సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు - ఆగస్టు 31 నుంచి ఈ 5 రాశుల జాతకం మారబోతోంది..! మీ వైపే అదృష్టం
ఆగస్టు 31న సూర్యుడు పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ప్రసిద్ధ జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం…. ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల 5 రాశుల వారికి విపరీతమైన ధనలాభం, ఉద్యోగంలో పురోగతి లభిస్తాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారంతో పాటు నక్షత్ర మార్పులకు ఎంతో విశిష్టమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆగస్టు చివరి వారం జ్యోతిష్య పరంగా అత్యంత కీలకమైన మార్పులకు వేదిక కాబోతోంది. ఈ నెల చివరి నాటికి సూర్య భగవానుడి నక్షత్ర సంచారంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.
ప్రసిద్ధ జ్యోతిష్య నిపుణులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. సూర్యుడు ప్రస్తుతం ఆశ్లేష నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 17న సూర్యుడు మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆగస్టు నెలలోనే సూర్యుడు శుక్రుడికి చెందిన నక్షత్ర మండలం వైపు పయనిస్తాడు.
చివరిగా ఆగస్టు 31న సూర్యుడు పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం జరగగానే, ద్వాదశ రాశులపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా శుక్రుడి ఆధిపత్యం ఉన్న ఈ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు వెళ్లడం వల్ల 5 రాశుల జాతకులు విశేషమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారని… వీరి భాగ్యరేఖలు మారబోతున్నాయని పండిట్ జీ విశ్లేషించారు. సూర్య, శుక్రుల సంయుక్త ప్రభావంతో అదృష్టం వరించే ఆ 5 రాశుల వివరాలను ఇక్కడ చూడండి….
మేష రాశి :
సూర్యుడు పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి మారడం వల్ల మేష రాశి వారికి వారు చేసే కృషికి తగిన అద్భుతమైన ప్రతిఫలాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి నూతన బాధ్యతలు దక్కడం గానీ లేదా ఉన్నతాధికారుల నుంచి శుభవార్తలు వినడం గానీ జరుగుతుంది. వ్యాపారవేత్తలకు లాభాలు పుంజుకుంటాయి. ఎంతో కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పరిపూర్ణమైన మద్దతు లభించడం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. అయితే, ఏ నిర్ణయమైనా తొందరపడి తీసుకోకుండా ఆలోచించి అడుగు వేయడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి :
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల ఆర్థిక విషయాల్లో గొప్ప ఉపశమనం లభిస్తుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న నిధుల కొరత తీరి, ప్రశాంతమైన రోజులు వస్తాయి. కొంతమందికి నూతన ఆదాయ మార్గాలు సుగమమవుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ ఒక్కొక్కటిగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి సీనియర్ల నుంచి, యాజమాన్యం నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అయితే ఈ సమయంలో అనవసరమైన ఖర్చులకు, దుబారాలకు దూరంగా ఉండటం భవిష్యత్తుకు ఎంతో శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి :
ఈ రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా మారనుంది. సూర్య భగవానుడి దివ్య ప్రభావంతో మీలో దాగి ఉన్న నాయకత్వ లక్షణాలు బయటకు వస్తాయి. సమాజంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు. ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నత పురోగతిని సాధించి కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. మీరు ఎప్పటి నుంచో పూర్తి చేయాలనుకుంటున్న ఒక ముఖ్యమైన పనికి సంబంధించి చర్చలు సఫలమవుతాయి, దీంతో మనస్సు ఎంతో సంతోషిస్తుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. గతంలో మీరు చేసిన ప్రయత్నాలకు సంబంధించి శుభవార్తలు అందుతాయి.
వృశ్చిక రాశి :
సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి ఆశించిన స్థాయిలో ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. కెరీర్ మరియు వ్యాపారంలో సరికొత్త పురోగతిని సాధిస్తారు. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులపై పనిచేయడానికి స్పష్టమైన ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఏదైనా పనిలో ఆటంకాలు లేదా అడ్డంకులు ఉంటే అవి క్రమంగా తొలగిపోయి విజయాలు వరిస్తాయి.
మీన రాశి :
ఆగస్టు ముగిసే సమయానికి మీన రాశి వారికి అద్భుతమైన శుభవార్తలు అందుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లేదా జీతాల పెంపు వంటి అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా రాబడి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబం నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది. మనస్సు ప్రశాంతంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. నెట్వర్కింగ్ పెరిగి కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, ఇవి భవిష్యత్తులో మీకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారతాయి. మొత్తానికి ఈ సంచారం మీ జీవితాన్ని మళ్లీ సరైన ట్రాక్లోకి తీసుకొస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More