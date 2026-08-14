Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఆగస్టు 22 నుంచి బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో తిరుగులేని విజయాలు!

    ఆగస్టు 22, 2026న బుధుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించడంతో అక్కడ ఇప్పటికే ఉన్న సూర్యుడితో సంయోగం ఏర్పడి బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ యోగం బుద్ధి, కమ్యూనికేషన్, నాయకత్వం, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలపై అనుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని భావిస్తారు.  

    Published on: Aug 14, 2026, 09:30:59 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆగస్టు 22న సింహరాశిలోకి బుధుడి ప్రవేశంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. సూర్య, బుధుల కలయిక వల్ల ఏయే రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    ఆగస్టు 22 నుంచి బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో తిరుగులేని విజయాలు!
    ఆగస్టు 22 నుంచి బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో తిరుగులేని విజయాలు!

    ఆగస్టు చివరి వారం జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం గ్రహాల గమనం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా మారుతోంది. సరిగ్గా ఆగస్టు 22, 2026 నాడు బుధ గ్రహం కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఇప్పటికే సింహరాశిలో సూర్యభగవానుడు సంచరిస్తున్నారు. దీని వల్ల సింహరాశిలో సూర్యుడు, బుధుల సంయోగం జరిగి శక్తివంతమైన 'బుధాదిత్య రాజయోగం' రూపుదిద్దుకుంటోంది.

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ యోగానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. మనుషుల ఆలోచనా విధానం, వాక్చాతుర్యం, విద్య, వ్యాపారం, ఉద్యోగం అలాగే ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఈ యోగ ప్రభావం చాలా బలంగా ఉంటుంది. జ్యోతిష్యుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. బుధుడిని బుద్ధికి, తర్కానికి, వ్యాపారానికి, కమ్యూనికేషన్‌కు కారకుడిగా భావిస్తారు. అలాగే సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు, గౌరవ ప్రతిష్టలు, ప్రభుత్వ వ్యవహారాలకు ప్రతీక.

    ఈ రెండు బలమైన గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలవడం వల్ల కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి జీవితంలో స్వర్ణయుగం ప్రారంభం కానుంది. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు, వ్యాపారస్తులకు అనూహ్యమైన లాభాలు కలుగుతాయి. విద్యార్థులకు కూడా ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    మేష రాశి: కెరీర్ లో దూసుకెళ్లే అవకాశం

    మేష రాశి వారికి ఈ బుధాదిత్య రాజయోగం వరంలాంటిది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం మరియు విద్యారంగంలో ఉన్నవారికి అత్యుత్తమ ఫలితాలు వస్తాయి. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించి ఉన్నత స్థానాలకు ఎదుగుతారు. చాలాకాలంగా ఉద్యోగం మారాలని ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది సరైన సమయం. మంచి ఆఫర్లు తలుపు తడతాయి.

    వ్యాపారస్తులకు కొత్త డీల్స్ కుదురుతాయి. పాత పరిచయాలు ఇప్పుడు లాభసాటిగా మారుతాయి. విద్యార్థులు చదువుపై పూర్తి ఏకాగ్రత చూపుతారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు కఠిన శ్రమకు తగిన మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు.

    మిథున రాశి: కమ్యూనికేషన్ రంగంలో అద్భుతాలు

    మిథునరాశి జాతకులకు ఈ రాజయోగం మాటతీరు ద్వారా విజయాలను అందిస్తుంది. మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ తో అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు. ఆఫీసులో జరిగే కీలకమైన మీటింగ్‌లు, ప్రెజెంటేషన్లలో మీదే పైచేయి అవుతుంది. సీనియర్ అధికారులు మీ సలహాలను, ఐడియాలను గౌరవిస్తారు.

    వ్యాపారంలో సరికొత్త నెట్‌వర్క్ ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా మార్కెటింగ్, మీడియా, డిజిటల్ రంగం, రైటింగ్, కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో పనిచేసే వారికి ఈ కాలం స్వర్ణయుగంలా ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. అయితే, ఏ పనిలోనైనా ఆవేశపడి పెద్ద హామీలు ఇవ్వకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.

    సింహ రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు

    బుధుడు స్వయంగా సింహరాశిలోనే సంచరించబోతున్నందున, ఈ రాశివారికి ఈ సమయం అత్యంత కీలకం, శుభప్రదం. మీలోని ఆత్మవిశ్వాసం అసాధారణంగా పెరుగుతుంది. కార్యరంగంలో నాయకత్వ బాధ్యతలు చేపట్టే సువర్ణావకాశం వస్తుంది.

    ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా నూతన బాధ్యతల గురించిన శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు పెద్ద ప్రాజెక్టులు దక్కించుకుంటారు. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. అయితే, సూర్య, బుధుల కలయిక వల్ల ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు అహంభావం కూడా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మీ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచేటప్పుడు తోటివారి మాటలను కూడా గౌరవించడం చాలా మంచిది.

    తులా రాశి: ఆర్థిక పురోగతి, కొత్త అవకాశాలు

    తులా రాశి వారికి ఈ బుధాదిత్య యోగం ఆర్థికంగాను, కెరీర్ పరంగాను గొప్ప ఊపునిస్తుంది. ఉద్యోగంలో సరికొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. మీరు చేసే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. తోటి ఉద్యోగులు, అధికారుల సహకారం పూర్తిగా లభిస్తుంది.

    వ్యాపారం చేసేవారు కొత్త కస్టమర్లను సంపాదించుకుంటారు. పాత పరిచయాల ద్వారా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. ఏవైనా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటే మాత్రం పూర్తిగా పరిశీలించి ముందడుగు వేయడం మంచిది. ఈ కాలంలో మీ సామాజిక పరిధి మరింత విస్తరిస్తుంది. భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.

    వృశ్చిక రాశి: వృత్తి జీవితంలో బలమైన స్థానం

    వృశ్చిక రాశి జాతకులకు కెరీర్ పరంగా ఈ యోగం లాభాల వర్షం కురిపిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ హోదా బలపడుతుంది. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు రావడంతో పాటు హోదా, గౌరవం పెరుగుతాయి.

    వ్యాపారవేత్తలకు కీలకమైన ప్రాజెక్టుల ద్వారా భారీ లబ్ధి చేకూరుతుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో పెద్దల అండదండలు లభిస్తాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులను మళ్ళీ విజయవంతంగా పూర్తి చేసే అవకాశం దక్కుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో స్పష్టమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అయితే, భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఖర్చులు, పొదుపు మధ్య సరైన సమతుల్యత పాటించడం చాలా అవసరం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 22 నుంచి బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో తిరుగులేని విజయాలు!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 22 నుంచి బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో తిరుగులేని విజయాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes