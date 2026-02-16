Edit Profile
    Sun Venus Conjunction: శక్తివంతమైన శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో మూడు రాశులకు కాసుల వర్షం.. ఎన్నో ఊహించని లాభాలు!

    ప్రస్తుతం సూర్యుడు కుంభ రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. సూర్యుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడానికి ముందే రాహువు, బుధుడు, శుక్రుడు కూడా కుంభరాశిలోనే ఉన్నారు. సూర్యుడు, శుక్రుడు కూడా కుంభరాశిలో ఉండడంతో శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడింది. ఇది 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకు రాబోతోంది.

    Published on: Feb 16, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి సంచారంలో మార్పు చేస్తూ ఉంటాయి. శుక్రుడు డబ్బు, సంపద, విలాసాలు, ప్రేమ మొదలైన వాటికి కారకుడు. శుక్రుడు రాశి మార్పు చెందినప్పుడు ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి. గ్రహాల రాజు సూర్యుడు ప్రతి నెల తన రాశిని మారుస్తూ ఉంటాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడు, శుక్రుడు చాలా ముఖ్యమైన గ్రహాలు. వీటి సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది.

    Sun Venus Conjunction: శక్తివంతమైన శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో మూడు రాశులకు కాసుల వర్షం (pinterest)
    ప్రస్తుతం సూర్యుడు కుంభ రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. సూర్యుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడానికి ముందే రాహువు, బుధుడు, శుక్రుడు కూడా కుంభరాశిలోనే ఉన్నారు. ఇలా నాలుగు గ్రహాల సంచారంతో కలయిక ఏర్పడింది. సూర్యుడు, శుక్రుడు కూడా కుంభరాశిలో ఉండడంతో శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడింది. ఇది 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ మూడు రాశుల వారి జీవితం మారబోతోంది. శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం కురవనుంది. అలాగే అనేక విధాలుగా లాభాలు కలగనున్నాయి.

    సూర్య, శుక్రుల శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. మూడు రాశులకు కాసుల వర్షం

    1.మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి ఈ రాజయోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక సంతోషాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు భారీగా లాభాలను పొందుతారు. ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది.

    ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా దృఢంగా మారుతుంది. అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో పూర్తి అవ్వని పనులు కూడా ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి. ఈ యోగంతో జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి.

    2.మిధున రాశి:

    మిధున రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగస్తులు కూడా భారీగా లాభాలను పొందుతారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాలను చూస్తారు.

    వ్యాపారంలో కూడా భారీగా లాభాలు ఉంటాయి. కాంపిటేటివ్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారు కూడా సక్సెస్‌ను పొందుతారు. మొత్తం మీద ఈ రాశి వారికి కూడా అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది.

    3.కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో ఈ రాశి వారి జీవితం మారిపోతుంది. ఈ రాజయోగం ఈ రాశి ఎనిమిదవ ఇంట్లో ఏర్పడుతోంది. దీంతో ఈ రాశి వారు ఆర్థిక పరంగా అనేక లాభాలను పొందుతారు.

    కెరీర్‌లో కూడా మంచి మార్పులు చూస్తారు. పని ప్రదేశంలో మీ పనిని అందరూ మెచ్చుకుంటారు. ఆర్థికంగా కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. మొత్తం మీద ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఊహించని లాభాలు పొందుతారు.

