    మార్చిలో సూర్య, శుక్రుల సంచారం, పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం.. వారికి డబ్బు, ఉద్యోగాలు, శుభవార్తలతో పాటు అనేక లాభాలు!

    గ్రహాల రాజు సూర్యుడు తమ రాశిచక్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నారు. శుక్రుడు, సూర్యుడు వంటి ప్రభావవంతమైన గ్రహాలు సంచరించినప్పుడల్లా, దాని ప్రభావం వ్యక్తిగత జీవితంపైనే కాకుండా సంబంధాలు, కెరీర్, డబ్బు, సామాజిక జీవితంపై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ సంచారాలు రాశి చక్రాలకు కొత్త ప్రారంభాలు ఉపశమనాన్ని తెస్తాయి.

    Published on: Feb 27, 2026 11:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, మార్చి 2026 నెల గ్రహాల కదలిక పరంగా చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ నెలలో రెండు పెద్ద గ్రహాల సంచారంలో మార్పు ఉంటుంది. ఐశ్వర్యం, ప్రేమ మరియు సౌకర్యాల కారకమైన శుక్రుడు, గ్రహాల రాజు సూర్యుడు తమ రాశిచక్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నారు. శుక్రుడు మరియు సూర్యుడు వంటి ప్రభావవంతమైన గ్రహాలు సంచరించినప్పుడల్లా, దాని ప్రభావం వ్యక్తిగత జీవితంపైనే కాకుండా సంబంధాలు, కెరీర్, డబ్బు మరియు సామాజిక జీవితంపై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

    మార్చిలో సూర్య, శుక్రుల సంచారం, పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం (pinterest)
    మార్చిలో సూర్య, శుక్రుల సంచారం, పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం (pinterest)

    మార్చి 2026లో ఈ సంచారాలు అనేక రాశి చక్రాలకు కొత్త ప్రారంభాలు, అవకాశాలు మరియు ఉపశమనాన్ని తెస్తాయి. అయితే కొన్ని రాశిచక్ర సంకేతాలు తెలివిగా అడుగు వేయాలి. ఈ వ్యక్తుల జీవితాల్లో డబ్బు, మర్యాద మరియు సంబంధాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో సానుకూల మలుపు కనిపించే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి.

    మార్చి 2026 గ్రహాల సంచారం:

    మార్చి 2 (సోమవారం): శుక్రుడు మధ్యాహ్నం 01:01 కి మీనంలో ప్రవేశిస్తాడు

    మార్చి 15 (ఆదివారం): సూర్యుడు మధ్యాహ్నం 01:08కి మీనంలో ప్రవేశిస్తాడు

    మార్చి 26 (గురువారం): శుక్రుడు ఉదయం 05:13కి మేషంలోకి ప్రవేశిస్తాడు

    సూర్య, శుక్ర సంచారంతో ఈ మూడు రాశిచక్రాల అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది

    1. మీన రాశి

    మార్చి ప్రారంభంలో మీ రాశిచక్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. మీ మాటలకు ప్రజలు ఆకట్టుకుంటారు. మార్చి 15న సూర్యుడు రాకతో గౌరవం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు కార్యాలయంలో లేదా సమాజంలో గుర్తింపు పొందవచ్చు. అయితే రెండు పెద్ద గ్రహాలు ఏకకాలంలో ఉండటం వల్ల కోపంలో కాస్తంత కఠినత్వం లేదా త్వరగా కోపం వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, ఈ సమయం డబ్బు పరంగా బలంగా ఉండబోతోంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు.

    2. మేష రాశి

    మీ రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల మీ ప్రేమ జీవితం, సౌకర్యాలు మెరుగుపడతాయి. భాగస్వామితో కొనసాగుతున్న విభేదాలు ముగియవచ్చు. సంబంధంలో కొత్త భావన ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నిమగ్నమైన వారికి కొత్త భాగస్వామ్యం లేదా ఒప్పందం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది మరియు ప్రజలు మీ వైపు ఆకర్షితులవుతారు. ఈ సమయంలో మీ ఇమేజ్ మరియు సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి మీకు మంచి అవకాశం లభిస్తుంది.

    3. కుంభ రాశి

    మీనంలో సంచారాలు మీ రెండవ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తాయి, అంటే సంపద యొక్క ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తాయి. రావాల్సిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. మాట్లాడటంలో మాధుర్యం ఉంటుంది, ఇది సంభాషణ ద్వారా చెడు పనికి దారితీస్తుంది. కుటుంబంలో, ఆఫీసులో మీ మాటలు ఎంతో ముఖ్యమైనవి. ఆర్థిక విషయాల్లో స్థిరత్వం ఉంటుంది. పొదుపుపై కూడా శ్రద్ధ చూపాలి.

