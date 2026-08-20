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    ఆగస్టు 20 రాశి ఫలాలు : నేడు ఈ 6 రాశిచక్రాల జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులు రానున్నాయి!

    ఆగస్టు 20 గురువారం గ్రహాల గమనం ఆధారంగా 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. మేషం, కన్య, కుంభం వంటి రాశులకు కెరీర్‌, ఆర్థికం, వ్యక్తిగత విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. వృషభం, తులా, వృశ్చికం, ధనుస్సు, మీన రాశుల వారు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.

    Published on: Aug 20, 2026, 04:00:35 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ సంప్రదాయంలో గురువారానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఈ రోజు విష్ణుమూర్తిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని, జీవితంలో సిరి సంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు.

    ఆగస్టు 20 రాశి ఫలాలు : నేడు ఈ 6 రాశిచక్రాల జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులు రానున్నాయి!
    ఆగస్టు 20 రాశి ఫలాలు : నేడు ఈ 6 రాశిచక్రాల జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులు రానున్నాయి!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఆగస్టు 20వ తేదీన గ్రహాల గమనం ఆధారంగా అన్ని రాశుల వారికి సంబంధించిన ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం. కొద్దిమందికి ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటే, మరికొందరు కొన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:రోజు మీకు ఎంతో ఉత్సాహంగా, చురుగ్గా సాగిపోతుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, చిన్న తరహా కోర్సుల్లో పాల్గొనడానికి ఇది సరైన సమయం. ఇతరులతో స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడటం ద్వారా మంచి ఆలోచనలు తట్టడంతో పాటు మీ ప్రణాళికలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి.

    వృషభ రాశి: కార్యాలయంలో మీ నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తాయి. ప్రేమ జీవితంలో మధురమైన క్షణాలు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. అయితే ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మాత్రం అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.

    మిథున రాశి: రొమాంటిక్ లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా సాగిపోతుంది. మీ అదృష్టం మీకు తోడుగా ఉంటుంది. పనిలో నిజాయితీగా ఉంటే మెరుగైన ఫలితాలు మీ సొంతమవుతాయి. ఆరోగ్య పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవు.

    కర్కాటక రాశి: ఇతరులకు సాయం చేయడం, మంచి పనులు చేయడంలో ఈ రోజు గడిచిపోతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ప్రేమగా మాట్లాడండి. ఇళ్లలోని కొన్ని పనులను చక్కదిద్దుకోవడానికి సమయం కేటాయించండి. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో చదవడం వల్ల కొత్త ఆలోచనలు పుట్టుకొస్తాయి.

    సింహ రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తలెత్తే చిన్నపాటి సమస్యలను నేర్పుగా పరిష్కరించుకోండి. వృత్తిరిత్యా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, మీ ప్రతిభతో వాటిని విజయవంతంగా అధిగమిస్తారు. ధన, ఆరోగ్య స్థితులు సానుకూలంగా ఉన్నాయి.

    కన్య రాశి: కెరీర్‌లో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ప్రేమ జీవితం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కానీ మనీ మేనేజ్‌మెంట్‌లో కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    తులా రాశి: మీరు వేసే ప్రణాళికలు భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను, ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. ప్రేమ సంబంధాల్లోని పొరపొచ్చాలను తొలగించుకోండి. ఆఫీస్‌లో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించండి. ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    వృశ్చిక రాశి: ఆఫీస్ బాధ్యతలను పూర్తి చేయడంలో మీ వంతు కృషి చేయండి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలకు అడ్డుతగిలే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి డబ్బును ఖర్చు చేసేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు నిబద్ధతతో కూడిన అప్రోచ్ అవసరం. కెరీర్‌లో ఎదురయ్యే ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. అయితే ఆరోగ్యం మరియు ఆర్థిక విషయాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.

    మకర రాశి: లవ్‌ లైఫ్‌లో వచ్చే సమస్యలను తెలివితేటలతో డీల్ చేయండి. ఆఫీస్‌లో మీ పనితీరుతో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరిస్థితి బాగున్నప్పటికీ, ఆస్తులకు సంబంధించిన వివాదాలు కొంత మానసిక అశాంతిని కలిగిస్తాయి.

    కుంభ రాశి: ప్రేమ జీవితాన్ని మరింత సృజనాత్మకంగా మార్చుకోండి. ఆఫీస్ ఒత్తిళ్లను చిరునవ్వుతో తిప్పికొట్టండి. ఈ రోజు మీకు ఆర్థిక సమృద్ధి చేకూరుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా సహకరిస్తుంది. అప్పజెప్పిన పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయండి.

    మీన రాశి: ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు కొద్దిగా ఇవాళ మిమ్మల్ని ఒత్తిడికి గురిచేయవచ్చు. భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం కోల్పోవద్దు. వృత్తిపరంగా మీ ఉత్పాదకత బాగుంటుంది. సంపద పరంగా పర్వాలేదనిపించినా, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 20 రాశి ఫలాలు : నేడు ఈ 6 రాశిచక్రాల జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులు రానున్నాయి!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 20 రాశి ఫలాలు : నేడు ఈ 6 రాశిచక్రాల జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులు రానున్నాయి!
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