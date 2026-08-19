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    పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఈ 5 రాశులకు వరాల జల్లు!

    సూర్యుడు మఖ నక్షత్రం నుంచి పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఈ నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ నక్షత్ర మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితులు, కుటుంబ జీవితం, వ్యాపారంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురావచ్చని చెబుతున్నారు. 

    Published on: Aug 19, 2026, 11:01:08 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. రాబోయే ఆగస్టు 31న గ్రహాల రాకుమారుడైన సూర్య భగవానుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనున్నారు. ఇప్పటికే కేతువు మఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న సూర్యుడు, సరిగ్గా 13 రోజుల తర్వాత శుక్రుడి అధిపత్యంలో ఉండే పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తారు.

    పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఈ 5 రాశులకు వరాల జల్లు!
    పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఈ 5 రాశులకు వరాల జల్లు!

    సెప్టెంబర్ 13 వరకు సూర్యుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. గ్రహాల ఈ ప్రత్యేక కలయిక కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనూహ్య మార్పులను తీసుకురానుంది. అస్తవ్యస్తంగా మారిన జీవితాన్ని మళ్లీ గాడిలో పెట్టే అద్భుతమైన సమయం ఇది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    మేష రాశి: కెరీర్ లో ఊహించని పురోగతి

    మేష రాశి వారికి ఆగస్టు 31 తర్వాత కాలం ఎంతో అనుకూలంగా మారుతుంది. గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్న వారికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి.

    వ్యాపారస్తులు ఎదురుచూస్తున్న లాభాలు అందుకునే సమయం ఆసన్నమైంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. అయితే, ఈ 13 రోజుల పాటు ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.

    కర్కాటక రాశి: ఆర్థిక సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం

    సూర్య నక్షత్ర మార్పు కర్కాటక రాశి వారికి పెద్ద ఎత్తున ఊరటనిస్తుంది. చాలాకాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక సంబంధిత వివాదాలు ఇప్పుడు సమసిపోతాయి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఆఫీస్ లో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. ప్రియమైన వారితో ఆనందంగా గడిపే అవకాశం దక్కుతుంది. ఈ సమయంలో మీ ఖర్చులు, పొదుపు మధ్య సరైన సమతుల్యత పాటించడం చాలా ముఖ్యం.

    సింహ రాశి: నాయకత్వ లక్షణాలు ప్రకాశిస్తాయి

    సింహ రాశి వారికి ఈ కాలం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ రాశి వారు చేసే ప్రతి పనిలోనూ సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుని సఫలీకృతులవుతారు. మీ పనితీరును సీనియర్లు ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తారు.

    సమాజంలో మీకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఏర్పడుతుంది. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా లాభాలు అందుకుంటారు. భాగస్వామ్యంతో ఉన్న సంబంధాలలో అపార్థాలు తొలగిపోయి మాధుర్యం పెరుగుతుంది. జీవితంలో సానుకూల పరిణామాలు మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తాయి.

    వృశ్చిక రాశి: గందరగోళం వీడి స్పష్టత

    వృశ్చిక రాశి వారిలో కెరీర్, వ్యాపారానికి సంబంధించిన అనేక సందిగ్ధతలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి మనసు తేలికవుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి వీలవుతుంది.

    ఏ పని తలపెట్టినా విజయం మీ సొంతం అవుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఎవరికీ పెద్ద మొత్తంలో అప్పులు ఇవ్వడం గానీ, ఆర్థిక లావాదేవీలు జరపడం గానీ చేయకపోవడం మంచిది.

    మీన రాశి: వ్యాపారస్తులకు కొత్త పరిచయాలు

    మీన రాశి వారికి ఆగస్టు 31 తర్వాత కాలం స్వర్ణయుగమనే చెప్పాలి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి లేదా ఉన్నత అవకాశాలకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఎక్కడైనా పెట్టుబడులు పెట్టాలని భావిస్తే నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

    కుటుంబం నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారం చేసేవారు కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకుని భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు రచిస్తారు. సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు సంయమనం పాటిస్తే విజయం మీ వెంటే ఉంటుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఈ 5 రాశులకు వరాల జల్లు!
    Home/Rasi Phalalu/పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఈ 5 రాశులకు వరాల జల్లు!
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