శుక్రుడి అస్తమయం, తిరోగమనం - ఇవాళ్టి నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి గొప్ప అవకాశాలు
అక్టోబర్ నెలలో శుక్రుడి సంచారంలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంది. అక్టోబర్ 3న తిరోగమనం చెందిన శుక్రుడు, అక్టోబర్ 12 నుంచి అస్తమిస్తున్నాడు. ఈ ప్రభావంతో 5 రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక రంగాల్లో గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఐశ్వర్యం, భోగభ్యాగాలు, సౌకర్యాలు, ప్రేమ మరియు దాంపత్య సుఖానికి శుక్రుడే కారకుడు. అటువంటి శుక్రుడి గమనంలో అక్టోబర్ నెలలో వచ్చే మార్పులను జ్యోతిష్య నిపుణులు చాలా ముఖ్యమైనవిగా భావిస్తున్నారు. ఈ నెలలో శుక్రుడి కదలికలు మారడం వల్ల పలు రాశుల వారి జీవితాల్లో కొత్త ఆశలు, అద్భుతమైన అవకాశాలు వెల్లువెత్తనున్నాయి.
పంచాంగం గణాంకాల ప్రకారం…. శుక్రుడు అక్టోబర్ 3, 2026న తిరోగమనం చెందాడు. ఈ తిరోగమన స్థితి నవంబర్ 14 వరకు కొనసాగుతుంది. ఇదే సమయంలో అక్టోబర్ 12 నుంచి శుక్రుడి అస్తమయ కాలం కూడా ప్రారంభమవుతోంది. మొత్తం 42 రోజుల పాటు శుక్రుడు తిరోగమనంలోనే ఉంటాడు. శుక్రుడి ఈ ప్రత్యేక స్థానంతో వృషభం, మిథునం, కర్కాటకం, ధనుస్సు, కుంభ రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అత్యంత సానుకూల ఫలితాలు అందుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఆ రాశుల వారి ఫలితాలు వివరంగా చూద్దాం:
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశికి అధిపతి స్వయంగా శుక్రుడే కావడం వల్ల ఈ గ్రహ మార్పు వీరికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులు తమ పనితీరుతో పైఅధికారులను మెప్పించి ప్రమోషన్లు, హోదాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి కొత్త కాంట్రాక్టులు, పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. గతంలో ఆగిపోయిన పాత ప్రాజెక్టులను మళ్లీ ప్రారంభించడానికి సమయం అనుకూలిస్తుంది. ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారు తమ అంతర్గత ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ముఖ్యంగా మీడియా, రచన, మార్కెటింగ్, కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో పనిచేసే వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికలను నిర్భయంగా ముందుకు తీసుకెళ్లవచ్చు. రాబడి పెంచుకోవడానికి నూతన ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషించే వీలుంది.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఆఫీసులో తమ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరగడంతో పాటు పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు మెరుగవుతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు పాత పెండింగ్ పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కొత్త కస్టమర్లతో సుదీర్ఘ సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకర వాతావరణం, సభ్యుల మధ్య పరస్పర సహకారం లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి కెరీర్, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు అమల్లోకి తెచ్చే సమయమిది. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారు లేదా కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఉంటాయి. నైపుణ్యాలు పెంచుకోవడం, ఉన్నత విద్య కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సానుకూలిస్తాయి.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి స్థానికులు తమ ఆర్థిక స్థితిని మరింత బలోపేతం చేసుకునే అవకాశాలను పొందుతారు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు, కీలక ప్రాజెక్టులు చేతికి అందుతాయి. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త నెట్వర్కింగ్ ద్వారా ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. సుదీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన అసంపూర్ణ పనులను పూర్తి చేయడానికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More