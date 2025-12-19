సూర్య, చంద్రులు ఒకే రాశిలో సంయోగం, మార్గశిర అమావాస్య నాడు ఏర్పడిన అద్భుత యాదృచ్ఛికం.. ఈ పనులకు అత్యంత శుభప్రదం!
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. మార్గశిర అమావాస్య ఈ ఏడాదిలో చివరి అమావాస్య. అయితే ఈరోజు కొన్ని యాదృచ్ఛికాలు చోటు చేసుకోవడం జరిగింది. అమావాస్య నాడు పితృ దేవతలను స్మరించి, వారి పేరు చెప్పి దాన ధర్మాలు చేయడం, తర్పణాలు వదలడం, శ్రార్ధ కర్మలు చేయడం వంటి వాటిని పాటిస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటివి ఆచరించడం వలన పూర్వీకుల అనుగ్రహం కలిగి ఆనందంగా ఉండొచ్చు. వారి ఆశీస్సులను పొందడానికి కూడా వీలవుతుంది.
మార్గశిర అమావాస్య 2025
పంచాంగం ప్రకారం మార్గశిర అమావాస్య డిసెంబర్ 19 ఉదయం 5:00 కి మొదలై డిసెంబర్ 20 ఉదయం 7:12తో ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం డిసెంబర్ 19 శుక్రవారం, అంటే ఈరోజు అమావాస్య వచ్చింది. ఉదయం 7:09 నుంచి ఉదయం 11:00 వరకు స్నానాలు చేయడానికి శుభ సమయం. తర్పణాలు, శ్రార్ధ కర్మలు వంటి వాటిని జరపడానికి ఉదయం 11:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 2:30 వరకు మంచి సమయం.
సూర్య, చంద్రుల సంయోగం
ఈరోజు మార్గశిర అమావాస్య వేళ సూర్య, చంద్రుల సంయోగం ఏర్పడుతుంది. డిసెంబర్ 19, అంటే ఈరోజు మార్గశిర అమావాస్య నాడు సూర్యుడు, చంద్రుడు ఒకే రాశిలో ఉన్నారు. సూర్యుడు ఇప్పటికే వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నాడు. చంద్రుడు ఈరోజు రాత్రి 10:50కి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో సూర్య, చంద్రుల కలయిక ఏర్పడుతుంది.
అమావాస్య నాడు సూర్యుడు, చంద్రుడు ఒకే రాశిలో ఉండడం విశేషం. ఈరోజు దానధర్మాలు చేస్తే చాలా మంచి జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సంయోగం జరిగిన ఈరోజు శ్రార్ధ కర్మలు, తర్పణాలు వదలడం వంటి వాటిని చేస్తే చాలా చక్కటి ఫలితాలను పొందడానికి వీలవుతుంది. పూర్వీకుల అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది.
శుక్ర అమావాస్య
అమావాస్య శుక్రవారం నాడు రావడం కూడా ఒక విశేషమే. శుక్రవారం నాడు లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తాము. శుక్రవారం నాడు లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే డబ్బు, ఆనందం, సంపద కలిగి, ఏ సమస్య లేకుండా ఉండొచ్చు. అలాగే ఈరోజు దానధర్మాలు చేస్తే కూడా విశేష ఫలితాలను పొందడానికి వీలవుతుంది.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
