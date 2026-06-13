సోమవతి అమావాస్య రోజు అద్భుత యోగాలు.. ఈ పనులు చేస్తే తిరుగేలేదు!
ఈ ఏడాది జ్యేష్ఠ అమావాస్య జూన్ 15న సోమవారం వచ్చింది. ఎంతో పవిత్రమైన ఈ సోమవతి అమావాస్య రోజున అరుదైన గ్రహాల సంయోగం, సర్వార్థ సిద్ధి యోగం కలసి వస్తున్నాయి. ఈ రోజున పితృ తర్పణాలు, రవి చెట్టు పూజలు చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో అమావాస్య తిథికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. అందులోనూ సోమవారం వచ్చే అమావాస్యను ‘సోమవతి అమావాస్య’గా ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఈ ఏడాది జూన్ 15న జ్యేష్ఠ మాసపు సోమవతి అమావాస్య రానుంది. ఈ రోజున పూజలు, దానధర్మాలు, పితృ తర్పణాలకు విశేష శక్తి ఉంటుందని పెద్దలు చెబుతారు. ఈసారి రాబోయే సోమవతి అమావాస్య మరెంతో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. ఈ రోజున ఆకాశంలో అరుదైన గ్రహాల కూటమి, శుభ యోగాలు ఒకేసారి కలిసి రావడం వల్లే ఈ ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. ఈ పవిత్ర ఘడియల వల్ల ఈ రోజు ప్రాధాన్యం పదింతలు పెరిగిందని జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
అమావాస్య తిథి ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?
పంచాంగం ప్రకారం, జూన్ 14వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 11 గంటల 14 నిమిషాలకు అమావాస్య తిథి ప్రారంభమవుతుంది. మరుసటి రోజు, అంటే జూన్ 15వ తేదీ సోమవారం ఉదయం 8 గంటల 46 నిమిషాల వరకు ఈ తిథి ఉంటుంది. శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం, సూర్యోదయ తిథి (ఉదయ తిథి) ఆధారంగానే వ్రతాలు, పూజలు నిర్వహిస్తారు. కాబట్టి జూన్ 15న సోమవతి అమావాస్య వ్రతాన్ని ఆచరించాలని, ఆ రోజే పవిత్ర స్నానాలు, పూజలు చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
అద్భుతమైన గ్రహాల కూటమి
"ఈసారి సోమవతి అమావాస్య రోజున విశ్వంలో గ్రహాల స్థితి అత్యంత అనుకూలంగా మారనుంది," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరించారు. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, ఈ రోజున కీలక గ్రహాలన్నీ స్వక్షేత్రాలలో, ఉచ్ఛ స్థానాలలో సంచరిస్తున్నాయి. మనస్సుకు కారకుడైన చంద్రుడు తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన వృషభంలో ఉంటాడు. బుధుడు తన సొంత రాశి అయిన మిథునంలో, గురువు కర్కాటక రాశిలో, మంగళుడు మేష రాశిలో కొలువై ఉంటారు. ఇంతటి అరుదైన గ్రహాల కలయిక వల్ల ఈ రోజున చేసే జపాలు, అనుష్ఠానాలకు అమితమైన పుణ్యఫలం లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
మృగశిర నక్షత్రం.. శుభ యోగాల కలయిక
ఈ సోమవతి అమావాస్య రోజున మృగశిర నక్షత్రం తోడు కానుంది. దీనితో పాటు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించే 'సర్వార్థ సిద్ధి యోగం', అమృత ఘడియలను తెచ్చే 'అమృత సిద్ధి యోగం' కూడా ఒకే రోజు ఏర్పడుతున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసేవారికి, కొత్త పనులు ప్రారంభించేవారికి ఈ యోగాలు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ శుభ తరుణంలో చేసే దానధర్మాలు వంశాభివృద్ధిని కలిగిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.
రావి చెట్టు పూజతో లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం
సోమవతి అమావాస్య రోజున రావి చెట్టుకు పూజ చేయడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. రావి చెట్టు మూలంలో బ్రహ్మ, మధ్యలో విష్ణువు, అగ్రభాగంలో శివుడు కొలువై ఉంటారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వివాహిత మహిళలు తమ కుటుంబ సౌభాగ్యం కోసం, భర్త ఆయురారోగ్యాల కోసం ఈ రోజున రావి చెట్టుకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. చెట్టు చుట్టూ 108 సార్లు ప్రదక్షిణలు చేసి నూలు దారాన్ని కట్టడం వల్ల ఇంట్లోని దరిద్రం తొలగిపోయి, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని ప్రతీతి.
పితృ దేవతల ఆశీస్సులు
హిందూ ధర్మంలో అమావాస్య తిథిని పితృ దేవతలకు అंకితం చేశారు. ఈ రోజున నదీ స్నానాలు ఆచరించి, మన పూర్వీకులను తలచుకుంటూ తిల తర్పణాలు వదలడం వల్ల పితృ దోషాలు తొలగిపోతాయి. ఎవరైతే పితృ పక్షాలలో తర్పణాలు ఇవ్వలేకపోయారో, వారు ఈ సోమవతి అమావాస్య నాడు అన్నదానం లేదా వస్త్రదానం చేయడం వల్ల వారి పితృ దేవతలు శాంతించి, సంతాన ప్రాప్తిని, అఖండ విజయాలను ఆశీర్వదిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More