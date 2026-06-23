Today Horoscope: నేడు ఆ రాశులకు లక్కీ డోర్స్ తెరుచుకోనున్నాయి.. ఎవరికి ఎలాంటి లాభాలు? మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
ఈరోజు చాలా రాశుల వారికి సానుకూలంగా ఉండనుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించడం, సహనం పాటించడం, ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, కుటుంబ విషయాల్లో చిన్న చిన్న మార్పులు, సరైన నిర్ణయాలు విజయానికి దారితీస్తాయి.
గ్రహగతుల ప్రకారం నేటి రాశిఫలాలను పరిశీలిస్తే, కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు కనిపిస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల కష్టాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యశాస్త్రం చెబుతోంది. ఇక ఈరోజు రాశిఫలాలు చూసేయండి.
మేష రాశి
మీ ఆలోచనలపై, పద్ధతులపై మీకు నమ్మకం ఉండాలి. రోజువారీ పనులను క్రమపద్ధతిలో పూర్తి చేయండి. ఆకస్మిక మార్పులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. చిన్న చిన్న సర్దుబాట్లు మీ బంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తాయి.
వృషభ రాశి
స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగండి. మీ ప్రవర్తనలో వినయం ఉంటే పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. సాయంత్రం వేళకు ఆశించిన ఫలితాలు అందుతాయి. చిన్నపాటి విజయాలను కూడా ఆస్వాదించండి. ఈరోజు మీకు మనశ్శాంతిగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి
మీలో ఉత్సాహం ఈరోజు రెట్టింపు అవుతుంది. పనుల పట్ల ఆచరణాత్మకంగా వ్యవహరిస్తారు. ఏకకాలంలో అనేక పనులు కాకుండా, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఆనందాన్ని మీ ఆత్మీయులతో పంచుకోండి.
కర్కాటక రాశి
కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూల సమయం. త్వరగా ఫలితాలు సాధించాలనే మీ ఆశ నెరవేరుతుంది. భవిష్యత్తు లక్ష్యాలపై స్పష్టత ఉంటుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటం వల్ల కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
సింహ రాశి
నమ్మకం అనేది మీ ప్రయత్నాల నుంచే పుడుతుంది. మీకు దక్కే చిన్న చిన్న సంతోషాలను కూడా వదులుకోవద్దు. ప్రతి విషయంలోనూ సహనంతో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. మీలో శక్తి సామర్థ్యాలు ఈరోజు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
కన్య రాశి
మిత్రుల సహాయంతో మీరు చేసే పనులు మెరుగైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. చిన్న చిన్న మార్పుల ద్వారానే గొప్ప ఫలితాలు వస్తాయని గుర్తుంచుకోండి. మీలోని కుతూహలం కొత్త అవకాశాలకు బాటలు వేస్తుంది. ఇతరులను అడగడం ద్వారా మీ సందేహాలను తీర్చుకోండి.
తులా రాశి
పనులు సులభంగా, వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఎదుటివారితో మాటామంతి చాలా సాఫీగా సాగుతుంది. చిన్నపాటి విరామాలు తీసుకుంటూ పనులను పూర్తి చేయండి. ఆత్మీయులకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
వృశ్చిక రాశి
ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబ బాధ్యతలు లేదా ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. మీ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోవడం వల్ల కొత్త పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి. క్రమశిక్షణతో కూడిన చిన్న అడుగులు ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
పరిస్థితులను అదుపులో ఉంచుకునే సామర్థ్యం మీ సొంతం. ఈరోజు మీ భావోద్వేగాలు బలంగా ఉంటాయి. మితంగా మాట్లాడటం వల్ల ఇతరులకు మీ పట్ల గౌరవం పెరుగుతుంది. మీరు తీసుకునే చిన్న నిర్ణయాలు కుటుంబంలో ప్రశాంతతను నింపుతాయి.
మకర రాశి
మీ ఆలోచనలను స్నేహితులతో పంచుకోండి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం వల్ల పనిలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. చిన్నపాటి ప్రయోగాలు మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుస్తాయి. ఈరోజు మొత్తం ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
కుంభ రాశి
కొత్త ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టండి. మీ తీక్షణమైన మేధస్సును ఉపయోగించి చిన్న చిన్న పనులను కూడా త్వరగా పూర్తి చేయండి. ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం వెళ్తే అనుకున్నవి సాధిస్తారు.
మీన రాశి
అడుగు వేసే ముందు ఆలోచన అవసరం. ముఖ్యమైన పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. కుటుంబ సభ్యులకు సహాయం చేయడం వల్ల మీకు మానసిక సంతృప్తి కలుగుతుంది. ఒత్తిడి లేకుండా పనులను పూర్తి చేస్తూ, ఆ సమయాన్ని ఆస్వాదించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More