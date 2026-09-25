అక్టోబర్ నుంచి 42 రోజులు వీరికి ప్రత్యేకం.. డబ్బుకు డబ్బు.. లక్కుకు లక్కు!
శుక్ర గ్రహం అక్టోబర్ 3న తులారాశిలో వక్రగతిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. శుక్రుని ఈ వక్రగతి 12 రాశులపైనా విభిన్న ప్రభావాలను చూపగలదు. కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
శుక్రుడు ప్రేమ, సౌందర్యం, ఆకర్షణ, సంపద, భౌతిక సౌకర్యాలకు కారణమని భావిస్తారు. అందువల్ల శుక్రుని రాశిలో లేదా సంచారంలో మార్పులు 12 రాశుల వారి జీవితంలోని వివిధ రంగాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. ప్రస్తుతం తులారాశిలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడు.. అక్టోబర్ 3న అదే రాశిలో వక్రగమనాన్ని ప్రారంభించనున్నాడు. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, శుక్రుని ఈ వక్రగమనం కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలు, సంబంధాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. కొన్ని రాశుల వారు ఈ కాలంలో మరింత జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి రావచ్చు.
శుక్రుడు 2026 అక్టోబర్ 3, శనివారం మధ్యాహ్నం 12:45 గంటలకు తులారాశిలో తన వక్రగమనాన్ని ప్రారంభించనున్నాడు. సుమారు 42 రోజుల పాటు ఈ స్థితిలో సంచరించిన తర్వాత నవంబర్ 14న మళ్లీ ప్రత్యక్ష గమనాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. ఈలోగా నవంబర్ 6న శుక్రుడు తులారాశి నుండి కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి శుక్రుని సంచారం వ్యక్తిగత జీవితం నుండి సామాజిక హోదా వరకు అనేక రంగాలలో మార్పులను తీసుకురాగలదు. మీ నాలుగో ఇంట్లో శుక్రుని సంచారం ఫలితంగా శారీరక, మానసిక ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంది. కొన్ని దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారం కావచ్చు. కుటుంబంలోని విభేదాలు క్రమంగా పరిష్కారం కావచ్చు. ఇంట్లో వాతావరణం మరింత ప్రశాంతంగా మారవచ్చు. మీరు మీ ప్రియమైనవారితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం కూడా పొందవచ్చు. మీ సామాజిక హోదా, గౌరవం పెరిగే అవకాశం ఉంది. చట్టం లేదా కోర్టుకు సంబంధించిన విషయాలలో కూడా అనుకూలమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి శుక్రుని వక్రగమనం వృత్తి, వ్యాపార పరంగా గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపవచ్చు. సంచారంలో దశమ స్థానంలో శుక్రుడు వక్రగతిలో ఉండటం వల్ల వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ పని రంగంలో పురోగతిని లేదా కొత్త బాధ్యతలను పొందే అవకాశం ఉంది. కళ, సంగీతం, ఫ్యాషన్, మీడియా వంటి సృజనాత్మక రంగాలలో పనిచేసే వారికి తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. వృత్తిలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అడ్డంకులు క్రమంగా తొలగిపోయి. ముఖ్యమైన లక్ష్యాలను సాధించడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. సామాజిక గౌరవం, గుర్తింపు కూడా పెరగవచ్చు. అయితే శుక్రుని ప్రభావం వల్ల సౌకర్యాలు, విలాసవంతమైన వస్తువులపై ఎక్కువగా ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఆదాయం పెరిగినా, ఖర్చులపై నియంత్రణ ఉంచుకోవడం మంచిది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి శుక్రుని వక్రగమనం సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆర్థిక విషయాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. శుక్రుడు మీ ఐదో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ధన స్థానంలో ఉన్న కుజుడి ప్రభావం మీ ధైర్యాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా పెంచుతుంది. మీ కొత్త ఆలోచనలు, సృజనాత్మక ప్రయత్నాలు వృత్తిలో లేదా వ్యాపారంలో మంచి ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడుల ద్వారా ఆదాయం సంపాదించే అవకాశాలు ఏర్పడవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడటంతో పాటు పాత అప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడటంతో పాటు, సామాజిక గౌరవం, ప్రతిష్ట కూడా పెరగవచ్చు.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి ఈ కాలం వ్యక్తిగత, వృత్తిపరంగా చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే శుక్రుడు తన సొంత రాశిలో సంచరిస్తాడు. ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడంతో పాటు చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కొన్ని ప్రాజెక్టులను తిరిగి చేపట్టి, వాటిని కొత్త పద్ధతిలో కొనసాగించే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. పనిలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు పాత పరిచయాల ద్వారా కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా వ్యాపార అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాలలో కొన్ని సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి కూడా ఇది మంచి సమయం. అయితే ఎలాంటి పెద్ద ఆర్థిక లేదా భాగస్వామ్య నిర్ణయాలను తొందరపడి తీసుకోకుండా అన్ని అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి శుక్ర గ్రహ సంచారం వృత్తి, వ్యాపార రంగాలలో కొత్త అవకాశాలను తెరిచి చూపవచ్చు. పని చేసే రంగాన్ని మార్చుకోవడానికి లేదా కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించడానికి ఒక అవకాశం లభించవచ్చు. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి, వారి గత ప్రయత్నాల ద్వారా ఒక కొత్త అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు పాత వినియోగదారులు, భాగస్వాములు లేదా విదేశీ పరిచయాల నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో స్థిరత్వం పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాల గురించి ఆలోచించవచ్చు. చాలా కాలంగా వాయిదా పడిన ప్రాజెక్టులను తిరిగి ప్రారంభించే అవకాశం ఉండవచ్చు. కుటుంబ మద్దతు లభించే అవకాశం కూడా ఉంది. వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాల మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడి వక్రగమనం ఆర్థిక, వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులను తీసుకురావచ్చు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్థిక విషయాలు మళ్లీ ఊపందుకునే అవకాశం ఉంది. పాత పరిచయాలు లేదా పాత వ్యాపార అవకాశాలు మళ్లీ మీ ముందుకు రావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కొత్త బాధ్యతలను లేదా వారు పనిచేసే విధానంలో మార్పులను ఎదుర్కోవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు పాత కస్టమర్లు లేదా పరిచయాల నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం లభించవచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే మార్గాల గురించి కొత్త ఆలోచనలు తలెత్తవచ్చు. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి కూడా అవకాశం ఉండవచ్చు. సుఖాలు, విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడంపై ఆసక్తి పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఖర్చు, పొదుపులో సమతుల్యతను పాటించడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More