నవంబర్లో శుక్రుడి డబుల్ సంచారం - ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం, అత్యంత శుభ ఫలితాలు..!
వచ్చే నవంబర్ నెలలో శుక్రుడు రెండుసార్లు రాశి మారనున్నాడు. సొంతరాశి తులారాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశంతో పలు రాశులవారికి లాభం చేకూరుతుంది.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సౌందర్యానికి, సంపదకు, వైవాహిక జీవితానికి, భౌతిక సుఖసంతోషాలకు కారకుడిగా భావించే శుక్ర గ్రహం నవంబర్ మాసంలో అత్యంత కీలకమైన కదలికలను జరపబోతోంది. ఈ నెలలో శుక్రుడు రెండుసార్లు తన రాశిని మార్చుకోవడం విశేషం. సాధారణంగా ఒక గ్రహం నెలకు ఒకసారి రాశి మారడం సహజం, అయితే తిరోగమన గమనం వల్ల శుక్రుడు ఈ నెలలో డబుల్ ట్రాన్సిట్ చేయనున్నాడు.
పంచాంగ గణనాల ప్రకారం…. మొదటగా నవంబర్ 6న శుక్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్య నియమాల ప్రకారం కన్యారాశిలో శుక్రుడు నీచ స్థితిలో ఉంటాడు. ఆ తర్వాత, తన వక్ర గమనం కారణంగా నవంబర్ 22న తిరిగి తన స్వక్షేత్రమైన తులారాశిలోకి చేరుకుంటాడు. గ్రహాలు తమ సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అత్యంత శక్తివంతంగా మారి శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఈ క్రమంలో తులారాశిలోకి శుక్రుడి పునరాగమనం పలు రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితిగతుల పరంగా అమితమైన యోగాన్ని అందించనుంది. ఫలితంగా పలు రాశులకు లాభం చేకూరనుంది.
వృషభ రాశి
శుక్రుడి ఈ రాశి మార్పు వృషభ రాశి వారికి అనేక రకాలుగా ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. వృషభ రాశికి అధిపతి కూడా శుక్రుడే కావడం వల్ల, ఉద్యోగంలో గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సంక్లిష్ట సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాల ద్వారా మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఏవైనా మనస్పర్థలు ఉంటే, పరస్పరం మాట్లాడుకోవడం ద్వారా వాటన్నింటినీ పరిష్కరించుకుంటారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి తులారాశిలోకి శుక్రుడి పునరాగమనం అత్యంత శుభప్రదంగా మారనుంది. మీ కష్టానికి, ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విద్య, మీడియా, కళలు, డిజైనింగ్, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఇది సువర్ణాక్షరాల కాలమనే చెప్పాలి. వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించి కొత్త ప్రణాళికలను అమలు చేసి విజయం సాధిస్తారు. భాగస్వామ్య బంధాలు, ప్రేమ సంబంధాలలో సానుకూల మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి ఈ రాశి పరివర్తనం ఆర్థిక పరంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ సమయంలో రాబడి పెరుగుతున్నప్పటికీ, ఆదాయం మరియు ఖర్చుల మధ్య సరైన సమతుల్యత పాటించడం చాలా అవసరం. ఉద్యోగస్తులు తమ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు, పూర్వ మిత్రుల సహాయం ద్వారా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. అయితే, ఎవరికీ ఆలోచించకుండా అప్పులు ఇవ్వడం గానీ, ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా పెద్దమొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం గానీ చేయవద్దని జ్యోతిష్య పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి తులారాశిలో శుక్రుడి సంచారం కెరీర్ పరంగా సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరగడమే కాకుండా ప్రమోషన్ పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పనిప్రాంతంలో ఉన్నతాధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించడానికి కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. సుదీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు, కోర్టు కేసులు లేదా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు మళ్లీ ముందుకు సాగుతాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో తులారాశి శుక్రుడికి సొంత ఇల్లు (స్వక్షేత్రం). ఒక గ్రహం తన సొంత రాశిలో సంచరిస్తున్నప్పుడు దాని సహజ గుణాలైన ఐశ్వర్యం, వృద్ధి, సుఖసంతోషాలు, దాంపత్య సుఖం రెట్టింపు స్థాయిలో లభిస్తాయి. జాతకంలో శుక్రుడి బలం పెరగడంతో వ్యక్తిగత ఆకర్షణ, వ్యాపార మెళకువలు, ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తాయి. అందుకే నవంబర్ 22న జరగబోయే ఈ గోచార మార్పు జ్యోతిష్య పరంగా ఎంతో కీలకమైనదిగా పరిగణిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More