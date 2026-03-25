ఈ రాశిచక్రాల భవితవ్యం ఏప్రిల్ 2 నుండి మారుతుంది.. మీనంలో కుజ ఆదిత్య రాజయోగం!
కుజ గ్రహం ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో మీనరాశిలో సూర్యుడు, కుజ సంయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ కలయిక కుజ ఆదిత్య రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఏప్రిల్ 14న, సూర్యుడు మేష రాశిలో సంచరిస్తాడు, ఆ తర్వాత ఈ సంయోగం ముగుస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీన రాశిలో సూర్యుడు, కుజ గ్రహం యొక్క సంయోగం ఏ రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది?
సూర్యుడు గ్రహాలకు రాజు. సూర్యుడు, అంగారక గ్రహం యొక్క కదలికలో మార్పు కారణంగా, మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో గ్రహాల రాజు సూర్యుడు మీన రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. త్వరలో కుజ గ్రహం కూడా ఈ రాశిచక్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. మీనరాశి యొక్క పాలక గ్రహం గురువు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, ఏప్రిల్ 2, 2026 న, మధ్యాహ్నం 03:37 గంటలకు, గ్రహాల ప్రభువు కుజుడు మీనంలో సంచరిస్తాడు.
కుజ గ్రహం ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో మీనరాశిలో సూర్యుడు, కుజ సంయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ కలయిక కుజ ఆదిత్య రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఏప్రిల్ 14న, సూర్యుడు మేష రాశిలో సంచరిస్తాడు, ఆ తర్వాత ఈ సంయోగం ముగుస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీన రాశిలో సూర్యుడు, కుజ గ్రహం యొక్క సంయోగం ఏ రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది? ఎవరికి లాభాలు కలుగుతాయో చూసేద్దాం.
ఈ రాశిచక్రాల భవితవ్యం ఏప్రిల్ 2 నుండి మారుతుంది.. మీనంలో కుజ ఆదిత్య రాజయోగం
సూర్యుడు, కుజ సంచారం ధనుస్సు ప్రజలకు ఎలా ఉంటుంది?
మీనరాశిలో సూర్యుడు, కుజ సంచారం ధనుస్సు రాశి ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. కొన్నేళ్లుగా నిలిచిపోయిన మీ పని ఊపందుకోవచ్చు. సంపద, ఆస్తులు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు తల్లి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. అదే సమయంలో, వ్యాపారవేత్తలకు ఈ రోజు చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
మిథున రాశికి సూర్యుడు, కుజ సంచారం ఎలా ఉంటుంది?
మిథున రాశిలో సూర్యుడు మరియు అంగారక సంచారం ద్వారా మిథున రాశి ప్రజలు ప్రయోజనం పొందుతారు. న్యాయపరమైన విషయాల్లో విజయం సాధించవచ్చు. వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులకు శుభవార్త వస్తుంది. ఆస్తిలో చేసిన ఏదైనా పాత పెట్టుబడి మీ ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేస్తుంది. మీరు పని కోసం ప్రయాణం చేయాల్సి రావచ్చు. అదే సమయంలో మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
మీన రాశికి సూర్యుడు, కుజ సంచారం ఎలా ఉంటుంది?
మీనంలో సూర్యుడు, కుజ సంచారం ఈ రాశి ప్రజలకు శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. మీ కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటుంది. అంగారకుడు మరియు సూర్యుడి దయతో సమాజంలో మీ స్థానం మరియు ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. వ్యాపార సమస్యల్లో లాభాలు పొందుతారు. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా క్రమంగా తొలగిపోతాయి.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More