    Nazar Dosha Remedies: ఇంట్లో గొడవలు, పిల్లలకు అనారోగ్యమా? దిష్టి తగిలితే ఈ చిన్న చిట్కాలతో చెక్ పెట్టండి!

    Nazar Dosha Remedies: ఇంట్లో కారణం లేకుండా గొడవలు జరగడం, పిల్లలు మాటిమాటికీ అనారోగ్యం బారిన పడటం వెనుక ప్రతికూల శక్తి (నెగటివ్ ఎనర్జీ) ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా, మన ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతోనే దృష్టి దోషాన్ని ఎలా వదిలించుకోవాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

    Published on: May 09, 2026 9:28 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    చాలా కుటుంబాల్లో అంతా బాగున్నట్టే కనిపిస్తుంది కానీ, అకస్మాత్తుగా సమస్యలు మొదలవుతాయి. పిల్లలు పదే పదే జబ్బు పడటం, భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న విషయాలకే గొడవలు రావడం, ఇంట్లోకి రాగానే ఏదో తెలియని అశాంతి కలగడం వంటివి మనం గమనిస్తుంటాం. జ్యోతిష్య, వాస్తు శాస్త్రాల ప్రకారం దీనిని దృష్టి దోషం లేదా నెగటివ్ ఎనర్జీ ప్రభావంగా పరిగణిస్తారు. మన పెద్దల కాలం నుండి వస్తున్న కొన్ని సంప్రదాయ చిట్కాలు ఈ ప్రతికూలతలను పారద్రోలడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.

    పిల్లలకు దిష్టి తగిలితే ఏం చేయాలి?

    చిన్న పిల్లలకు దిష్టి త్వరగా తగులుతుంది. పాలు తాగకపోవడం, అకారణంగా ఏడవడం, చికాకు పడటం వంటివి దృష్టి దోషానికి సంకేతాలు. ఇలాంటప్పుడు ఒక నిమ్మకాయను తీసుకుని దానిపై కొంచెం ఉప్పు చల్లాలి. ఆ నిమ్మకాయను పిల్లల తల నుండి పాదాల వరకు ఏడు సార్లు దిష్టి తీయాలి. అనంతరం ఆ నిమ్మకాయను ఎవరూ తొక్కని చోట లేదా ప్రవహించే నీటిలో పడేయాలి. ఈ ప్రక్రియను సాయంత్రం వేళల్లో చేస్తే ఫలితం త్వరగా ఉంటుందని క్షేత్రస్థాయి నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లల్లో ఉన్న ప్రతికూల ఆలోచనలు తొలగి, వారు ఉత్సాహంగా మారతారు.

    బెడ్‌రూమ్‌లో ప్రశాంతత కోసం ఉప్పు చిట్కాలు

    చాలా మంది బెడ్‌రూమ్‌లోకి వెళ్లగానే ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. నిద్ర పట్టకపోవడం, భాగస్వామితో అనవసరమైన వాదనలు జరగడం వంటివి అక్కడ ఉన్న నెగటివ్ ఎనర్జీ వల్ల కావచ్చు. దీనిని నివారించడానికి సముద్రపు ఉప్పు ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది.

    ఒక గాజు గిన్నెలో కల్లుప్పు నింపి బెడ్‌రూమ్‌లోని ఒక మూల ఉంచాలి. ఉప్పు గాలిలో ఉన్న ప్రతికూల తరంగాలను తొలగిస్తుంది. ప్రతి 10 నుండి 15 రోజులకు ఒకసారి పాత ఉప్పును మార్చి కొత్తది వేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గదిలోని వాతావరణం తేలికగా మారుతుంది. ఇది భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధాన్ని పెంచడమే కాకుండా మంచి నిద్రకు సహకరిస్తుంది.

    సింహద్వారం వద్ద దీనిని కట్టండి

    ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ద్వారానే లక్ష్మీదేవి ప్రవేశిస్తుందని నమ్ముతాం. అలాగే బయట వ్యక్తుల దృష్టి కూడా ఇక్కడి నుండే మొదలవుతుంది. శనివారం రోజున ఒక నల్లటి వస్త్రంలో కొంచెం ఉప్పు, ఆవాలు కలిపి చిన్న పొట్లంలా కట్టాలి. దీనిని ఇంటి సింహద్వారం పైన లోపలి వైపు లేదా బయట వైపు వేలాడదీయాలి.

    ఈ పొట్లం ఇంట్లోకి నెగటివ్ ఎనర్జీ రాకుండా రక్షణ కవచంలా పని చేస్తుంది. ప్రతి నెల ఈ పొట్లాన్ని మారుస్తూ ఉండాలి. దీని వల్ల కుటుంబ సభ్యులపై బయటి వ్యక్తుల చెడు చూపు పడదు. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సింహద్వారం వద్ద నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలు కట్టడం కూడా ఇదే ఉద్దేశంతో చేస్తుంటారు.

    ఇంట్లో సానుకూలత పెంచుకోవాలంటే..

    ప్రతికూలతలను పారద్రోలడమే కాకుండా, ఇంట్లో పాజిటివ్ వైబ్స్ పెంచుకోవడానికి మరికొన్ని సూచనలు పాటించాలి:

    శుభ్రత: పగిలిన సామాన్లు, పాడైపోయిన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచకండి. ఇవి నెగటివ్ ఎనర్జీని ఆకర్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా వంటగది, పడకగదిని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

    ధూపం: ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఇంట్లో సాంబ్రాణి లేదా అగరుబత్తుల ధూపం వేయాలి. ధూపం వేస్తున్నప్పుడు 'ఓం నమః శివాయ' అనే మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల ఇంటి మూలమూలలా శుద్ధి జరుగుతుంది.

    వేప ఆకులు: ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి వేప ఆకుల తోరణం కట్టడం వల్ల గాలి శుద్ధి అవ్వడమే కాకుండా క్రిమి కీటకాలు దరిచేరవు.

    శ్రద్ధాశక్తులతో ఈ పరిహారాలు పాటించినప్పుడు కచ్చితంగా మార్పు కనిపిస్తుంది. అయితే సమస్యలు మరీ తీవ్రంగా ఉంటే మాత్రం వాస్తు నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

