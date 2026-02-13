నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు విజయ ఏకాదశి వేళ 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
రాశి ఫలాలు 13 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 13 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
రాశి ఫలాలు 13 ఫిబ్రవరి 2026: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 13న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఫిబ్రవరి 13, 2026న ఏ రాశులు ప్రయోజనం పొందుతాయో తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: మీకు అదృష్టవంతమైనదిగా నిరూపించబడుతుంది. మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది, మెచ్చుకోబడుతుంది. కల నిజమైన రోజు అవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది.
వృషభ రాశి: ఈరోజు కెరీర్ మరియు ఆర్థిక జీవితం సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది. మీ లక్ష్యాలను సాధించడానికి మీరు చాలా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారాలు ఆర్థిక బలహీనతను అనుభవించవచ్చు. కొంత నష్టాలను కూడా ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి: వ్యాపారవేత్తలు తమ పనిని విస్తరించుకుని మంచి లాభాలను పొందుతారు. ఈ రోజు మీరు మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాలి. ఆయిలీ ఫుడ్ కి దూరంగా ఉండండి. మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.
కర్కాటక రాశి: నేడు కర్కాటక రాశి వారు సానుకూల దృక్పథాన్ని కొనసాగించాలి. అదే సమయంలో ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, మీరు ఆకుపచ్చ కూరగాయలను ఆహారంలో చేర్చాలి. ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెట్టండి మరియు ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.
సింహ రాశి: నేడు మీ రోజు ప్రారంభం బాగుంటుంది, అయితే ముగింపు మితంగా ఉంటుంది. కొన్ని ఊహించని సంఘటనలు మీ పని వేగాన్ని తగ్గిస్తాయి మరియు మీరు ఆశించిన ఫలితాలను పొందలేరు.
కన్యా రాశి: మీకు సంతృప్తికరమైన రోజు. మీ కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మీకు పదోన్నతి లభిస్తుంది. క్రొత్త అసైన్మెంట్ పొందే గొప్ప అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ రోజు మీరు సీనియర్లతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
తులా రాశి: ఈరోజు మీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఊహించిన విధంగా ఉంటుంది, కానీ కొన్ని ఊహించని ఖర్చులు ఉండచ్చు. వాటి వలన ఒత్తిడి ఉండచ్చు. కాబట్టి ఒత్తిడిని నివారించడానికి స్వీయ సంరక్షణపై దృష్టి పెట్టండి.
వృశ్చిక రాశి: నేడు వ్యాపారవేత్తలు తమ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విడిపోయే పరిస్థితి తలెత్తవచ్చు, కాబట్టి మీ జీవిత భాగస్వామితో వాదించడం మానుకోండి. ప్రయాణానికి ప్రణాళిక కూడా రూపొందించుకోవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి: నేడు మీరు కుటుంబ సభ్యుడి నుండి కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. మీరు మీ కెరీర్లో కొన్ని హెచ్చు తగ్గులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. హైడ్రేట్గా ఉండండి. స్వీయ సంరక్షణపై దృష్టి పెట్టండి.
మకర రాశి: ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. భాగస్వామ్యంలో వ్యాపారం చేసే వారి మధ్య విభేదాలు ఉండవచ్చు. మధ్యాహ్నం మీకు కొంత ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి: సలహాలు మీ జూనియర్ల నుండి వచ్చినప్పటికీ, వాటిని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందుతుంది, అందువల్ల మీరు మంచి లాభాలను ఆశించవచ్చు.
మీన రాశి: డబ్బు, ఆర్థిక పరంగా మంచి రోజు. మీ నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడానికి, కొన్ని కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది మంచి రోజు. మధ్యాహ్నం తరువాత, ఉద్యోగులు పురోగతి మరియు ప్రయోజనాలను చూడవచ్చు.