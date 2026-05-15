Today Horoscope: ఆఫీసులో ప్రశంసలు, వ్యాపారంలో లాభాలు.. ఈ రాశుల వారికి నేడు పండగే!
Today Horoscope: ఈ రోజున అమ్మవారిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. మే 15, శుక్రవారం నాడు ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? ఎవరికి ధన లాభం కలుగుతుంది? ఎవరికి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి? లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు పొందే రాశుల వివరాలు మీకోసం.
మే 15, శుక్రవారం. గ్రహ నక్షత్రాల గమనం ఆధారంగా ఈరోజు ఫలితాలను జ్యోతిష్య నిపుణులు విశ్లేషించారు. సాధారణంగా శుక్రవారం అంటే లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. మరి ఈ పవిత్రమైన రోజున మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జాతకం ఎలా ఉందో, ఎవరెవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
మేష రాశి:
ఈరోజు ప్రేమ వ్యవహారాల్లో వచ్చే ఇబ్బందులను చాలా పరిణతితో హ్యాండిల్ చేయండి. వృత్తిపరమైన సవాళ్లు పరిష్కారమవుతాయి. దీనివల్ల జీవితంలో ఆర్థికంగా పురోగతి కనిపిస్తుంది. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వద్దు.
వృషభ రాశి:
మీ ప్రేమ జీవితం ఈరోజు సుఖంగా ఉంటుంది. ఆఫీసు పనుల వల్ల బిజీగా గడుపుతారు. డబ్బు విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. ఆరోగ్యం మీకు సహకరిస్తుంది.
మిథున రాశి:
ప్రేమలో ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవు. ఆఫీసులో ఎదురయ్యే ప్రొఫెషనల్ సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఆర్థికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి:
బంధాల మధ్య ఉన్న మనస్పర్థలను ఈరోజు తొలగించుకోండి. వృత్తిపరంగా మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉండటమే కాకుండా, శారీరక సౌఖ్యం కూడా పొందుతారు.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో గొడవలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. ఆఫీసులో ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది. ఆర్థిక విజయం మీ వెంటే ఉంటుంది కానీ, ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత ఆందోళన కలిగే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామితో వాదనలకు దిగకుండా చాకచక్యంగా వ్యవహరించండి.
కన్య రాశి:
మీ లవ్ లైఫ్ ఈరోజు ఒడిదుడుకులతో కూడి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కొత్త బాధ్యతలు మీద పడతాయి. నగదు లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.
తుల రాశి:
ప్రేమలో ప్రశాంతతను పాటిస్తూ ఆఫీసు పనులపై దృష్టి పెట్టండి. మీ ఆర్థిక స్థితి బాగుంటుంది. రోజంతా ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఎంత పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, అనుకున్న పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయగలుగుతారు.
వృశ్చిక రాశి:
మీ మనసులోని భావాలను భాగస్వామితో పంచుకోండి, దీనివల్ల అపోహలు తొలగిపోతాయి. ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి సంగీతం వినండి. ఆఫీసు సమస్యలను ఇంటికి తీసుకురావద్దు.
ధనుస్సు రాశి:
ఈరోజు మీ జీవితంలో కొంత అలజడి ఉంటుంది, కానీ ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగున్నప్పటికీ, ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. మానసిక ఒత్తిడికి లోనవకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి.
మకర రాశి:
ఈరోజు మకర రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా కొంత గందరగోళం ఉండవచ్చు. పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఈరోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి:
ఈరోజు మీరు చాలా ఉత్సాహంగా, పనిలో చురుగ్గా కనిపిస్తారు. మీ కలల దిశగా అడుగులు వేయడానికి ఇది సరైన సమయం. ఫిట్నెస్ కోసం క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయండి. మీ శక్తి సామర్థ్యాలను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించండి.
మీన రాశి:
ఈరోజు పెట్టుబడులు పెట్టడం లాభదాయకం కాదు. సానుకూల దృక్పథంతో ఉండండి. ఒంటరిగా ఉండేవారికి ఎవరో ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి కలిసే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఎక్కువైతే చిన్న విరామం తీసుకోండి.
డిస్క్లైమర్: ఈ కథనంలోని సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర గణనలు మరియు సాధారణ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంది. దీనిని పాటించే ముందు వ్యక్తిగత అనుభవం, నిపుణుల సలహాలను పరిగణనలోకి తీసుకోగలరు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More