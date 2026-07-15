ఈరోజు జాతక ఫలితాలు.. ఉద్యోగం, ధనం, ఆరోగ్యం, కుటుంబ జీవితంపై రాశుల ప్రభావం
బుధవారం గ్రహాల సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక పురోగతి, ఉద్యోగ విజయాలు లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మరికొన్ని రాశుల వారు ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఆరోగ్యం, నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మేషం నుంచి మీనం వరకు నేటి పూర్తి రాశిఫలాలను తెలుసుకోండి.
నేడు బుధవారం, విఘ్నేశ్వరుడికి ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి నేటి రాశిఫలాల్లో కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని శుభవార్తలు, మరికొన్ని రాశుల వారికి సవాళ్లు ఎదురుకానున్నాయి. మీ రాశిచక్రం ప్రకారం నేటి రోజు ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేషం (Aries): మీలోని సృజనాత్మక ఆలోచనలు కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఏ పని చేసినా తొందరపడకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేయండి. మీ పనితీరుపై పై అధికారుల దృష్టి పడే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి.
వృషభం (Taurus): సొంత నిర్ణయాలపై నమ్మకంతో ముందుకు సాగండి. మీలో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. కొత్త పనులు మొదలుపెట్టేటప్పుడు ఆచితూచి అడుగు వేయండి. నమ్మకమైన స్నేహితులతో ఆలోచనలను పంచుకోవడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini): ఆర్థిక క్రమశిక్షణే మీ భవిష్యత్తుకు రక్ష. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుని పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. చిన్న చిన్న విజయాలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. స్నేహితుల నుంచి ఆశించిన మద్దతు లభిస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer): ఇతరుల పట్ల దయతో ఉండండి, ఇది మీ బంధాలను బలపరుస్తుంది. చిన్న చిన్న లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని వాటిని పూర్తి చేయండి. కొత్త పనుల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. వినయంతో కూడిన ధైర్యం మీకు విజయాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది.
సింహం (Leo): సింహ రాశి వారికి పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేసేందుకు నేడు అనుకూలమైన రోజు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపండి. ఏకాగ్రత దెబ్బతినకుండా పనులను ఒక పద్ధతిలో పూర్తి చేయండి.
కన్య (Virgo): ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఎంతటి కష్టమైనా ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తేనే ఫలితం దక్కుతుంది. ప్రశాంతంగా ఉండటం వల్ల పనుల్లో స్పష్టత వస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.
తుల (Libra): విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. కార్యాలయంలో మీ ఆలోచనలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. భాగస్వామ్య బంధాల్లో ఎదుటివారి మాటలకు కూడా విలువనివ్వండి. మీ నిర్ణయాలే మిమ్మల్ని విజయపథంలో నడిపిస్తాయి.
వృశ్చికం (Scorpio): వృశ్చిక రాశి వారి బంధాలు మరింత దృఢపడతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. అలవాట్లలో చిన్నపాటి మార్పులు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు తావు ఇవ్వకండి.
ధనుస్సు (Sagittarius): ఆదాయం, కుటుంబ అవసరాల మధ్య సమతుల్యత పాటించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. నిజాయితీగా మాట్లాడటం వల్ల బంధాల్లోని సమస్యలు తొలగిపోయి, మనసు తేలికపడుతుంది.
మకరం (Capricorn): తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల మీలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. ఓపికతో వేసే అడుగులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. సమర్థవంతమైన సంభాషణతో జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోండి.
కుంభం (Aquarius): నేడు కుంభ రాశి వారికి క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలి, సరైన నిద్ర ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. చిన్న మొత్తంలో మీరు చేసే పొదుపు భవిష్యత్తులో పెద్ద ఫలితాలను ఇస్తుంది.
మీనం (Pisces): చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలతో ఇంట్లో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. స్థిరమైన ఆలోచన, స్పష్టమైన నిర్ణయాలు మీకు కలిసివస్తాయి. భాగస్వామితో ప్రేమగా మాట్లాడటం వల్ల బంధం బలపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More