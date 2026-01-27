Edit Profile
    Solar Eclipse 2026: ఫిబ్రవరిలో సంవత్సరంలో మొదటి సూర్య గ్రహణం, నాలుగు రాశుల వారి జీవితంలో వెలుగులు!

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యగ్రహణం యొక్క ప్రభావం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై అనుభూతి చెందుతుంది. ఈ ప్రభావం శుభప్రదమైనదిగా కూడా ఉండవచ్చు, శుభకరమైనది కాకపోవచ్చు కూడా. 2026 లో వచ్చే మొదట సూర్యగ్రహణం ఏ తేదీన ఉంటుంది?, ఏ రాశులపై శుభప్రభావాన్ని చూపుతుందో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jan 27, 2026 12:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    సూర్యగ్రహణం అనేది ఒక ఖగోళ సంఘటన, కానీ వేద జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో దీనికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. 2026లో రెండు సూర్య గ్రహణాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఒకటి ఫిబ్రవరిలో, మరొకటి ఆగస్టులో రానుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యగ్రహణం యొక్క ప్రభావం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై అనుభూతి చెందుతుంది. ఈ ప్రభావం శుభప్రదమైనదిగా కూడా ఉండవచ్చు, శుభకరమైనది కాకపోవచ్చు కూడా. 2026 లో వచ్చే మొదట సూర్యగ్రహణం ఏ తేదీన ఉంటుంది?, ఏ రాశులపై శుభప్రభావాన్ని చూపుతుందో తెలుసుకుందాం.

    Solar Eclipse 2026: ఫిబ్రవరిలో సంవత్సరంలో మొదటి సూర్య గ్రహణం (pixabay)
    సంవత్సరంలో మొదటి సూర్యగ్రహణం

    ఈ సంవత్సరం మొదటి సూర్యగ్రహణం ఫిబ్రవరి 17, 2026న జరగనుంది. దీని గురించి ప్రజలలో మతపరమైన, శాస్త్రీయ ఉత్సుకత రెండూ ఉన్నాయి. ఈ సూర్యగ్రహణం సమయంలో చంద్రుడు సూర్యుడిని 96 శాతం వరకు కప్పుతాడు. ఆకాశంలో అద్భుతమైన రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ కనిపిస్తుంది. అంటే, సూర్యుడు అగ్ని వలయం లాగా కనిపిస్తాడు. ఈ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ మొత్తం ఈవెంట్ సుమారు 2 నిమిషాల 20 సెకన్ల పాటు కనిపిస్తుంది.

    సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు?

    ఫిబ్రవరి 17, 2026, మంగళవారం, ఫాల్గుణ అమావాస్య రోజున, సంవత్సరంలో మొదటి సూర్యగ్రహణం సాయంత్రం 05:26 గంటలకు సంభవించి రాత్రి 07:57 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే, ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. కాబట్టి సూతకం కాలం పరిగణించబడదు.

    జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, సంవత్సరంలో మొదటి సూర్యగ్రహణం శని రాశి అయిన కుంభ రాశిలో సంభవిస్తుంది. గ్రహణం జరుగుతున్న సమయంలో సూర్యుడు కుంభరాశిలో ఉంటాడు. అందువల్ల ఈ గ్రహణం అనేక రాశిచక్రాలకు శుభప్రదమైనదిగా రుజువు చేస్తుంది. మరి ఏ రాశిచక్రాలకు శుభ ప్రభావాన్ని తీసుకు వస్తుందో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 17న జరిగే సంవత్సరంలో మొదటి సూర్యగ్రహణం మేష రాశి ప్రజలకు అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా నిరూపించబడుతుంది. ఈ గ్రహణం ఈ రాశిచక్రాలకు అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. అదృష్టం పెరుగుతుంది. వ్యాపారం, కెరీర్‌లో గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు. కొత్త పనులు మొదలు పెట్టవచ్చు. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    వృషభ రాశి

    సూర్యగ్రహణం వృషభ రాశి స్థానికులకు కూడా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీరు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకుంటారు. కెరీర్ లో లాభాలను పొందుతారు. ఇది విద్యార్థులకు కూడా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే పరిస్థితిలో ఉంటే బాగా రాణించవచ్చు. తల్లిదండ్రుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రభుత్వ రంగంలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    మిథున రాశి

    సంవత్సరంలో మొదటి సూర్యగ్రహణం మిథున రాశిచక్రానికి చాలా శుభప్రదమని చెప్పవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులను సృష్టించవచ్చు. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబం నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపారం, వృత్తిలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    కర్కాటక రాశి

    ఈ సూర్యగ్రహణం కర్కాటక రాశి వారికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక సంపద లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారం, వృత్తిలో లాభాలు పొందుతారు. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వాహనం లేదా ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మొత్తంగా, ఈ సూర్య గ్రహణం కర్కాటక రాశి వారికి విజయం మరియు పురోగతిని అందిస్తుంది.

