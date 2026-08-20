శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు - అదృష్టం చూడబోయే 3 రాశులు ఇవే
మరో 5 రోజుల్లో శుక్ర గ్రహం తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనుంది. అంగారక, రాహు నక్షత్రాల్లో శుక్రుడి సంచారం వల్ల మేషం, వృశ్చికం, మీన రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, పురోగతి దక్కనున్నాయి.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సౌందర్యం, ఐశ్వర్యం, ప్రేమ, ఆనందాలకు కారకుడిగా భావించే శుక్ర గ్రహం తన నక్షత్ర సంచారంలో కీలక మార్పుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రసిద్ధ జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. ప్రస్తుతం చంద్రుడికి చెందిన హస్త నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడు, ఆగస్టు 25న మధ్యాహ్నం 12:55 గంటలకు కుజుడి (అంగారకుడు) నక్షత్రరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఆ తర్వాత మరో 18 రోజులకు శుక్రుడు రాహువు నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడతాడు. ఈ రెండు కీలక నక్షత్ర మార్పుల ప్రభావం మొత్తం 12 రాశులపై ఏదో ఒక రూపంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
అయితే…. ఆగస్టు 25న జరగబోయే ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల ప్రధానంగా మూడు రాశుల వారికి రాబోయే 18 రోజుల పాటు విశేషమైన ఆర్థిక లబ్ధి, వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల, అనేక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించనుంది.
మేష రాశి :
శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు మేష రాశి వారికి అత్యంత సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆగస్టు 25 నుంచి సెప్టెంబర్ 11 వరకు వీరికి ఆర్థికపరమైన వ్యవహారాల్లో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సమకూరనున్నాయి. ధనాన్ని ఆర్జించడానికి కొత్త మార్గాలు సుగమమవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొత్త బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల వీరి వృత్తిపరమైన ప్రొఫైల్ మరింత బలోపేతం అవుతుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు కూడా నిలిచిపోయిన పాత బాకీలను వసూలు చేసుకుంటారు. సంబంధాలు మునుపటి కంటే మరింత మెరుగ్గా మారతాయి.
వృశ్చిక రాశి :
వృశ్చిక రాశి వారికి రాబోయే రోజులు మానసిక ప్రశాంతతను, ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. కెరీర్కు సంబంధించి కొత్త ఆశలు, అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూలమైన శుభవార్తలు వింటారు. ఆగస్టు 25 నుంచి తదుపరి 18 రోజుల పాటు ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు నూతన రాబడి మార్గాలు తెరుచుకుని, వ్యాపార విస్తరణకు బాటలు పడతాయి. గతానుభవాల ఆధారంగా నిలిచిపోయిన పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
మీన రాశి :
మీన రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారం ప్రగతి ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆఫీసు వాతావరణం అనుకూలించి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అయితే అతిగా ఆలోచించడం తగ్గించుకోవడం శ్రేయస్కరం. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు లాభదాయకమైన కొత్త ఒప్పందాలు (డీల్స్) కుదుర్చుకుంటారు. గత కొన్ని రోజులుగా పట్టిపీడిస్తున్న ఆర్థిక ఆందోళనలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. మొత్తం మీద రాబోయే 18 రోజులు మీన రాశి వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉండబోతున్నాయి.
మీనరాశి వారు శుక్ర నక్షత్ర మార్పు యొక్క ప్రయోజనాన్ని కూడా పొందుతారు. ప్రగతి తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆఫీసులో పని ప్రశంసించబడుతుంది మరియు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, ఈలోగా ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు లాభాలను మాత్రమే పొందే ఒప్పందాన్ని పగులగొట్టవచ్చు. డబ్బు ఆందోళన ఇప్పుడు క్రమంగా తొలగిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది. మొత్తంమీద, ఆగస్టు 25 నుండి వచ్చే 18 రోజులు పాజిటివ్ గా ఉంటాయి.
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- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More