సూర్య గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపిస్తుందా? సూతక కాలం ఎప్పుడు? సూర్యగ్రహణం ఏ దేశాల్లో కనిపిస్తుంది వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Published on: May 21, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    2026లో రెండో సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12న జరగనుంది. ఖగోళ శాస్త్రం పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది ఒక ప్రత్యేక సంఘటనగా పరిగణించబడుతుంది. అంతకుముందు ఈ ఏడాది తొలి సూర్యగ్రహణం మార్చిలో జరిగింది. ఇప్పుడు ఆగస్టులో జరిగే ఈ గ్రహణం ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలలో కనిపిస్తుంది. అయితే, భారతదేశంలోని ప్రజలు దీనిని చూడలేరు.

    సూర్యగ్రహణం 2026: ఈ సంవత్సరం రెండవ సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు? తేదీ, సమయం, సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
    సూర్యగ్రహణం 2026: ఈ సంవత్సరం రెండవ సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు? తేదీ, సమయం, సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!

    సూర్య గ్రహణం ఆగస్టు 12న రాత్రి 9:04 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఈ గ్రహణం ఆగస్టు 13న తెల్లవారుజామున 4:25 గంటలకు ముగుస్తుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ గ్రహణం రాత్రిపూట సంభవిస్తుంది.

    ఈ సూర్యగ్రహణం ఎలా ఉంటుంది?

    ఇది కంకణ సూర్య గ్రహణం అవుతుంది. ఈ సమయంలో చంద్రుడు సూర్యుడు, భూమి మధ్య వస్తాడు. కానీ చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పలేడు. ఈ సందర్భంలో, సూర్యుడి చుట్టూ ప్రకాశవంతమైన వలయం కనిపిస్తుంది. దీనిని సాధారణ భాషలో “రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్” అని కూడా అంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఈ గ్రహణం కర్కాటక రాశి మరియు ఆశ్లేష నక్షత్రంలో జరుగుతుంది.

    సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపిస్తుందా?

    ఈ సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. ఈ కారణంగా, సూతక కాలం కూడా ఇక్కడ చెల్లుబాటు కాదు. అంటే, ప్రజలు ఆరాధన, వంట లేదా ఇతర పనులపై ఎలాంటి నియమాలను పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. జ్యోతిషశాస్త్ర నమ్మకాలలో, గ్రహణం కనిపించని చోట దాని సూతక కాలం ప్రభావవంతంగా పరిగణించబడదని నమ్ముతారు.

    సూర్యగ్రహణం ఏ దేశాలలో కనిపిస్తుంది?

    ఈ కంకణ సూర్యగ్రహణం ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది. వీటిలో ఐరోపా, కెనడా, గ్రీన్లాండ్, ఐస్లాండ్, ఉత్తర స్పెయిన్, ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం, రష్యా ఈశాన్య భాగంలోని అనేక దేశాలు ఉన్నాయి. ఈ ఖగోళ సంఘటన అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా కనిపిస్తుంది.

    నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, సూర్యగ్రహణాన్ని ఎప్పుడూ కంటితో చూడకూడదు. ఇది కళ్లను దెబ్బతీస్తుంది. గ్రహణాన్ని వీక్షించడానికి సోలార్ ఫిల్టర్లు లేదా ప్రత్యేక పరికరాలతో కూడిన కళ్లజోడును ఉపయోగించాలి. ఒక వ్యక్తి టెలిస్కోప్ ద్వారా గ్రహణాన్ని చూడాలనుకుంటే, దానిలో సోలార్ ఫిల్టర్ కూడా ఉండాలి. కెమెరాను ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఉపయోగించవచ్చు, కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. కానీ ప్రజలు దీనిని ఆన్‌లైన్ లైవ్ స్ట్రీమ్ ద్వారా చూడవచ్చు. నాసాతో సహా అనేక అంతరిక్ష సంస్థలు ఈ ఖగోళ సంఘటనను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేశాయి.

    మత విశ్వాసాల ప్రకారం, కొంతమంది గ్రహణం సమయంలో తినరు మరియు ఆరాధనకు సంబంధించిన నియమాలను పాటిస్తారు. గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఏదేమైనా, శాస్త్రీయ దృక్కోణం నుండి చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, రక్షణ లేకుండా సూర్యుడిని నేరుగా చూడకూడదు.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/సూర్యగ్రహణం 2026: ఈ సంవత్సరం రెండవ సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు? తేదీ, సమయం, సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
    Home/Rasi Phalalu/సూర్యగ్రహణం 2026: ఈ సంవత్సరం రెండవ సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు? తేదీ, సమయం, సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes