సూర్యుడు స్వరాశిలోకి ప్రవేశం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ధనలాభాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలు!
ఆగస్టు 17న సూర్యుడు కర్కాటక రాశి నుంచి తన స్వంత రాశి అయిన సింహంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సెప్టెంబర్ 17 వరకు సింహ రాశిలో సూర్యుడి సంచారం కొనసాగుతుంది. ఈ గోచారం 12 రాశులపై ప్రభావం చూపినా, సింహం, కన్య, తుల, ధనుస్సు, మకరం రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని చెబుతున్నారు.
నవగ్రహాల అధిపతి అయిన సూర్యుడు ప్రతి నెలా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య సంక్రమణానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న భానుడు, ఆగస్టు 17న తన స్వంత రాశి అయిన సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
ఆగస్టు 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 17 వరకు నెల రోజుల పాటు సూర్యుడు సింహ రాశిలోనే ఉంటారు. ఆ తర్వాత కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. రాజయోగ కారకుడైన సూర్యుడు స్వక్షేత్ర ప్రవేశం చేయడం వల్ల మొత్తం 12 రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. అందులోనూ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం పట్టి, కెరీర్ పరంగా, ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశులేవో చూద్దాం.
సింహ రాశి
సూర్యుడు స్వరాశిలోకి రావడం సింహ రాశి వారికి అత్యంత లాభదాయకంగా మారనుంది. ఆగస్టు 17 తర్వాత వీరికి అన్ని రంగాల్లో విజయాలు దక్కుతాయి.
ఉద్యోగంలో అనుకున్న ఫలితాలు సాధిస్తారు.
ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది.
వ్యాపారస్తులకు కొత్త ప్రాజెక్టులు, అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి, అవి భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయి.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి జాతకులకు ఈ సంచారం ఉద్యోగ, ఉపాధి రంగాల్లో కొత్త మార్పులను తీసుకొస్తుంది.
దీర్ఘకాలంగా కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కోరుకున్న ఆఫర్ లెటర్లు అందుతాయి.
గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
పొదుపు చేయడంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ కాలంలో ధన ప్రవాహం అనూహ్యంగా పెరుగుతుంది.
ఆదాయం పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసే సరికొత్త ప్రణాళికలు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి.
చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు, చేతికి రాని సొమ్ము తిరిగి అందుతుంది.
కొత్త పరిచయాలు వ్యాపార పురోగతికి తోడ్పడతాయి.
ధనుస్సు రాశి
సింహ రాశిలో సూర్య సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి మానసిక ఊరటను, కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది.
ఆఫీస్లో ఎదురవుతున్న సమస్యలు, పని ఒత్తిడి క్రమంగా తగ్గుముఖం పడతాయి.
వ్యాపారులకు లాభదాయకమైన కొత్త డీల్స్ కుదిరే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
కుటుంబంతో లేదా వ్యాపార రీత్యా చేసే ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి, మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా శుభవార్తలు అందుతాయి.
ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో లాభాల బాట పడతారు.
ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడిపే సమయం దొరుకుతుంది.
బంధువులు లేదా సహోద్యోగులతో పాత విభేదాలు ఉంటే అవి సమసిపోయి సయోధ్య కుదురుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More