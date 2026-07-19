ఇంట్లో ఈ 5 మొక్కలు నాటితే చాలు.. లక్ష్మీకటాక్షంతో పాటు వాస్తు దోషాలు కూడా దూరం!
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం తులసి, బిల్వం, శమీ (జమ్మి), పారిజాతం, లక్ష్మణ మొక్కలను సరైన దిశలో నాటడం వల్ల ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరిగి, ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం, ప్రశాంతత కలుగుతాయని విశ్వసిస్తారు. ఏ మొక్కను ఏ దిశలో నాటితే శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయో తెలుసుకోండి.
సాధారణంగా మొక్కలు ఇంటికి అందాన్ని ఇస్తాయి. కానీ, మన సనాతన ధర్మంలో కొన్ని మొక్కలకు దైవిక శక్తి ఉందని విశ్వసిస్తాం. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, సరైన దిశలో సరైన మొక్కలను నాటడం వల్ల ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రవాహం పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ మొక్కలను నాటడం వల్ల విశేష పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయి.
ఇంటికి అదృష్టాన్ని తెచ్చే 5 మొక్కలు
1. బిల్వ వృక్షం:
శివయ్యకు అత్యంత ఇష్టమైనది బిల్వదళం. ఇంట్లో బిల్వ మొక్కను నాటడం అంటే సాక్షాత్తు శివుడిని ఇంట్లోకి ఆహ్వానించడమే. ఇది కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కలిగిస్తుంది. దీనిని ఇంటికి దక్షిణ లేదా తూర్పు దిశలో నాటడం అత్యంత శుభప్రదం.
2. శమీ వృక్షం (జమ్మి చెట్టు):
ధనానికి, రక్షణకు ప్రతీక శమీ వృక్షం. ఇది శని దేవుడికి, లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన మొక్క. దీనిని ఇంటికి తీసుకురావడం వల్ల ఆర్థిక కష్టాలు తొలగిపోతాయి. ఇంటి ఈశాన్య మూలలో శమీ మొక్కను నాటి, ప్రతిరోజూ దీపం వెలిగిస్తే కుటుంబంలో స్థిరత్వం, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయి.
3. తులసి మొక్క:
తులసిని సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తాం. ఇది ఇంటికి ప్రధాన రక్షక కవచం. ప్రతికూల శక్తులను పారద్రోలి, ఇంట్లో పాజిటివ్ వైబ్స్ను నింపుతుంది. ప్రధాన ద్వారం వద్ద లేదా పూజా గది దగ్గర తులసిని పెంచడం ద్వారా కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
4. హరిసింగర్ (పారిజాతం):
అద్భుతమైన సుగంధాన్ని వెదజల్లే పారిజాత పుష్పాలు ఇంటికి ఎంతో శోభను తెస్తాయి. వాస్తు ప్రకారం, పారిజాత మొక్కను తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశలో ఉంచడం వల్ల ఆర్థిక వృద్ధి కలుగుతుంది. ఈ మొక్క ఉన్న ఇంట్లో ఎప్పుడూ సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
5. లక్ష్మణ మొక్క:
పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఇది లక్ష్మీదేవిని ఆకర్షిస్తుంది. దీనిని ఇంటికి తీసుకు రావడం వల్ల ఆర్థిక అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. దీనిని ఆగ్నేయ దిశలో నాటడం వల్ల ఇంట్లో సిరి సంపదలు వెల్లివిరిస్తాయి.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More