    Today Horoscope: సోమవారం శివారాధనతో ఈ రాశులకు రాజయోగం.. మీకు ఎలా ఉందో చూడండి!

    Today Horoscope: మే 4, సోమవారం నాడు ద్వాదశ రాశుల జాతక చక్రం ఎలా ఉండబోతోంది? గ్రహగతుల మార్పుల వల్ల ఏ రాశి వారికి ధనలాభం కలుగుతుంది? శివారాధనతో ఎవరి కష్టాలు తీరతాయో ఈ పూర్తి విశ్లేషణలో తెలుసుకోండి. 

    Published on: May 04, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఖగోళంలో గ్రహాల గమనం ప్రతిరోజూ మన జీవితాలపై ఏదో ఒక ప్రభావాన్ని చూపిస్తూనే ఉంటుంది. మే 4వ తేదీ సోమవారం నాటి గ్రహస్థితిని గమనిస్తే, పలు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. సోమవారం అంటేనే భోళాశంకరుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున పరమశివుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభించడమే కాకుండా, తలపెట్టిన పనులు నిర్విఘ్నంగా పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    నేటి రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:

    ఈరోజు మీ కార్యాలయంలో మీ పనితీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. పై అధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా మీరు చాలా స్థిరంగా ఉంటారు. అయితే, ఆరోగ్య విషయంలో అజాగ్రత్త వద్దు. ముఖ్యంగా మీ భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడం అవసరం.

    వృషభ రాశి:

    మీ ప్రేమ సంబంధాల్లో నిజాయితీగా ఉండటం వల్ల మీ బంధం మరింత బలపడుతుంది. వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక లాభాలు పొందేందుకు గొప్ప అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి.

    మిథున రాశి:

    నేడు మిథున రాశి వారు ఎవరికైనా ప్రపోజ్ చేయాలనుకుంటే అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో కొన్ని చిన్నపాటి సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, మీ చాకచక్యంతో వాటిని సులభంగా అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక విజయాలు మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తాయి.

    కర్కాటక రాశి:

    మీ లవ్ లైఫ్ ఈ రోజు చాలా రొమాంటిక్‌గా సాగుతుంది. ఆఫీసు రాజకీయాలకు సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉండటం మీ కెరీర్‌కు మంచిది. చేసే ప్రతి పనిలో విజయం సాధించడానికి ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యం మరియు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటాయి.

    సింహ రాశి:

    నిరుద్యోగులకు నేడు ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ తోబుట్టువులకు లేదా బంధువులకు ఆర్థికంగా సహాయం చేయాల్సి రావచ్చు. వృత్తిరీత్యా ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నించండి.

    కన్యా రాశి:

    వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. అయితే, ఆర్థికంగా పరిస్థితి బాగున్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు తగ్గించి, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు చేయడం ఉత్తమం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి నేడు అదృష్టం వారి వైపు ఉంది. కొందరికి పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణించాలంటే కష్టపడక తప్పదు. కొత్త వ్యాపకాలు లేదా హాబీలపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు రావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. పనిలోనైనా, వ్యక్తిగత జీవితంలోనైనా కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. మీరు ఎంత రిస్క్ తీసుకుంటే అంత గొప్ప ఫలితాలు పొందుతారు.

    ధనుస్సు రాశి:

    పెట్టుబడులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంది. ఫ్రీలాన్సింగ్ లేదా పార్ట్ టైమ్ పనుల ద్వారా అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. అయితే, ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, కాబట్టి ఆహార నియమాలు పాటించండి.

    మకర రాశి:

    వివిధ మార్గాల ద్వారా ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. మీ కెరీర్ ఎదుగుదలకు లభించే ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. జీవిత భాగస్వామితో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఆర్థికంగా ఇది మీకు స్వర్ణయుగమనే చెప్పాలి.

    కుంభ రాశి:

    మీ వినూత్న ఆలోచనలు కార్యాలయంలో మీకు మంచి పేరు తెచ్చిపెడతాయి. ఖర్చులపై నియంత్రణ లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తప్పవు. బయటి ఆహారం మరియు నూనె పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం ఆరోగ్యానికి మేలు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి.

    మీన రాశి:

    ఆరోగ్యపరంగా ఈరోజు చాలా బాగుంది. అయితే, ఆఫీసులో ఆర్థిక వ్యవహారాలు చూసేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చిన్న పొరపాటు కూడా మీ కెరీర్‌పై ప్రభావం చూపవచ్చు. వివాహితలు తమ వైవాహిక జీవితంలో మూడో వ్యక్తి జోక్యం లేకుండా చూసుకోవాలి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

