Diamonds: ఈ 6 రాశులకు వజ్రం వరం.. వీళ్ళు ధరిస్తే లైఫ్ టర్న్ అయ్యినట్టే!
రత్న శాస్త్రం ప్రకారం వజ్రం కేవలం ఖరీదైన ఆభరణం మాత్రమే కాదు, ఒక వ్యక్తి తలరాతను మార్చగల శక్తివంతమైన రత్నం. శుక్ర గ్రహానికి ప్రతీకగా భావించే వజ్రాన్ని ధరిస్తే ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది, ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
నవగ్రహాలలో విలాసానికి, వైభోగానికి కారకుడు శుక్రుడు. ఆ శుక్రుడి అనుగ్రహం కలగాలంటే రత్న శాస్త్రం వజ్రాన్ని (Diamond) సూచిస్తుంది. వజ్రాన్ని ధరించడం వల్ల కేవలం అందం పెరగడమే కాదు, వ్యక్తిత్వంలో నిఖార్సైన మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రిలేషన్షిప్ సమస్యలతో సతమతమయ్యే వారికి, ఆత్మవిశ్వాసం తక్కువగా ఉన్నవారికి వజ్రం ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారంగా మారుతుంది. అయితే, ఇది అందరికీ సెట్ కాదు. ఈ ఆరు రాశుల వారికి మాత్రం వజ్రం ఓ వరంలా పనిచేస్తుంది.
వృషభ, తులా రాశుల వారికి రాజయోగం
వృషభ, తులా రాశుల వారికి అధిపతి శుక్రుడు. తమ సొంత రాశి అధిపతికి సంబంధించిన రత్నం కావడంతో, ఈ రెండు రాశుల వారు వజ్రాన్ని ధరిస్తే జీవితంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి: వీరికి ఆర్థికంగా కలిసొస్తుంది. నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సందిగ్ధత తొలగి, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపవుతుంది.
తులా రాశి: వీరి జీవితంలో సమతుల్యత వస్తుంది. ముఖ్యంగా దంపతుల మధ్య లేదా భాగస్వాముల మధ్య ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి, బంధం మరింత బలపడుతుంది.
మిథున, కన్యా రాశుల్లో పెరగనున్న సృజనాత్మకత
బుధుడు అధిపతులుగా ఉన్న మిథున, కన్యా రాశుల వారికి శుక్రుడు మిత్రగ్రహం. అందుకే వీరికి కూడా వజ్రం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.
మిథున రాశి: వీరి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అద్భుతంగా మెరుగుపడతాయి. వృత్తిపరమైన జీవితంలోనూ, వ్యక్తిగత బంధాల్లోనూ సరైన రీతిలో తమ భావాలను వ్యక్తీకరించగలుగుతారు.
కన్యా రాశి: ప్రతి విషయంలో పరిపూర్ణతను కోరుకునే కన్యా రాశి వారికి వజ్రం ఏకాగ్రతను ప్రసాదిస్తుంది. అనవసరపు ఆలోచనల నుంచి బయటపడి, లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టేలా చేస్తుంది.
మకర, కుంభ రాశులకు కెరీర్ బూస్ట్
శని దేవుడు అధిపతిగా ఉండే ఈ రెండు రాశుల వారికి శుక్రుడితో మంచి మైత్రి ఉంటుంది. కష్టపడి పనిచేసే గుణమున్న వీరికి వజ్రం అదృష్టాన్ని తోడు చేస్తుంది.
మకర రాశి: సాధారణంగా వీరికి ఫలితాలు ఆలస్యంగా అందుతుంటాయి. వజ్రం ధరించడం వల్ల వీరి కెరీర్ సాఫీగా సాగడమే కాకుండా, ఆదాయ మార్గాలు మెరుగవుతాయి.
కుంభ రాశి: కొత్త ఆలోచనలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని అమలు చేయడంలో వెనకబడే వీరికి, వజ్రం సరైన దిశానిర్దేశం చేస్తుంది. సమాజంలో ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది.
వజ్రం ధరించడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు
రత్న శాస్త్రం ప్రకారం వజ్రం ప్రధానంగా రెండు రకాల సమస్యలను దూరం చేస్తుంది:
సంబంధాలలో మాధుర్యం: భార్యాభర్తల మధ్య నిరంతరం గొడవలు జరుగుతుంటే లేదా ప్రేమికుల మధ్య అవగాహన లోపిస్తే వజ్రం ధరించాలని నిపుణులు సూచిస్తారు. ఇది మనసులోని ఒత్తిడిని తగ్గించి, ఎదుటివారిని అర్థం చేసుకునే శక్తిని ఇస్తుంది.
అద్భుతమైన ఆత్మవిశ్వాసం: పది మందిలో మాట్లాడాలంటే భయపడేవారు లేదా తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోలేకపోతున్న వారు వజ్రాన్ని ధరిస్తే, వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఇది వ్యక్తిత్వానికి ఒక రకమైన ఆకర్షణను జోడిస్తుంది.
"వజ్రం ధరించినప్పుడు అది కేవలం సంపదను మాత్రమే కాదు, ధరించిన వ్యక్తిలోని సానుకూల శక్తిని కూడా మేల్కొలుపుతుంది," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
కుంభ రాశిలో ఉన్నవారికి చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి. అయితే, చాలా సార్లు సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేకపోవడం వల్ల, వారు ప్రతి ఆలోచనపై పని చేయలేకపోతున్నారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, వజ్రం ధరించడం ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో వారికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. రత్నం శాస్త్రం ప్రకారం, వజ్రం కుంభ రాశి ప్రజలకు వేరే గుర్తింపును ఇవ్వగలదు.
నిరాకరణ: (ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము.) వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి రత్నాల నిపుణుడిని సంప్రదించండి. )
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More