Shivaratri 2026: మహాశివరాత్రి వేళ శివుడికి వేటితో అభిషేకం చేయాలి? ఇలా చేస్తే ఐశ్వర్యం, సర్వసుఖాలు, సంతాన ప్రాప్తి!
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 15, అనగా ఈరోజు, శివరాత్రి పండుగ వచ్చింది. ఈరోజు పరమేశ్వరుడిని ఆరాధించడం వలన విశేష ఫలితాలు పొందవచ్చు. అలాగే శివార్చన, శివాభిషేకంతో కూడా ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. శివుడికి అభిషేకం చేసే ఒక్కో ద్రవ్యానికి విశిష్టత ఉంది. మరి వేటితో అభిషేకం చేస్తే ఎలాంటి ఫలితం కలుగుతుందో చూద్దాం.
ఈ రోజే మహాశివరాత్రి. శివరాత్రిని అడుగు పరమేశ్వరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వలన ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. శివుడు బ్రహ్మరూపం నుంచి లింగరూపంలోకి అవతరించిన ఈ రోజునే శివరాత్రి అంటారు. శివ పురాణం ప్రకారం చూసినట్లయితే, శివుడు పార్వతీదేవితో వివాహం జరిగిన రోజు కూడా ఈ విశేష రోజునే.
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 15, అనగా ఈరోజు, శివరాత్రి పండుగ వచ్చింది. ఈరోజు పరమేశ్వరుడిని ఆరాధించడం వలన విశేష ఫలితాలు పొందవచ్చు. అలాగే శివార్చన, శివాభిషేకంతో కూడా ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. శివుడికి అభిషేకం చేసే ఒక్కో ద్రవ్యానికి విశిష్టత ఉంది. మరి వేటితో అభిషేకం చేస్తే ఎలాంటి ఫలితం కలుగుతుందో చూద్దాం.
శివుడికి వీటితో అభిషేకం చేస్తే ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది, సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి
శివుడికి అన్నాభిషేకం చేయడం వలన సుఖ జీవనం పొందవచ్చు.
ద్రాక్షరసంతో అభిషేకం చేస్తే సకల కార్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది.
నారికేళ జలంతో అభిషేకం చేయడం వలన సర్వసంపద వృద్ధి చెందుతుంది, ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
ఖర్జూర రసంతో శివుడికి అభిషేకం చేస్తే శత్రు నాశనం జరుగుతుంది.
గరిక జలంతో శివుడికి అభిషేకం చేయడం వలన ఆర్థిక అభివృద్ధి కలుగుతుంది.
ఆవు నెయ్యితో అభిషేకం చేస్తే ఐశ్వర్యం పెరుగుతుంది.
ఆవు పాలతో శివుడికి అభిషేకం చేస్తే సర్వసుఖాలు కలుగుతాయి.
ఆవు పెరుగుతో అభిషేకం చేస్తే ఆరోగ్యం, బలం కలుగుతాయి; సంతాన ప్రాప్తి పొందవచ్చు.
చెరుకు రసంతో శివుడికి అభిషేకం చేస్తే దుఃఖాలు తొలగి పోతాయి.
తేనెతో శివుడికి అభిషేకం చేయడం వలన తేజస్సు పెరుగుతుంది.
భస్మజలంతో అభిషేకం చేయడం వలన పాపాలన్నీ తొలగి పోతాయి, ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
పుష్పోదకంతో అభిషేకం చేయడం వలన స్థిరాస్తి పెరుగుతుంది.