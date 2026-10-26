ఆత్మవిశ్వాసమే ఆయుధం.. ఈ నాలుగు రాశుల వారు వారి దారి వారే నిర్మించుకుంటారు!
జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారు ఆత్మవిశ్వాసం, పట్టుదల, స్వతంత్ర ఆలోచనలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. ముఖ్యంగా మేషం, వృశ్చికం, కుంభం, మకరం రాశుల వారు తమ లక్ష్యాల సాధనలో ఇతరుల ప్రభావానికి ఎక్కువగా లోనుకాకుండా ముందుకు సాగుతారని చెబుతారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారు ఇతరుల ప్రభావానికి లోనుకాకుండా స్వశక్తితో ఎదుగుతారు. ఆత్మవిశ్వాసం, కఠిన దీక్షతో తమ దారి తామే మలచుకునే ఆ నాలుగు ప్రత్యేక రాశుల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోండి.
మనిషి ప్రవర్తన, వ్యక్తిత్వం వెనుక ఎన్నో అంశాలు దాగి ఉంటాయి. అందులో పుట్టిన సమయం, గ్రహాల స్థితిగతులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కొందరు తమ మాటతీరుతో ఇతరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటే, మరికొందరు అసాధారణ ఆత్మవిశ్వాసంతో సమాజంలో ప్రత్యేక ముద్ర వేస్తారు. ఎవరి ఒత్తిడికీ తలవంచకుండా, ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా తమ సొంత షరతులపై బతికే నాలుగు రాశుల వారి గురించి ప్రముఖంగా చర్చ జరుగుతోంది.
మేష రాశి: సాహసమే వీరి ఆయుధం
మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఈ గ్రహం ధైర్యం, శక్తికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఈ రాశివారు ఎప్పుడూ చురుగ్గా, అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపిస్తారు. ఏ పనైనా మొదలుపెట్టే ముందు పదే పదే ఆలోచించకుండా, తమ సామర్థ్యాన్ని నమ్మి అడుగు ముందుకు వేస్తారు.
ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులనైనా వెనకడుగు వేయకుండా ఎదుర్కొనే గుణం వీ సొంతం. తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఎవరి సహకారం కోసం ఎదురుచూడరు. అయితే వీరి సూటియైన మాటతీరు కొందరికి కఠినంగా అనిపించినా, లక్ష్యం వైపు దూసుకుపోయే తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి: పట్టుదల, రహస్య స్వభావం
కుజుడి ప్రభావం ఉండే మరో రాశి వృశ్చికం. ఈ రాశివారిని అర్థం చేసుకోవడం అంత సులువు కాదు. పైకి కనిపించకపోయినా లోలోపల అసాధారణమైన సంకల్పబలం ఉంటుంది.
ఎవరికీ తమ మనసులోని అంతరంగాన్ని ఇట్టే విప్పరు. ఎదుటివారిని పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతే నమ్ముతారు. తాము నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు విశ్రమించరు. ఎవరైనా నిజాయితాగా ఉంటే వారికి జీవితాంతం తోడుగా నిలుస్తారు. ఒకసారి నమ్మకం కోల్పోతే మాత్రం తిరిగి సహజ స్థితికి రావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది.
కుంభ రాశి: విభిన్న ఆలోచనా విధానం
శని ఆధిపత్యం వహించే కుంభ రాశివారు ఎప్పుడూ స్వతంత్ర భావాలతో ఉంటారు. ఏ నిర్ణయమైనా సరే, దానిలోని లాభనష్టాలను బేరీజు వేసుకునే ఆచరిస్తారు. పాత పద్ధతులకు కట్టుబడి ఉండకుండా, సరికొత్త దారులను ఎంచుకోవడం వీరికి అలవాటు.
ఇతరుల అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తూనే, తమ సొంత ఆలోచనలకే అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. స్వేచ్ఛను కోరుకునే ఈ స్వభావమే వీరికి ఇతరుల నుంచి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెస్తుంది. అయితే కొన్నిసార్లు ఇదే మొండిపట్టుదలగా మారుతుంటుంది.
మకర రాశి: కష్టపడే తత్వమే శ్రీరామరక్ష
శని అనుగ్రహం ఉండే మకర రాశివారు అత్యంత బాధ్యతాయుతంగా, క్రమశిక్షణతో మెలుగుతారు. జీవితంలో విజయాలను ఒక్కసారిగా సాధించలేమని నమ్మి, నిరంతరం శ్రమిస్తూ క్రమంగా పైకి ఎదుగుతారు. తమ పనుల్లో ఎవరి జోక్యాన్నీ అస్సలు సహించరు.
భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు, కుటుంబ బాధ్యతలపై ఎప్పుడూ స్పష్టతతో ఉంటారు. తమ అంకితభావం, నిబద్ధతతో కార్యాలయంలోనూ, సామాజిక జీవితంలోనూ ఉన్నత స్థానాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More