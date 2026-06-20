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    శనివారం గ్రహాల గేమ్‌చేంజర్ ప్రభావం.. ఈ రాశుల జీవితాల్లో సంతోషాల జల్లు!

    ధార్మిక విశ్వాసాల ప్రకారం, శనివారం నాడు శని దేవుడిని, ఆంజనేయ స్వామిని పూజించడం అత్యంత శుభప్రదం. ఇది ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. 

    Published on: Jun 20, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు నిరంతరం మారుతుంటాయి. ఈ మార్పులు మన దైనందిన జీవితంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతాయి. శనివారం నాడు కొన్ని రాశుల వారికి శుభసమయం నడుస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆ వివరాలు మీకోసం...

    శనివారం గ్రహాల గేమ్‌చేంజర్ ప్రభావం.. ఈ రాశుల జీవితాల్లో సంతోషాల జల్లు!
    శనివారం గ్రహాల గేమ్‌చేంజర్ ప్రభావం.. ఈ రాశుల జీవితాల్లో సంతోషాల జల్లు!

    మేష రాశి:

    గత కొద్ది రోజులుగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న సమస్యలకు ఈరోజు తెరపడుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు పై అధికారుల నుంచి ఆశించిన మద్దతు పొందుతారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది, అయితే అనవసరపు ఖర్చుల విషయంలో కఠినంగా ఉండటం మేలు.

    వృషభ రాశి:

    పనుల ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు మీ భుజాన పడవచ్చు. ఆర్థికంగా రోజు సాధారణంగానే ఉంటుంది. ఇంట్లో పెద్దల మాటలను గౌరవించి, వారి సలహాలను పాటించడం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆరోగ్య విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వద్దు.

    మిథున రాశి:

    సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగాల్సిన రోజు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు దక్కుతాయి. మిత్రులతో గడిపే సమయం మీ మనసుకు ఉల్లాసాన్నిస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈరోజు సహనమే మీ ఆయుధం. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లు జరగకపోయినా ఆందోళన చెందకండి. ఓపికతో ప్రయత్నిస్తే చివరకు విజయం మీదే. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు మీకు కొండంత అండగా ఉంటుంది.

    సింహ రాశి:

    ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా లాభదాయకమైన రోజు. ఉద్యోగంలో మెరుగైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. పాత పరిచయస్తులు మిమ్మల్ని కలిసి పాత జ్ఞాపకాలను పంచుకుంటారు. రోజు మొత్తం ఉత్సాహంగా ఉంటారు.

    కన్యా రాశి:

    వృత్తి, కుటుంబ జీవితాల మధ్య సమతుల్యత పాటించాలి. పాత సమస్యలు పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు ఆచితూచి అడుగు వేయండి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి:

    పనిలో ఏకాగ్రత ముఖ్యం. ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ముందుగానే బడ్జెట్‌ను సిద్ధం చేసుకోండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    సంభాషణలతోనే సగం పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి అనుకూల సమయం. స్నేహితుల సహకారంతో మీరు చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు.

    ధనుస్సు రాశి:

    బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగంలో మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మరింత మెరుగుపడుతుంది.

    మకర రాశి:

    నేడు మకర రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు మీకు భవిష్యత్తులో లాభిస్తాయి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    కుంభ రాశి:

    కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇదే సరైన సమయం. విద్యార్థులకు చదువులో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. కుటుంబంతో కలిసి నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

    మీన రాశి:

    ఆర్థిక లాభాలు ఉన్నాయి. మీరు చేసిన కష్టానికి తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా వేచి చూస్తున్న శుభవార్త పాత స్నేహితుడి ద్వారా అందవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/శనివారం గ్రహాల గేమ్‌చేంజర్ ప్రభావం.. ఈ రాశుల జీవితాల్లో సంతోషాల జల్లు!
    Home/Rasi Phalalu/శనివారం గ్రహాల గేమ్‌చేంజర్ ప్రభావం.. ఈ రాశుల జీవితాల్లో సంతోషాల జల్లు!
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