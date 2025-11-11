Edit Profile
    రాశుల ఆధారంగా వ్యక్తిత్వం, తీరు తెలుసుకోవడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా అనేక విషయాలు చెప్పవచ్చు. జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం చూసినట్లయితే, గ్రహాలు, నక్షత్రాల ఆధారంగా విభిన్నమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ రాశుల వారు ఎమోషన్స్‌ను ఏ మాత్రం బయట పెట్టరు. ఇతరులకి ఎప్పుడూ తమ బాధలను, భావాలను తెలపరు.

    Published on: Nov 11, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశుల ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. రాశుల ఆధారంగా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం, తీరు ఎలా ఉంటాయన్నది తెలుసుకోవడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా అనేక విషయాలు చెప్పవచ్చు. జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం చూసినట్లయితే, గ్రహాలు, నక్షత్రాల ఆధారంగా విభిన్నమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. కొంతమంది వ్యక్తిత్వం ఒకలా ఉంటే, మరి కొంత మంది వ్యక్తిత్వం మరోలా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశుల వారు వారి భావాలను ఏ మాత్రం బయటపెట్టరు.

    ఈ రాశుల వారు ఎమోషన్స్‌ను ఏ మాత్రం బయట పెట్టరు (pinterest)
    ఈ రాశుల వారు ఎమోషన్స్‌ను ఏ మాత్రం బయట పెట్టరు (pinterest)

    భావోద్వేగాలను రహస్యంగా దాచుకోవడం బలహీనత అని చెప్పొచ్చు, కానీ ఒక్కోసారి అది బలం కూడా అవుతుంది. వీళ్ల మనసులో ఏముందనేది ఎవరు తెలుసుకోలేరు. అయితే మరి ఆ రాశుల వారు ఎవరు? ఎమోషన్స్‌ను ఏ రాశి వారు రహస్యంగా దాచుకుంటారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    1.కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారు ఎదుటి వారికి అన్ని విషయాలను చెప్పరు. వారు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే, ఆ వ్యక్తులకు మాత్రమే చెబుతారు; మిగిలిన వాటిని రహస్యంగా ఉంచుతారు. ఈ రాశి వారు వారి బలహీనతలను ఇతరులకు చూపించాలని అనుకోరు. ఇతరులకి బలహీనత చూపించడం కంటే, ఒంటరిగా బాధను అనుభవించడమే మంచిదని భావిస్తారు. ఎమోషన్స్‌ను మాత్రం ఎప్పుడూ బయటపెట్టడానికి ఇష్టపడరు.

    2.వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు ఎవరినైనా పూర్తిగా నమ్మితే కానీ వారి మనసులోని భావాలను బయటకు చెప్పరు. ప్రతి ఒక్కరినీ నమ్మరు. వీరు ఇతరులను నమ్మడానికి కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటారు. ఇతరులకి ఎప్పుడూ తమ బాధలను, భావాలను తెలపరు.

    3.తులా రాశి:

    తులా రాశి వారు కూడా వారి ఎమోషన్స్‌ను అంత ఈజీగా బయటపెట్టరు. ఇతరులతో వారి భావాలను చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడరు. ఎమోషన్స్‌ను దాచేస్తారు. చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఆలోచనలను, భావాలను పంచుకుంటారు.

    4.కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారు భావాలు, సంబంధాల గురించి ఇతరులకు చెప్పరు. ఇతరులతో మాట్లాడడానికి కొంత ఆందోళన చెందుతారు. అందుకే వారి వ్యక్తిత్వాన్ని ఇతరుల ముందు బయటపెట్టరు. ఎవరైనా వారితో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, వారు అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకుండా, బదులుగా టాపిక్‌ను మార్చేస్తారు. చాలా అరుదుగా మాత్రమే పంచుకుంటారు.

    5.వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారు కూడా అంత ఈజీగా ఎవరిని నమ్మరు. తమ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోరు. ఒకవేళ జీవితంలో ఎవరైనా ప్రత్యేకమని అనిపిస్తే, వారితో మాత్రమే తమ భావాలను చెప్తారు. అందరితో వారు ఎమోషన్స్‌ను పంచుకోవడానికి ఇష్టపడరు.

