శుక్రుడి అనుగ్రహంతో డిసెంబర్ 5 వరకు ఈ 4 రాశులకు ధనవర్షం.. పట్టిందల్లా బంగారమే!
జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, సంపద, సుఖసంతోషాలు, ప్రేమకు కారకుడైన శుక్రుడు కుజుడికి చెందిన నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కలగనున్నాయి. డిసెంబర్ 5, 2026 వరకు మిథున, మకర, తులా, కుంభ రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, ఉద్యోగ పురోగతి, వ్యాపారంలో విజయాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్య అంచనా.
సమృద్ధి, భోగభాగ్యాలు, ప్రేమకు కారకుడైన శుక్ర గ్రహం ప్రస్తుతం కన్యా రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడు ప్రస్తుతం కుజుడికి చెందిన నక్షత్రంలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. దీని వల్ల శుక్ర, కుజుల సంయుక్త ప్రభావం అన్ని రాశులపై పడనుంది.
డిసెంబర్ 5, 2026 వరకు ఈ స్థితి కొనసాగనుంది. ఈ నక్షత్ర మార్పు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనున్నాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు, ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో పాటు జేబులో నిండా డబ్బు ఉండే అదృష్టం ఈ 4 రాశుల వారికి పట్టింది. ఆ లక్కీ రాశులు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. మిథున రాశి: వ్యాపారంలో అద్భుత లాభాలు
మిథున రాశి వారికి శుక్రుడి ఈ నక్షత్ర సంచారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. మీరు తలపెట్టిన వ్యాపార ప్రణాళికలు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఆర్థికంగా ఊహించని ధనలాభం ఉంటుంది.
ఉద్యోగం చేసే వారికి పైఅధికారుల నుంచి, సహోద్యోగుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు వస్తుంది. ఇక మీ వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే, ప్రేమ జీవితంలో రొమాన్స్ వెల్లివిరుస్తుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
2. మకర రాశి: సమాజంలో కీర్తిప్రతిష్టలు
మకర రాశి వారికి ఈ కాలం చాలా అద్భుతంగా సాగిపోతుంది. సమాజంలో మీ పేరు, చేసే పనికి తగిన గుర్తింపు, గౌరవం లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మరింత స్థిరంగా మారుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ సులువుగా పూర్తవుతాయి.
3. తులా రాశి: పెండింగ్ పనులు దూకుడు
తులా రాశి వారికి శుక్రుడి ప్రభావం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం దొరుకుతుంది. మీ రాశ్యాధిపతి అయిన శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల గతంలో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పుంజుకుంటాయి.
స్నేహితుల నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది. అన్ని మార్గాల నుంచి ధనాగమనం ఉంటుంది, దీని వల్ల మీ ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోతాయి.
4. కుంభ రాశి: వైవాహిక జీవితంలో మధుర క్షణాలు
కుంభ రాశి వారికి ఈ 26 రోజులు లాభాల పంట పండనుంది. వ్యాపారంలో భారీగా ధనలాభం వచ్చే సూచనలున్నాయి. మీ వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది, జీవిత భాగస్వామితో అన్యోన్యత మరింత బలపడుతుంది.
ఆర్థికంగా చేతిలో నిండా డబ్బు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆరోగ్యంపై, వ్యక్తిగత సంతోషంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెడతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More