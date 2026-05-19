Today Horoscope: నేడు ఈ రాశి వ్యాపారస్తులకు లాభాలు.. ముఖ్యమైన వ్యక్తుల నుంచి శుభవార్తలు.. మీ రాశి ఫలాలు చేసుకున్నారా?
Today Horoscope: మే 19, మంగళవారం నాటి గ్రహగతుల ఆధారంగా ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలివే. ఆంజనేయ స్వామి ఆరాధనతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక కష్టాలు తీరగా, మరికొందరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాల కదలికల ఆధారంగా మన దైనందిన జీవితం ప్రభావితమవుతుంది. మే 19వ తేదీ మంగళవారం కావడంతో, ఈ రోజు హనుమంతుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. మంగళవారం నాడు భక్తితో ఆంజనేయ స్వామిని పూజించడం వల్ల ధనధాన్యాలకు లోటు ఉండదని, అడ్డంకులు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ నేపథ్యంలో మేషం నుంచి మీనం వరకు పన్నెండు రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎలా ఉండబోతోంది? ఎవరికి లాభం కలుగుతుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ద్వాదశ రాశి ఫలాలు:
మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయాలనే ఆందోళన కలిగినా, మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో పాత పనులకు ప్రశంసలు అందుతాయి. అయితే, ఆర్థిక విషయాల్లో, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడం అవసరం.
వృషభ రాశి: మీ మూడ్ ఈ రోజు చాలా బాగుంటుంది. కుటుంబంతో గడిపేందుకు తగిన సమయం దొరుకుతుంది. రావలసిన బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉంటే ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.
మిథున రాశి: ఏ నిర్ణయమైనా తొందరపడి తీసుకోవద్దు. సన్నిహితుల సలహాలు మీకు మేలు చేస్తాయి. ఆఫీసులో పనిభారం ఉన్నా, రోజు ప్రశాంతంగా గడిచిపోతుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి.
కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు మీరు కొంత భావోద్వేగానికి లోనవుతారు. కుటుంబానికి సంబంధించిన చిన్నపాటి ఆందోళనలు ఉన్నా, సాయంత్రానికి స్థితిగతులు మెరుగుపడతాయి. విద్యార్థులకు ఈ రోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి: ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. వాయిదా పడుతూ వస్తున్న పనులను ఈ రోజు పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యమైన వ్యక్తుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు.
కన్యా రాశి: ఈ రోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుపై విమర్శలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కానీ మీరు సహనం కోల్పోవద్దు. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. కుటుంబ సహకారం మీకు ధైర్యాన్నిస్తుంది.
తులా రాశి: అదృష్టం మీ తలుపు తట్టబోతోంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో లాభాలు గడిస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. వివాహిత జంటల మధ్య అనుబంధం బలపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి: ఈ రోజు కష్టం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, ఫలితాలు మీకు అనుకూలంగా వస్తాయి. పాత టెన్షన్ల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం శ్రద్ధ వహించడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి: కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు తమ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు పొందుతారు.
మకర రాశి: నేడు మకర రాశి వారు మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. మీ మాటల వల్ల అపార్థాలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. కార్యాలయంలో పై అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక స్థితి గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది. పెద్దల సలహాలు పాటించండి.
కుంభ రాశి: రోజంతా సాధారణంగా గడుస్తుంది. పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. అవసరమైన వస్తువులకే ఖర్చు చేయండి. కుటుంబంతో గడిపితే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి: కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. సాయంత్రం వేళ ఒక తీపి కబురు వినే అవకాశం ఉంది.
మంగళవారం నాడు హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం లేదా సుందరకాండ చదవడం ద్వారా ఈ రాశుల వారు మరింత శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More