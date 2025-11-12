Lucky Rasis: ఈ రాశుల వారి వెంటే విజయం ఉంటుంది, ఓటమే తెలీదు!
రాశుల ఆధారంగా ఒక మనిషి తీరు, ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటాయనేది చెప్పడంతో పాటుగా మనం భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. కొన్ని రాశులవారు కొన్ని విషయాల్లో ముందుంటారు, కొన్ని రాశుల వారు మరి కొన్ని విషయాల్లో ముందుంటారు. ఈ రాశుల వారు ఎందులో అడుగుపెడితే, అందులో విజయం సాధిస్తారు.
కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం బాగా కలిసి వస్తుంది, కొన్ని రాశుల వారికి ఒక అడుగు దూరంలో ఓటమి ఎదురవుతుంది. ఈ రాశుల వారు మాత్రం ఎంతో అదృష్టవంతులని చెప్పొచ్చు. ఏ రంగంలో అడుగుపెట్టినా విజయం వీరిదే. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు, ఎప్పుడూ ఓటమి తెలియని ఆ రాశుల వారి గురించి తెలుసుకుందాం. ఇందులో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
కొన్ని రాశుల వారు సులభంగా విజయాలను అందుకుంటారు. పట్టుదలతో ట్రై చేస్తే కచ్చితంగా సక్సెస్ అందుకుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం చూసినట్లయితే ఈ రాశుల వారికి పట్టుదల ఎక్కువ. ఏ రంగంలో అడుగుపెడితే ఆ రంగంలో విజయాన్ని సాధిస్తారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు, దేనిలో అడుగుపెడితే ఏ రాశుల వారికి విజయం దక్కుతుందో తెలుసుకుందాం.
1.వృషభ రాశి:
వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ రాశి వారు ఎప్పుడూ కూడా పట్టుదలతో ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఓర్పు, స్థిరత్వం కలిగి ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు కాస్త ఆలస్యం అవ్వచ్చు కానీ పక్క విజయాన్ని అందుకుంటారు. మీరు మంచి ప్లాన్తో ముందుకు వెళ్తారు. అదే వీరిని విజయవంతంగా మార్చుతుంది. మీరు పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసేలా చూస్తుంది.
2.వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఈ రాశి వారు ఎక్కువ కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఇతరులతో పోల్చుకుంటే కాస్త భిన్నంగా ఆలోచిస్తారు. ఓటమి రాకుండా చూస్తారు, ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు.
3.కన్య రాశి:
కన్య రాశికి అధిపతి బుధుడు. ఈ రాశి వారు కూడా ఎంతో పట్టుదలతో ట్రై చేస్తారు. వ్యాపారంలో కూడా సక్సెస్ను అందుకుంటారు. ఈ రాశి వారు బాగా తెలివైన వారు కూడా. ప్రతి పనిని ప్లాన్తో పూర్తి చేస్తారు. విద్య, వైద్య, సేవా రంగాల్లో బాగా రాణించగలరు.
4.సింహ రాశి:
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ రాశి వారు చాలా అదృష్టవంతులని చెప్పచ్చు. సహజంగా నాయకత్వ లక్షణాలు వీరికి ఎక్కువగా ఉంటాయి. పుట్టుకతోనే మంచి నాయకులు. ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ. ఏ రంగంలో అయినా ఈజీగా విజయాన్ని చేరుకుంటారు. వీరికి ఓటమి అంటే ఏమాత్రం నచ్చదు. అందుకే కష్టపడి ట్రై చేస్తారు, విజయాన్ని చేరుకునే వరకు వదిలిపెట్టరు.