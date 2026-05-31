Today Horoscope: ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా?
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్ర రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. మే 31, 2026 న ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో తెలుసుకోండి. ఏ రాశి రాశివారు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి మన దైనందిన జీవితంలో మార్పులు సంభవిస్తుంటాయి. మే 31వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో ఈ రోజుకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సాఫీగా సాగిపోతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తికావడంతో మనసు తేలికపడుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో మీరు పడుతున్న శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఎటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం మీకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి జాతకులకు ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. చేసే పని మీద ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. మీకు సన్నిహితులైన వారి నుంచి ఒక శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చుల విషయంలో కాస్త నియంత్రణ పాటించడం అవసరం. బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు పని ఒత్తిడి కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. రోజంతా పనుల నిమిత్తం తిరగాల్సి వస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే సూచనలు ఉన్నాయి. డబ్బుకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలు మీకు ధైర్యాన్నిస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం ముఖ్యం.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చిన్న చిన్న విషయాలకు ఎక్కువగా ఆందోళన చెందకండి. వృత్తి జీవితం సాఫీగానే సాగుతుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, డబ్బును పొదుపుగా వాడుకోవడం మంచిది. బంధాల విషయంలో ఓర్పు చాలా అవసరం. ఆరోగ్య పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ఉద్యోగ మరియు వ్యాపార రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. సమాజంలో పేరున్న ఒక వ్యక్తిని కలిసే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారు ఈ రోజు ప్రతి అడుగు ఆచితూచి వేయాలి. ఏ పనిలోనూ తొందరపడటం మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీకు అందుతుంది. గతంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. రోజువారీ పనులన్నీ అనుకున్న సమయానికి పూర్తవుతాయి. పాత స్నేహితులతో మాట్లాడటం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో అజాగ్రత్త వద్దు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి జాతకులకు ఈ రోజు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా మీరు ఎంతో బలంగా ఉంటారు. ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలిసే అవకాశం ఉంది, అది మీ భవిష్యత్తుకు తోడ్పడుతుంది. ఇంటి వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తి కావడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. కొత్త పథకాలు లేదా పనుల మీద దృష్టి పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. బంధువులతో అనురాగం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో బాగుంటుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు మంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న వివాదాలు ఈ రోజుతో పరిష్కారం కావచ్చు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా ఇతర ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక స్థితి గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది. స్నేహితులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే ప్లాన్ చేస్తారు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా బాగుంటుంది. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. వృత్తిపరంగా మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో మీరు చేపట్టిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More