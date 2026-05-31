    ఈ రాశుల వారికి రానున్న 7 నెలలు స్వర్ణయుగమే.. అప్పుల బాధలు తీరి, అదృష్టం వరించే రాశులు ఇవే!

    ఏలినాటి శని నడుస్తున్నా కుంభ, మీన, మేష రాశుల వారికి రాబోయే 7 నెలలు అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో లాభాలు, కొత్త అవకాశాలు వస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు మీ కోసం.

    Published on: May 31, 2026 5:41 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని దేవుడు ప్రస్తుతం మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. దీనివల్ల కుంభం, మీనం, మేష రాశుల వారికి ఏలిననాటి శని ప్రభావం కొనసాగుతోంది. సాధారణంగా 'శని' పేరు వినగానే చాలా మంది భయపడిపోతుంటారు. ఏలిననాటి శని అంటేనే కష్టాలు, కడగండ్లు అని భావిస్తారు. కానీ, జ్యోతిష్య పండితుల లెక్కల ప్రకారం శని ఎప్పుడూ కష్టాలే ఇవ్వడు. ఆయన 'కర్మ ఫల ప్రదాత'. అంటే మనం చేసే కష్టానికి, పనికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందించే న్యాయమూర్తి ఆయన.

    ఈ రాశులకు రాజయోగం.. వచ్చే 7 నెలలు వీరికి పండగే! (pinterest)
    ఈ రాశులకు రాజయోగం.. వచ్చే 7 నెలలు వీరికి పండగే! (pinterest)

    ప్రస్తుత గ్రహ గతులను పరిశీలిస్తే, రాబోయే ఏడు నెలల కాలం కుంభ, మీన, మేష రాశుల వారికి ఊహించని శుభ ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. శని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, ఈ రాశుల వారు తమ కెరీర్‌లో, వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త మైలురాళ్లను అందుకునే అవకాశం ఉంది.

    ఈ రాశులకు అదిరిపోతోంది.. ఇక ఆల్ హ్యాపీస్

    కుంభ రాశి: ఆర్థిక కష్టాల నుంచి విముక్తి

    కుంభ రాశి వారికి ఏలిననాటి శని చివరి దశ నడుస్తోంది. గత కొంతకాలంగా కెరీర్ లేదా ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న వారికి ఇక నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. "మీరు పడుతున్న కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించే సమయం దగ్గర్లోనే ఉంది," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఆఫీసులో మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. కొందరికి పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో ఇన్నాళ్లూ ఉన్న మనస్పర్థలు తొలిగిపోయి, అందరితో కలిసి సంతోషంగా గడిపే వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.

    మీన రాశి: ప్రణాళికలు ఫలిస్తాయి

    ప్రస్తుతం శని మీన రాశిలోనే ఉన్నందున, వీరికి ఏలిననాటి శని రెండో దశ నడుస్తోంది. ఇది కష్టపడే తత్వం ఉన్న వారికి గొప్ప అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీరు ఎప్పటి నుంచో పూర్తి చేయాలనుకుంటున్న పనులు, నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు వేగం పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగస్తులు తమ పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నప్పటికీ, విలాసాల కోసం అనవసరంగా ఖర్చు చేయకుండా జాగ్రత్త పడటం మంచిది. పొదుపుపై దృష్టి పెడితే భవిష్యత్తు మరింత భద్రంగా ఉంటుంది.

    మేష రాశి: కొత్త మార్పులకు శ్రీకారం

    మేష రాశి వారికి ఏలిననాటి శని తొలి దశ కొనసాగుతోంది. అయినప్పటికీ, రాబోయే ఏడు నెలలు మీకు సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తాయి. కెరీర్ పరంగా కొత్త ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. నిరుద్యోగులు ఇంటర్వ్యూలలో విజయం సాధించి మంచి ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడతారు. సొంతంగా ఏదైనా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. మిత్రులు, బంధువుల నుంచి ఆశించిన సహకారం అందుతుంది. సామాజికంగా మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.

    ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

    శని దేవుడి అనుగ్రహం పొందాలంటే క్రమశిక్షణ, నిజాయితీ చాలా ముఖ్యం. "శని ప్రభావం ఉన్నప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పనుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించకూడదు," అని పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏ పనినైనా నిజాయితీగా, కష్టపడి చేస్తే శని దేవుడు ఆశీస్సులు అందిస్తాడు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టడం వంటివి చేస్తే ప్రతికూల ఫలితాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఓపికతో వ్యవహరిస్తూ, అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకుంటే రాబోయే ఏడు నెలలు ఈ మూడు రాశుల వారికి తిరుగులేని కాలంగా మారుతుంది.

    వృత్తి, వ్యాపారాల్లో రాణించాలనుకునే వారు ఈ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. శనివారం నాడు శివాలయ సందర్శనం చేయడం లేదా పేదలకు సహాయం చేయడం వల్ల దోష ప్రభావం తగ్గి, శుభ ఫలితాలు మెండుగా లభిస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/ఈ రాశుల వారికి రానున్న 7 నెలలు స్వర్ణయుగమే.. అప్పుల బాధలు తీరి, అదృష్టం వరించే రాశులు ఇవే!
