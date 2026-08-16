స్వరాశిలో సూర్యుడి సంచారం - రేపట్నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం, పెరగనున్న ఆదాయం!
ఆగస్టు 17న సూర్యుడు తన స్వక్షేత్రమైన సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సూర్య సంచారంతో ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరంగా ఏ ఏ రాశుల వారికి విశేష ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవగ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్యభగవానుడికి అత్యంత విశిష్ట స్థానం ఉంది. సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, కీర్తి ప్రతిష్టలు, నాయకత్వ పటవాలు, ఉన్నతాధికారం మరియు పితృకారకుడిగా భావిస్తారు. జాతకంలో ఆదిత్యుని స్థితి బలంగా ఉంటే సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు, ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లభిస్తాయి. సూర్యుడు రాశి మారినప్పుడల్లా దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులన్నింటిపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ క్రమంలో ఆగస్టు 17, 2026న సూర్యభగవానుడు కర్కాటక రాశి నుంచి నిష్క్రమించి…. తన సొంత రాశి అయిన సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సూర్యుడు తన స్వరాశిలో సుమారు నెల రోజుల పాటు కొలువుదీరనున్నాడు. స్వరాశిలో రవి సంచారం చేయడం జ్యోతిష్యపరంగా అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు.
ఈ సంచార ప్రభావంతో ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే… వ్యక్తిగత జాతకంలో ఉండే చంద్ర రాశి, లగ్న బలం మరియు నడుస్తున్న దశల ఆధారంగా నిజమైన ఫలితాల తీవ్రత మారుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
మేష రాశి :
సూర్యుని ఈ రాశి పరివర్తనం మేష రాశి వారికి ఎంతో అనుకూలంగా మారనుంది. వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. పని ప్రదేశంలో తమ అభిప్రాయాలను, ఆలోచనలను బలంగా వినిపించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు, సృజనాత్మక (క్రియేటివ్) రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ కాలం ఎంతో శ్రేష్ఠమైనది.
మిథున రాశి :
మిథున రాశి వారికి సూర్య సంచారం ఆర్థికంగా మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. ధనార్జనకు సంబంధించి కొత్త మార్గాలను అన్వేషించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఉద్యోగంలో సీనియర్ అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు విషయాలను స్పష్టంగా వివరించడం వల్ల ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో ముఖ్యమైన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు.
ధనుస్సు రాశి :
సింహరాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం ధనుస్సు రాశి వారి కెరీర్కు మైలురాయిగా మారనుంది. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి మెరుగైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆఫీసులో మీ పనికి తగిన గుర్తింపు లభించడమే కాకుండా, ఉన్నతాధికారుల నుంచి పరిపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త ప్రణాళికలు అమలు చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థికంగా గతంలో కంటే మెరుగైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు:
సూర్య సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ తొందరపడి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపార విషయాల్లో కేవలం ఉత్సాహంతో కాకుండా, పూర్తి సమాచారాన్ని సేకరించిన తర్వాతే ముందడుగు వేయడం శ్రేయస్కరం. గ్రహ సంచారాలు అవకాశాలను సూచిస్తాయి, అయితే జాతకంలో గ్రహాల నిజమైన స్థానాన్ని బట్టే పూర్తి ఫలితాలు ఆధారపడి ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More