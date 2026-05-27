    Rasi Phalalu: ఆ రాశుల వారికి గణపతి అనుగ్రహం, ధనయోగం.. విడిపోయిన ప్రేమికులు కలుసుకుంటారు, వైవాహిక జీవితం ఖుషీ!

    Rasi Phalalu: మే 27, బుధవారం నాటి రాశిఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. విఘ్నేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఎవరికి వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు కలుగుతాయి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం. ఆ రాశుల వారికి గణపతి అనుగ్రహం, ధనయోగం. 

    Published on: May 27, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం గ్రహ గతులు ఎప్పుడూ మారుతుంటాయి. ఈ మార్పుల ఆధారంగానే మన దైనందిన జీవితంలో శుభాశుభాలు జరుగుతుంటాయి. 2026, మే 27వ తేదీ బుధవారం నాడు ఏ రాశి వారి జాతకం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం. బుధవారం అంటే విఘ్న వినాయకుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున 'ఓం గం గణపతయే నమః' అనే మంత్రాన్ని జపిస్తూ పనులు ప్రారంభిస్తే ఆటంకాలు తొలగి విజయం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి

    ఈ రోజు మేష రాశి వారు తమ ప్రేమ జీవితంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. భాగస్వామితో మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వృత్తిపరంగా ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కోవాలి. పని విషయంలో ఏమాత్రం అజాగ్రత్త పనికిరాదు. ఆర్థికంగా పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారు కెరీర్, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నిజాయితీగా ఉండాలి. అదృష్టం కలిసి వచ్చి ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. అయితే, డబ్బు ఉంది కదా అని విలాసాల కోసం విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేయకండి. మధ్యాహ్నం వేళ మీ భాగస్వామికి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి వారిని సంతోషపెడతారు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించడం అవసరం.

    మిథున రాశి

    రాశి వారికి కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో నిబద్ధతతో వ్యవహరించడం వల్ల పైఅధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఇక వ్యక్తిగత విషయానికి వస్తే, గతంలో విడిపోయిన ప్రేమికులు తిరిగి కలిసే అవకాశం ఉంది. పాత గొడవలను పక్కన పెట్టి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఆర్థిక వృద్ధి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    కర్కాటక రాశి

    కుటుంబంలో లేదా బంధువులతో ఉన్న చిన్నపాటి వివాదాలను ఈ రోజు పరిష్కరించుకుంటారు. మీ భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రయత్నించండి. ఆఫీసులో మీ పనితీరు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక అంశాలు రెండు కూడా మీకు సానుకూలంగా ఉన్నాయి. వివాహిత మహిళలు మాట్లాడేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి పని ఒత్తిడి వల్ల ఉత్పాదకత తగ్గే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలోని ఉద్రిక్త పరిస్థితుల్లోనూ ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. ప్రేమ జీవితం చాలా సంతోషంగా సాగుతుంది. ఆర్థిక స్థితి బాగున్నప్పటికీ, రిస్క్ ఉన్న పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటమే శ్రేయస్కరం.

    కన్య రాశి

    వ్యాపారస్తులకు ఈ రోజు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం. సాయంత్రం వేళ వాహనం నడిపేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రేమ బంధం బలోపేతం కావాలంటే ఇద్దరూ సమానంగా ప్రయత్నించాలి. ధన ప్రవాహం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి

    తుల రాశి వారు తమ వృత్తి జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందుకుంటారు. దీని కోసం మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రేమ విషయంలో ఎటువంటి గొడవలకు తావు ఇవ్వకండి. మధ్యాహ్నం లోపు ఆర్థికంగా కొన్ని మంచి వార్తలు వింటారు. మీ భాగస్వామికి తగినంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    వృశ్చిక రాశి

    మీ అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వ్యక్తం చేయడం వల్ల మీ ప్రేమ బంధం మరింత దృఢంగా మారుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కడానికి సరైన ప్లానింగ్ అవసరం. వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. ఆరోగ్య పరంగా ఎటువంటి పెద్ద సమస్యలు ఉండవని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    ధనుస్సు రాశి

    కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గడపడానికి సమయం కేటాయించండి. పెట్టుబడుల విషయంలో సురక్షితమైన మార్గాలను ఎంచుకోండి. ప్రేమ బంధాన్ని పెళ్లి పీటల వరకు తీసుకెళ్లాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి

    ఆఫీసులో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కుతాయి. బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. భాగస్వామితో అనుబంధం పెరుగుతుంది. చిన్నపాటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా, మీ రోజువారీ జీవనంపై అవి పెద్దగా ప్రభావం చూపవు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారు క్రమశిక్షణతో ఉంటేనే సమస్యల నుంచి బయటపడగలరు. ఆఫీసులో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మీ కెరీర్‌కు మంచిది. పనికి, వ్యక్తిగత జీవితానికి మధ్య సమతుల్యత పాటించండి. ఆర్థికంగా కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, పట్టుదలతో వాటిని అధిగమిస్తారు.

    మీన రాశి

    ప్రేమకు సంబంధించిన సమస్యలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోండి. వృత్తిపరంగా మీ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి యోగా, ధ్యానం వంటివి చేయండి. దీనివల్ల మీ భావోద్వేగాలపై మీకు నియంత్రణ లభిస్తుంది. ఇల్లు, ఆఫీసు మధ్య సమన్వయం అవసరం.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం మతపరమైన విశ్వాసాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్రంపై ఆధారపడి ఉంది. దీనిని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

