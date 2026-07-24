తొలి ఏకాదశి 2026: చాతుర్మాసం ఎందుకు పవిత్రం? యోగనిద్రలోకి శ్రీమహావిష్ణువు ప్రవేశం వెనుక ఆధ్యాత్మిక రహస్యం!
ఆషాఢ శుక్లపక్ష ఏకాదశితో ప్రారంభమయ్యే దేవశయని ఏకాదశి మరియు చాతుర్మాస ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకోండి. విష్ణువు యోగనిద్ర అర్థం, ఈ నాలుగు నెలల్లో పాటించాల్సిన ఆధ్యాత్మిక నియమాలు, మానసిక ప్రశాంతతకు మార్గాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ప్రతి ఏటా ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే శుక్లపక్ష ఏకాదశిని తొలి ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాము. దీనినే దేవశయని ఏకాదశి లేదా హరిశయని ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ పవిత్ర దినంతోనే చాతుర్మాసం మొదలవుతుంది.
మత విశ్వాసాల ప్రకారం, తొలి ఏకాదశి నాడు శ్రీమహావిష్ణువు క్షీరసాగరంలో ఆదిశేషునిపై యోగనిద్రలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఆ తర్వాత కార్తీక శుక్లపక్ష ఏకాదశి నాడు యోగనిద్ర నుంచి మేల్కొంటారు. ఈ నాలుగు నెలల పాటు శ్రీమహావిష్ణువు యోగనిద్రలో ఉన్న సమయంలో ఆధ్యాత్మిక సాధన, ఆత్మనిగ్రహం, ఆత్మశుద్ధికి ఇది అత్యంత పవిత్రమైన కాలంగా భావిస్తారు.
యోగ నిద్ర
విష్ణువు యోగనిద్ర సాధారణమైనది కాదు. ఇది దైవ చైతన్యం, అంతర్ముఖత, సృజనాత్మక నిశ్శబ్దానికి ప్రతీక. యోగనిద్రలో ఉన్నప్పటికీ శ్రీమహావిష్ణువు తన సూక్ష్మరూపంతో సృష్టిని నిరంతరం పరిశీలిస్తారని విశ్వాసం. జీవితమంటే కేవలం నిరంతర కార్యాచరణ మాత్రమే కాదు, ఆత్మపరిశీలన, మానసిక విశ్రాంతి కూడా అవసరమనే సందేశాన్ని ఇది మనకు అందిస్తుంది.
చాతుర్మాసం
వర్షాకాలం ప్రారంభంలో మొదలయ్యే చాతుర్మాసానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ప్రాచీన కాలంలో ప్రయాణాలు కష్టమైన కారణంగా సన్యాసులు, మహర్షులు ఒకేచోట ఉండిపోయి తపస్సు, ప్రజాహిత కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారు. ఆ సమయంలో ప్రవచనాలు, పురాణ కథలు, యోగా, భజనల ద్వారా సాంస్కృతిక విలువలను సమాజంలో విస్తరించేవారు.
ఆత్మపరిశీలన, వ్యక్తిత్వ వికాసం
బాహ్య ఆకర్షణలు, వ్యాపకాలు, మానసిక అలజడికి దూరంగా ఉన్నప్పుడే మన అసలు స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అందుకే చాతుర్మాసాన్ని ఆత్మపరిశీలన, స్వీయ వికాసం, ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి అనువైన ప్రత్యేకమైన సమయంగా భావిస్తారు.
సంయమనం, క్రమశిక్షణ
ఈ నాలుగు నెలల్లో లోభం, కోపం, అసూయ, అహంకారం వంటి దుర్గుణాలను విడిచిపెట్టి, ఓర్పు, దయ, సత్యం, వినయం, సేవాభావాన్ని అలవర్చుకోవడమే నిజమైన సాధనగా భావిస్తారు. ఆలోచనలు, ప్రవర్తన, జీవన విధానం శుద్ధి చెందినప్పుడే ఉపవాసాలు, పూజలు సార్థకమవుతాయి.
చాతుర్మాసం ప్రాముఖ్యత
మానసిక ఒత్తిడి, అసంతృప్తి, బంధాల్లో దూరం వంటి సమస్యలు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అలాంటి సమయంలో హరిశయని ఏకాదశి, చాతుర్మాసం ఇచ్చే సందేశం ఎంతో అవసరం. నిజమైన అభివృద్ధి కేవలం భౌతిక విజయాల్లోనే కాదు, మానసిక సమతుల్యత, నైతిక విలువలు, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంలో కూడా ఉంటుందని ఈ చాతుర్మాసం మనకు తెలియజేస్తుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More