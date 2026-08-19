సింహరాశిలో త్రిగ్రహి యోగం - ఈ 4 రాశుల వారికి 17 రోజుల పాటు పట్టిందల్లా బంగారమే..!
ఆగస్టు 22 నుంచి సింహరాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, కేతువుల సంయోగంతో త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ అరుదైన కలయిక వల్ల ఏ ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుందో జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి….
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి, రాశి మార్పులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. నవగ్రహాల కదలికలు మానవ జీవితంపై, వారి భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ క్రమంలోనే 2026 ఆగస్టు నెలలో ఒక అరుదైన, శక్తివంతమైన గ్రహాల సంయోగం జరగబోతోంది. గ్రహాల రాజుగా భావించే సూర్యభగవానుడు, నీడ గ్రహమైన కేతువు ఇప్పటికే తమ సొంత రాశి అయిన సింహరాశిలో తిష్ఠ వేశారు. ఇప్పుడు వీరితో పాటు బుధ గ్రహం కూడా తోడు కానుంది.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, 2026 ఆగస్టు 22వ తేదీ సాయంత్రం 07:33 గంటలకు బుధుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఒకే రాశిలో మూడు గ్రహాలు కలిసినప్పుడు దానిని 'త్రిగ్రహి యోగం' అని పిలుస్తారు. దీనికి తోడు, సూర్యుడు మరియు బుధుడు ఒకే రాశిలో కలిసి ఉండటం వల్ల అత్యంత శుభప్రదమైన 'బుధాదిత్య రాజయోగం' కూడా రూపుదిద్దుకోనుంది. ఈ అరుదైన గ్రహాల కూటమి సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ వరకు, అంటే దాదాపు 17 రోజుల పాటు సింహరాశిలోనే కొనసాగుతుంది.
ప్రసిద్ధ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… ఈ త్రిగ్రహి యోగం మరియు బుధాదిత్య రాజయోగాల కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల జాతకులకు అదృష్టం వరించనుంది. రాబోయే 17 రోజుల పాటు ఈ రాశుల వారి భవిష్యత్తు బంగారంలా ప్రకాశిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కర్కాటక రాశి :
కర్కాటక రాశి వారికి సూర్యుడు, కేతువు, బుధుల సంచారం అత్యంత లాభదాయకంగా మారనుంది. ఈ సమయంలో మీరు నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించుకుంటారు. సమాజంలో లేదా పనిచేసే చోట మీ ప్రాబల్యం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి సృజనాత్మక నైపుణ్యాలు మరింత పెరుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపట్టి విజయవంతంగా పూర్తిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది.
సింహ రాశి :
సొంత రాశిలోనే ఈ త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడుతుండటంతో సింహరాశి జాతకులకు విశేష ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. సమాజాన్ని మరియు చుట్టుపక్కల వారిని ప్రభావితం చేసే మీ సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. మీ మాట తీరు, ఆకర్షణ అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. కళలు, సాహిత్య, సృజనాత్మక రంగాలలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. నూతన ఉత్సాహంతో ముందడుగు వేస్తారు.
వృశ్చిక రాశి :
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ మూడు గ్రహాల సంయోగం శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు మూస పద్ధతులకు భిన్నంగా, కొత్తగా ఆలోచించి విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ స్థలంలో మీ ఆలోచనలకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. తోటి ఉద్యోగులు, ఉన్నతాధికారులు మరియు స్నేహితుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా కూడా కలిసివచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
మీన రాశి :
మీన రాశి జాతకులకు ఈ గ్రహాల మార్పు సానుకూల పరిణామాలను మోసుకొస్తుంది. గత కొంతకాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న ఇబ్బందులు, అడ్డంకులు క్రమక్రమంగా తొలగిపోతాయి. వృత్తి లేదా వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల సుదూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. సామాజికంగా హోదా, గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభించి మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More