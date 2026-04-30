    Lucky Signs: మీ చెయ్యి, పాదాలపై ఈ గుర్తులు ఉన్నాయా? కోటీశ్వరులు అయ్యే యోగం మీకోసమే!

    Lucky Signs: సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం మన శరీరంలోని రేఖలు, గుర్తులు కేవలం చర్మంపై గీతలు మాత్రమే కాదు.. అవి మన భవిష్యత్తుకు దిక్సూచీలు. అరచేతులు, పాదాలపై ఉండే శంఖం, చక్రం, పద్మం వంటి అరుదైన చిహ్నాలు మీ జీవితంలో అపారమైన సంపదను, విజయాన్ని ఎలా తీసుకొస్తాయో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 30, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Lucky Signs: మన జాతకాన్ని తెలుసుకోవడానికి సాధారణంగా జాతకాన్ని చూస్తుంటాం. అయితే, జాతకంలోగ్రహాల స్థితిగతులు ఎలాగైతే మన తలరాతను చెబుతాయో, సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం మన శరీరంలోని గుర్తులు కూడా అంతే కచ్చితంగా మన భవిష్యత్తును ప్రతిబింబిస్తాయి. ముఖ్యంగా మన అరచేతులు, పాదాలపై ఉండే కొన్ని ప్రత్యేకమైన గుర్తులు మన వ్యక్తిత్వం నుంచి మొదలుకొని మనం ఎంతటి స్థాయికి ఎదుగుతామో ముందే సూచిస్తాయి.

    శాస్త్రం ప్రకారం శరీరంలోని కొన్ని గుర్తులు పుట్టినప్పటి నుండి చివరి వరకు అలాగే ఉంటే, మరికొన్ని గుర్తులు కాలక్రమేణా మారుతుంటాయి. శాశ్వతంగా ఉండే గుర్తులు మన జీవిత గమనాన్ని నిర్దేశిస్తే, మారుతూ ఉండే గుర్తులు మనం ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులను లేదా రాబోయే ఒక నిర్ణీత కాలాన్ని సూచిస్తాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    శుభ సంకేతాలు: ఈ గుర్తులు ఉంటే తిరుగులేదు!

    మీ పాదాలపై 'త్రిభుజం' (Triangle) గుర్తు ఉందా? అయితే మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం పాదాలపై త్రిభుజం ఉండటం అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇది స్థిరాస్తి ప్రాప్తిని, సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలను సూచిస్తుంది. ఒకవేళ 'స్టార్' (నక్షత్రం) గుర్తు ఉంటే, మీ జీవితంలో అనూహ్యమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి.

    ఇది అకస్మాత్తుగా విజయాన్ని తెచ్చిపెట్టవచ్చు లేదా కొన్నిసార్లు ఒడిదొడుకులను కూడా సూచించవచ్చు. అయితే, శరీర భాగాలపై 'రింగ్' (ఉంగరం) వంటి వృత్తాకార గుర్తులు ఉంటే మాత్రం పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

    అరుదైన చిహ్నాలు.. అపారమైన ఐశ్వర్యం

    కొందరి వ్యక్తుల శరీరాలపై చాలా అరుదైన గుర్తులు ఉంటాయి. కోటిలో ఒకరికి మాత్రమే కనిపించే ఈ చిహ్నాలు వారిని సామాన్యుల నుంచి అసామాన్యులుగా మారుస్తాయి.

    శంఖం, చక్రం, పద్మం:మూడు గుర్తులు అత్యంత పవిత్రమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. ఎవరి పాదాల మీదైనా లేదా అరచేతిలోనైనా పద్మం గుర్తు ఉంటే, వారు ఏ రంగంలో ఉన్నా సరే ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు.

    త్రిశూలం, చేప: త్రిశూలం గుర్తు అధికారాన్ని సూచిస్తే, చేప గుర్తు విదేశీ యానాన్ని, అపారమైన ధనలాభాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇవి ఉన్నవారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు.

    "శరీరంపై రేఖలు మన కర్మల ప్రతిబింబాలు. పద్మం, చక్రం వంటి గుర్తులు ఉన్న వ్యక్తికి రాజయోగం పట్టడం ఖాయం," అని ప్రముఖ సాముద్రిక శాస్త్ర పండితులు పేర్కొంటున్నారు.

    ప్రతికూల గుర్తులు ఉన్నాయా? కంగారు పడకండి!

    మీ పాదాలపై లేదా చేతులపై అశుభ గుర్తులు ఉన్నాయని మీరు భావిస్తే ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు. మన జీవనశైలిలో చిన్న చిన్న మార్పుల ద్వారా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.

    నల్లటి దారం: పాదానికి నల్లటి దారం ధరించడం వల్ల నెగటివ్ ఎనర్జీ దరిచేరదు.

    ప్రకృతితో అనుబంధం: మొక్కలకు క్రమం తప్పకుండా నీరు పోయడం వల్ల జీవితంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.

    కర దర్శనం: ప్రతిరోజూ ఉదయం నిద్రలేవగానే మీ రెండు అరచేతులను చూసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇది మీలో సానుకూల శక్తిని నింపుతుంది.

    మీరు ఎంతటి అరుదైన గుర్తులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, కఠిన శ్రమ, పట్టుదల తోడైనప్పుడే ఆ అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుందని గుర్తుంచుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

