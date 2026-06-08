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    సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు.. జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశులకు తిరుగుండదు!

    జూన్ 22 నుంచి సూర్యుడు రాహువు నక్షత్రమైన ఆర్ద్రలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జూలై 5 వరకు ఉండే ఈ సమయంలో సింహం, కన్య సహా 4 రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుంది.

    Published on: Jun 08, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో సూర్యుడిని ఆత్మకారకుడిగా, ధైర్యానికి, అధికారానికి, గౌరవానికి, తండ్రికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. సూర్యుడు రాశి మారినా, నక్షత్రం మారినా ఆ ప్రభావం మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే గ్రహాల రాజు సూర్యుడు త్వరలోనే రాహువు అధిపత్యం వహించే ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు.

    సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు.. జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశులకు తిరుగుండదు!
    సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు.. జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశులకు తిరుగుండదు!

    ఈ ఏడాది జూన్ 22న సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రాన్ని వీడి ఆర్ద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జూలై 5 వరకు సూర్యుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి రాక అత్యంత కీలకమైన ఖగోళ పరిణామం. ఛాయా గ్రహమైన రాహువు మానవ జీవితంలో ఆకస్మిక మార్పులను తీసుకువస్తాడు. అటువంటి రాహువు నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు రావడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అయాచిత ధనలాభం, అదృష్టం కలిసి రానున్నాయి. ఆ లక్కీ రాశుల వివరాలు ఇవే.

    1.సింహ రాశి

    సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం సింహ రాశి వారి జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఉద్యోగులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలిస్తుంది. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మీలో ధైర్యసాహసాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరిగి, గౌరవ మర్యాదలు దక్కుతాయి. మీ వ్యక్తిత్వం ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు.

    2.కన్యా రాశి

    ఈ సమయంలో కన్యా రాశి వారికి ఊహించని విధంగా భారీగా ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. కెరీర్‌లో అద్భుతమైన పురోగతి చూస్తారు. వ్యాపారంలో మంచి స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి, వాటిని మీరు సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది ఎంతో అనుకూలమైన సమయం."రాహువు నక్షత్రంలో సూర్యుడి సంచారం వల్ల ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక రాజయోగాలు పడతాయి," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరించారు. అదృష్టం తోడుండటంతో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ చకచకా పూర్తవుతాయి.

    3.వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయం పెద్ద ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. చాలా రోజులుగా వేధిస్తున్న మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బయటపడతారు. కుటుంబంలో సాగుతున్న గొడవలు, సమస్యలు ముగుస్తాయి. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. కెరీర్‌లో ముందుకు సాగడానికి సరికొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగవుతుంది. సమాజంలో పేరున్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి, అవి భవిష్యత్తులో లాభదాయకంగా మారుతాయి.

    4.కుంభ రాశి

    సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు కుంభ రాశి వారికి సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. బంధుమిత్రుల నుంచి శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మారాలని చూస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో మంచి ఆఫర్లు వస్తాయి. గతంలో మీరు పడ్డ శ్రమకు ఇప్పుడు పూర్తి ఫలితం దక్కుతుంది.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, సాధారణ నమ్మకాల ఆధారంగా ఇచ్చినది మాత్రమే. దీనిని ధృవీకరించే శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించగలరు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు.. జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశులకు తిరుగుండదు!
    Home/Rasi Phalalu/సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు.. జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశులకు తిరుగుండదు!
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