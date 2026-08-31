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సెప్టెంబర్ 4న బాలగోపాలుడి జన్మోత్సవం.. పూజా విధానం, ఉపవాస నియమాలు తెలుసుకోండి

2026లో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సెప్టెంబర్ 4న దేశవ్యాప్తంగా భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోనున్నారు. ఈసారి గృహస్థులు, వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని పాటించే సాధువులు ఒకే రోజున జన్మాష్టమి ఆచరించనుండటం ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది. 

Published on: Aug 31, 2026, 09:30:33 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంటిలోనూ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి ఏటా శ్రావణ మాసంలో వచ్చే ఈ పర్వదినం ఈసారి ఎంతో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. సాధారణంగా గృహస్థులు, వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని పాటించే సాధువులు వేర్వేరు రోజుల్లో జన్మాష్టమి జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. కానీ, ఈ ఏడాది మాత్రం క్యాలెండర్ గణనల ప్రకారం అరుదైన యోగం కుదిరింది. రెండు వర్గాల వారు ఒకే రోజు ఉపవాస దీపాలు ఆచరించి, కృష్ణ భగవానుడి జన్మోత్సవాన్ని సంబరంగా జరుపుకోనున్నారు.

సెప్టెంబర్ 4న బాలగోపాలుడి జన్మోత్సవం.. పూజా విధానం, ఉపవాస నియమాలు తెలుసుకోండి (shutterstock)
సెప్టెంబర్ 4న బాలగోపాలుడి జన్మోత్సవం.. పూజా విధానం, ఉపవాస నియమాలు తెలుసుకోండి (shutterstock)

అరుదైన సువర్ణ యోగం

హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 4న అష్టమి తిథి తెల్లవారుజామున 02:25 గంటలకు ప్రారంభమై, అదే రోజు రాత్రి 12:13 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయ తిథి ప్రాధాన్యతను బట్టి సెప్టెంబర్ 4నే పూర్తి స్థాయిలో ఉపవాస దీక్షలు ఆచరించాలని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ పవిత్ర దినాన అష్టమి తిథితో పాటు రోహిణి నక్షత్రం, హర్షణ యోగం ఒకే రోజు కలిసిరావడం విశేషం. రాత్రి 11:08 గంటలకు చంద్రోదయం అయ్యే వేళ ఈ ప్రత్యేక యోగాలు మరింత బలపడతాయి. ఏడాదంతా ఎదురుచూసే ఈ సువర్ణ సంయోగం వల్ల పండుగ శోభ రెట్టింపు కానుంది.

నిశిత కాల పూజా ముహూర్తం

భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు అర్ధరాత్రి సమయంలో జన్మించినందున, పూజా సమయంలో నిశిత కాలానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 4న రాత్రి 11:57 గంటల నుంచి 12:43 గంటల వరకు కేవలం 45 నిమిషాల పాటు అత్యంత శక్తివంతమైన నిశిత కాల పూజా ముహూర్తం లభిస్తోంది. సరిగ్గా రాత్రి 12:00 గంటలకు బాలగోపాలుడికి అభిషేకం నిర్వహించి, ఊయలలూపడం ఆనవాయితీ. సెప్టెంబర్ 4న రాత్రి 11:58 నుంచి 12:43 మధ్య గల సమయం శ్రీకృష్ణుడి జన్మోత్సవానికి తిరుగులేని శ్రేయస్సును ఇస్తుంది.

పూజా విధానం మరియు ఆచరించాల్సిన నియమాలు

జన్మాష్టమి రోజున ఉపవాసం ఉండే భక్తులు తెల్లవారుజామునే తలస్నానం చేసి, చేతిలో నీళ్లు, తెల్లటి నువ్వులు పట్టుకుని నిష్టగా సంకల్పం చేయాలి.

రోజంతా పండ్లు, పాలు స్వీకరిస్తూ భగవన్నామ స్మరణ చేయాలి.

సాయంత్రం వేళ శ్రీకృష్ణ స్వామి వారి విగ్రహాన్ని లేదా చిత్రపటాన్ని సుందరంగా అలంకరించిన ఊయలలో ప్రతిష్టించాలి.

అర్ధరాత్రి వచ్చే శుభ ముహూర్తంలో బాలగోపాలుడికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయాలి.

నూతన వస్త్రాలు, తలమీద నెమలి పింఛంతో కూడిన ముకుటం, చేతిలో అందమైన బాన్సురీని సమర్పించాలి.

ఆ తర్వాత భక్తిశ్రద్ధలతో హారతి ఇచ్చి, ప్రసాదం స్వీకరించాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం నిర్ణీత పారణ సమయానికి భక్తులు తమ ఉపవాసాన్ని విరమించాలి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 4న బాలగోపాలుడి జన్మోత్సవం.. పూజా విధానం, ఉపవాస నియమాలు తెలుసుకోండి
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 4న బాలగోపాలుడి జన్మోత్సవం.. పూజా విధానం, ఉపవాస నియమాలు తెలుసుకోండి
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