సోమవారం శివుడి అనుగ్రహం.. మీ రాశికి ప్రేమ, ధనం, కుటుంబంలో ఎలా ఉంది?
సోమవారం శివారాధనకు ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజు గ్రహస్థితుల ఆధారంగా రాశులవారీగా ప్రేమ, కుటుంబం, ఆర్థికం, వృత్తి, భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వంటి అంశాల్లో భిన్నమైన ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
సోమవారం అంటేనే భోళా శంకరుడి పూజా విధానానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉన్న రోజు. హిందూ ధర్మం ప్రకారం, సోమవారాల్లో శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, ప్రశాంతత వెల్లివిరుస్తాయి.
గ్రహాల కదలికలు, జ్యోతిష్య లెక్కల ఆధారంగా ఈ రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశుల వారి జ్యోతిష్య అంచనాలు ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి:
కష్టకాలంలో అండగా నిలిచే కుటుంబ సభ్యులు లేదా బంధువుల సలహాలను పాటించడం మంచిది. మీ ప్రేమ సంబంధాలు మరింత మధురంగా మారుతాయి. భాగస్వామి మధ్య పరస్పర నమ్మకం, అవగాహన ఉండటం వల్ల బంధం బలపడుతుంది. సానుకూల మార్పులను ఆహ్వానించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
వృషభ రాశి:
మీరు వివాహం గురించి ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ఆర్థిక మరియు భావోద్వేగ పరమైన అంశాలపై లోతుగా చర్చించుకోవడం అవసరం. భవిష్యత్ ప్రయాణానికి సిద్ధంకావడంతో పాటు వృత్తి జీవితాన్ని, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సమన్వయం చేసుకోవడం నేర్చుకోండి.
మిథున రాశి:
వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిగత జీవితాలు సాఫీగా సాగిపోతాయి. మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు తారసపడతాయి. మీ బంధంలో రొమాన్స్ లోపించకుండా చూసుకోవడం ద్వారా బంధాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లవచ్చు.
కర్కాటక రాశి:
మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడినప్పటికీ, పెద్ద మొత్తంలో పొదుపు చేయడం కొద్దిగా కష్టమవ్వవచ్చు. కుటుంబంతో చిన్నపాటి సంభాషణలు చేయడం వల్ల మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఒత్తిడిని దరిచేరనీయకండి.
సింహ రాశి:
మీ బంధాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం ద్వారా ఇద్దరి మధ్య బంధం మరింత ಗట్టిపడుతుంది.
కన్యా రాశి:
కుటుంబంలో మీరే ప్రధాన సంపాదనపరులైతే, భవిష్యత్ దృష్ట్యా అదనపు ఆదాయ వనరుల గురించి ఆలోచించడం ఉత్తమం. మీ ప్రేమ జీవితం ఆశాజనకంగా సాగుతుంది, ఇది భాగస్వామితో భావాలను పంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
తులా రాశి:
మీ ప్రయత్నాలలో సులభంగా విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సహకారంతో ఏ పనైనా విజయవంతంగా పూర్తి చేయవచ్చు. పెద్ద లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి కొద్దిగా వ్యక్తిగత సమయాన్ని త్యాగం చేయాల్సి రావచ్చు.
వృశ్చిక రాశి:
నేడు వృశ్చిక రాశి మెరుగైన జీవితాన్ని నిర్మించుకోవడానికి కొన్ని సర్దుబాట్లు, త్యాగాలు చేయడం తప్పనిసరి. కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతను చేకూర్చడంపై మీ పూర్తి దృష్టి ఉండాలి.
ధనుస్సు రాశి:
ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వృద్ధి సాధించడం ఎంతో ముఖ్యం. జీవితంలో అడుగులు ముందుకు వేయడానికి నిజాయితీగా ప్రయత్నించండి. మీ నైపుణ్యాలు సరైన సమయంలో మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తాయి.
మకర రాశి:
అన్నీ దైవ సంకల్పం మేరకే జరుగుతుంటాయి. భవిష్యత్తును మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి సృజనాత్మక ప్రణాళికలు వేసుకోండి. ఈ రోజు మీ జీవితంలో సంతోషాన్ని, మానసిక సంతృప్తిని తీసుకువస్తుంది.
కుంభ రాశి:
ఇద్దరి మధ్య ప్రత్యేకమైన బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి భావోద్వేగ అనుసంధానం అవసరం. మీ బంధాన్ని మరింత మెరుగుపరుచుకోవడానికి బాహ్య వ్యక్తుల జోక్యం అవసరం లేదు.
మీన రాశి:
మీ ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడం అత్యంత లాభదాయకం. కోరుకున్నవన్నీ ఒకేసారి సాధించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు, ముఖ్యంగా విలాసవంతమైన వస్తువుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More