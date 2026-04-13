    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    నేటి రాశి ఫలాలు: ఆ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. శివకేశవుల అనుగ్రహం ఎవరిపై ఉందంటే?

    ఏప్రిల్ 13, సోమవారం నాడు ఏకాదశి తిథి రావడం విశేషం. శివకేశవుల అనుగ్రహం మెండుగా ఉండే ఈ రోజున మేష, వృషభ, మకర రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. మరికొన్ని రాశుల వారు ఆరోగ్య విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    Published on: Apr 13, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    సాధారణంగా సోమవారం అంటే పరమశివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. అయితే ఈరోజు ఉదయం నుంచే ఏకాదశి తిథి ప్రారంభం అవుతోంది. ఏకాదశి అంటే శ్రీమహావిష్ణువుకు అంకితం చేసిన రోజు. శాస్త్రాల ప్రకారం ఒక ఏకాదశి వ్రతం ఆచరిస్తే పదివేల ఏళ్ల తపస్సు చేసినంత పుణ్యం దక్కుతుందని ప్రతీతి. ఈ పవిత్ర ఘడియల్లో ఏ రాశి వారి జాతకం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    రాశి ఫలాలు
    మేష రాశి (Aries)

    మీ మనసు కాస్త ఆందోళనగా ఉండవచ్చు. అయితే కళలు, సంగీతం పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. పదోన్నతి లేదా ఉద్యోగ మార్పునకు అవకాశం ఉంది. పని భారం పెరిగినప్పటికీ, మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    వృషభ రాశి (Taurus)

    మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మేధోపరమైన పనుల వల్ల ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. పనుల నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు.

    మిథున రాశి (Gemini)

    రోజు ఆరంభంలో కాస్త అసహనంగా అనిపించవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గకుండా చూసుకోండి. వ్యాపార రంగంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబానికి దూరంగా ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు.

    కర్కాటక రాశి (Cancer)

    నేడు కర్కాటక రాశి వారు ముందుగా మీ సహనాన్ని పరీక్షించే సంఘటనలు ఎదురుకావచ్చు. సంయమనం పాటించడం ముఖ్యం. వ్యాపారం మొదట్లో లాభదాయకంగా ఉన్నా, క్రమంగా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించండి.

    సింహ రాశి (Leo)

    మనసు ప్రశాంతంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా మీ ఆత్మవిశ్వాసంతో అధిగమిస్తారు. పని ఒత్తిడి వల్ల జీవనశైలి కాస్త అస్తవ్యస్తంగా మారవచ్చు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితం లభిస్తుంది.

    కన్య రాశి (Virgo)

    ఆత్మవిశ్వాసం మెండుగా ఉన్నప్పటికీ, లోలోపల ఏదో తెలియని అశాంతి వేధిస్తుంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది.

    తుల రాశి (Libra)

    ధైర్యం కాస్త తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది. మనసులో ఊగిసలాటలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది కానీ, వ్యాపార పనుల వల్ల తీరిక లేకుండా గడుపుతారు. ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.

    వృశ్చిక రాశి (Scorpio)

    నేడు మీకు అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. రోజు ప్రారంభం నుంచే ఉత్సాహంగా ఉంటారు. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. వ్యాపారంలో వృద్ధి కనిపిస్తుంది. కొత్త లాభదాయక అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. అయితే వచ్చే ఆదాయంతో పాటు ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటాయి.

    ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)

    అధిక ఆత్మవిశ్వాసం ఒక్కోసారి ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. ఖర్చులు అదుపు తప్పుతాయి. తండ్రి నుంచి లేదా కుటుంబంలోని పెద్దల నుంచి ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.

    మకర రాశి (Capricorn)

    మీ ఆశయాల సాధనలో పట్టుదలగా ఉంటారు. ఓర్పు వహించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఏప్రిల్ 15 తర్వాత మీ వ్యాపారంలో ఊహించని మార్పులు, లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కార్యక్షేత్రంలో మీ ప్రాబల్యం పెరుగుతుంది.

    కుంభ రాశి (Aquarius)

    మనసు కాస్త చికాకుగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం లోపించవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక సంగీతం లేదా దైవ చింతన వల్ల ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది.

    మీన రాశి(Pisces)

    మీన రాశి వారికి ఇది ఉత్తమ సమయం. అయితే కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలి. కోపం వల్ల చేతికి వచ్చిన పనులు చెడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. సంయమనమే మీ విజయ రహస్యం.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ఆ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. శివకేశవుల అనుగ్రహం ఎవరిపై ఉందంటే?