    ఈ 4 రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి

    1. సింహ రాశి

    ఈ సమయంలో సింహ రాశి ప్రజలు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. చిన్న సమస్యలపై కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కోపం మరియు అహం సంబంధాలలో సంఘర్షణకు దారితీస్తాయి. ఇంట్లో లేదా కార్యాలయంలో అనవసరంగా ఎవరితోనూ వాదించకుండా ఉండటం మంచిది. ప్రతిస్పందించడానికి బదులుగా ప్రశాంతంగా ఉండటం మరియు ఆలోచనాత్మకంగా స్పందించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ ప్రవర్తనను మృదువుగా చేయడం ద్వారా అనేక చెడు విషయాలను నిర్వహించవచ్చు.

    2. మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. పెరిగిన బాధ్యతల వల్ల మనస్సు కాస్తంత కలత చెందవచ్చు. తొందరపడి తీసుకున్న నిర్ణయాలు, ముఖ్యంగా కెరీర్‌కు సంబంధించిన విషయాల్లో, హాని కలిగిస్తాయి. ఆఫీసులో మాట్లాడేటప్పుడు తెలివిగా పదాలను ఎంచుకోండి, తద్వారా ఎలాంటి అపార్థాలు చోటు చేసుకోవు. సహోద్యోగులతో మీ ఇంటరాక్షన్‌లో నియంత్రితంగా ఉండండి. మీరు సహనంతో పనిచేస్తే, క్రమేపీ పరిస్థితి కూడా మీకు అనుకూలంగా మారుతుంది.

    3. కర్కాటక రాశి

    ఈ రాశి వారు భావోద్వేగాలకు లోనవుతారు. వ్యక్తిగత జీవితం లేదా కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాల్లో తొందరపడటం వల్ల ఇబ్బందులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ విషయాల్లో ఆలోచనాత్మక చర్యలు తీసుకోవడం అవసరం. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడం మరియు మీ మాట్లాడే ముందు అన్ని అంశాలను పరిశీలించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు ప్రశాంతంగా పని చేస్తే, తక్కువ గందరగోళం ఉంటుంది.

    4. మకర రాశి

    మకర రాశి ప్రజలకు డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. తొందరపాటు పెట్టుబడులు లేదా ప్రధాన ఆర్థిక నిర్ణయాలు నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. ప్రణాళిక లేకుండా ఖర్చులను పెంచడం వల్ల బడ్జెట్ పాడైపోతుంది. ఈ సమయంలో డబ్బు గురించి సరైన ప్రణాళికను రూపొందించడం మరియు దానిని అనుసరించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పనిలో తొందరపడవద్దు. ప్రతి నిర్ణయాన్ని తెలివిగా తీసుకోండి.

    ఈ 5 రాశులు మిశ్రమ ఫలితాలను పొందుతారు

    1. వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు ఏర్పడవచ్చు. పని లేదా అదనపు ఆదాయంలో మెరుగుదల సంకేతాలు ఉన్నాయి. అయితే ఖర్చులపై తనిఖీ ఉంచడం అవసరం, ఎందుకంటే అనవసరమైన ఖర్చులు బడ్జెట్‌ను పాడుచేస్తాయి. కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి, వీటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు సంపాదన మరియు ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యతను కాపాడుకుంటే పరిస్థితి నిర్వహించదగినదిగా ఉంటుంది.

    2. కన్య రాశి

    కన్య రాశి వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. భాగస్వామితో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి మరియు పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది. అయితే భాగస్వామ్యం లేదా ఏదైనా భాగస్వామ్య పనిలో అపార్థం చేసుకునే సంభావ్యత ఉంటుంది. ఏదైనా ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయడానికి ముందు అన్ని వివరాలను క్లియర్ చేయడం అవసరం. సరైన కమ్యూనికేషన్ ద్వారా అనేక ఇబ్బందులను నివారించవచ్చు.

    3. తులా రాశి

    తులా రాశి ప్రజలు పాత అప్పులు లేదా చిక్కుకుపోయిన పనుల నుండి ఉపశమనం పొందే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. అయితే పని ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల అలసిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. సకాలంలో విశ్రాంతి తీసుకోకపోవడం ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ సమయంలో పని మరియు విశ్రాంతి మధ్య సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    4. వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారు కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు, ఇది మనస్సును సంతోషంగా ఉంచుతుంది. మీరు పిల్లలు లేదా చదువుకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. అయితే భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు హాని కలిగిస్తాయి. ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆలోచించడం ముఖ్యం. కుటుంబం మరియు కెరీర్ మధ్య సమతుల్యతను కొనసాగించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    5. ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారికి సౌకర్యాలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో కొన్ని కొత్త విషయాలు రావచ్చు లేదా జీవనశైలిలో మెరుగుదల కనిపించవచ్చు. అయితే ఇంటిలోని వృద్ధుల ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళనలు ఉండవచ్చు. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరగడం వల్ల వ్యక్తిగత ప్రణాళికలను మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు సమయం మరియు బాధ్యతలను తెలివిగా నిర్వహిస్తే, అప్పుడు నెల బాగా గడుస్తుంది.

