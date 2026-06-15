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    నేటి నుంచి ఈ రాశులకు లక్కే లక్కు.. సూర్య సంచారంతో కష్టాలకు బ్రేక్.. డబ్బు, పదోన్నతులతో పాటు అనేక లాభాలు!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాజుగా భావించే సూర్యభగవానుడు ప్రతి నెలా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశికి సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ గోచారం వ్యక్తుల జీవితాలపై విశేష ప్రభావాన్ని చూపుతుందని నమ్మకం. 2026 జూన్ 15న సూర్యుడు వృషభ రాశిని విడిచి మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జులై 14 వరకు ఆయన ఇదే రాశిలో సంచరించనున్నారు.

    Published on: Jun 15, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలన్నింటిలోనూ రాజుగా పరిగణించే సూర్యభగవానుడు ప్రతి నెలా తన రాశిని మారుస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో జూన్ 15, సోమవారం నాడు సూర్యుడు మిథున రాశిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. జులై 14 వరకు ఆయన ఇదే రాశిలో సంచరిస్తారు. ఈ గోచారం 12 రాశుల వారిపై ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    నేటి నుంచి ఈ రాశులకు లక్కే లక్కు.. సూర్య సంచారంతో కష్టాలకు బ్రేక్.. డబ్బు, పదోన్నతులతో పాటు అనేక లాభాలు!
    నేటి నుంచి ఈ రాశులకు లక్కే లక్కు.. సూర్య సంచారంతో కష్టాలకు బ్రేక్.. డబ్బు, పదోన్నతులతో పాటు అనేక లాభాలు!

    సూర్య గోచారం: ఎవరికి లాభం?

    మిథున రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి సానుకూల ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్, ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడటంతో పాటు సామాజిక గౌరవం పెరుగుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ జాబితాలో ప్రధానంగా ఉన్న నాలుగు రాశులు:

    మేష రాశి: వీరికి ఉన్న పట్టుదల, పరాక్రమం మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు.

    సింహ రాశి: సింహ రాశికి సూర్యుడు అధిపతి కావడం వల్ల, ఈ గోచారం వీరికి ఎంతో శుభప్రదం. ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా, ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు పొందే అవకాశం ఉంది. ఊహించని ధన లాభాలు రావచ్చు.

    కన్యా రాశి: ఆగిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన చిక్కులు తొలగిపోతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి.

    మకర రాశి: ఆర్థికంగా నిలకడ ఏర్పడుతుంది. ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    ఈ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

    మిథున రాశి సూర్య సంచారం వల్ల వృషభం, కర్కాటకం, మిథునం, తుల, వృశ్చికం, ధనుస్సు, కుంభం మరియు మీన రాశుల వారు కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీరు తలపెట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ప్రతి విషయంలోనూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం మంచిది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.

    సూర్యుడి అనుగ్రహం కోసం పరిహారాలు

    సూర్యభగవానుడి అనుగ్రహం పొందేందుకు ఈ క్రింది మార్గాలు అనుసరించవచ్చు:

    ప్రతిరోజూ సూర్యోదయ సమయంలో సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి.

    "ఓం సూర్యాయ నమః" లేదా "ఓం ఘృణి సూర్యాయ నమః" అనే మంత్రాలను 108 సార్లు జపించండి.

    ఆదివారం రోజున మీ శక్తి మేరకు బెల్లం, ధాన్యం లేదా ఎర్రటి వస్త్రాలను దానం చేయండి.

    తండ్రిని లేదా తండ్రి సమానులను గౌరవించడం ద్వారా సూర్యుడి అనుగ్రహం వేగంగా లభిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/నేటి నుంచి ఈ రాశులకు లక్కే లక్కు.. సూర్య సంచారంతో కష్టాలకు బ్రేక్.. డబ్బు, పదోన్నతులతో పాటు అనేక లాభాలు!
    Home/Rasi Phalalu/నేటి నుంచి ఈ రాశులకు లక్కే లక్కు.. సూర్య సంచారంతో కష్టాలకు బ్రేక్.. డబ్బు, పదోన్నతులతో పాటు అనేక లాభాలు!
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