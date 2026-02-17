Edit Profile
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు పన్నెండు రాశులు వారు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆనందంగా ఉండచ్చు!

    రాశి ఫలాలు 17 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 17 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 17, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఫిబ్రవరి 17, మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల భయం, వ్యాధి, బాధ మొదలైనవి తొలగిపోతాయి.

    రాశి ఫలాలు 17 ఫిబ్రవరి 2026
    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 17 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 17న ఏ రాశికి మేలు చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి: ఈ రోజు మీరు కొత్త శక్తిని అనుభూతి చెందుతారు. తేలికపాటి వ్యాయామం లేదా కార్డియో చేయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల గురించి మాట్లాడటం, ఆదాయాన్ని పెంచే మార్గాల గురించి ఆలోచించండి. పనిలో మీ ఇటీవలి విజయాన్ని ప్రతిబింబించండి. ముందస్తుగా ప్లాన్ చేయండి. కుటుంబంతో సమయాన్ని గడపండి, ఇది మీకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. మీరు సమీపంలోని వాకింగ్ చెయ్యచ్చు. ఆస్తి విషయాల్లో సుదీర్ఘ ప్రణాళికను కలిగి ఉండటం మంచిది.

    వృషభ రాశి: కుటుంబంతో కలిసి ఉండటం లేదా సృజనాత్మకంగా ఏదైనా చేయడం ద్వారా మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. సమతుల్య ఆహారం తీసుకోండి. ఎక్కువ నీరు త్రాగండి. డబ్బు ప్రణాళికను తిరిగి సందర్శించండి. కొత్త పెట్టుబడుల గురించి ఆలోచించండి. మీరు పనిలో సమస్యలను తెలివిగా పరిష్కరిస్తారు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. తేలికపాటి నడకకు వెళ్లండి, అది మీకు విశ్రాంతి ఇస్తుంది. ఆస్తిలో వివేచనాత్మక నిర్ణయం తీసుకోండి.

    మిథున రాశి: ఈరోజు మీకు మంచి రోజు. అయితే, డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ బడ్జెట్‌ను తిరిగి చూసుకోండి. పెట్టుబడులను పెంచడం గురించి ఆలోచించండి. సృజనాత్మక పని చేయండి లేదా కుటుంబంతో మాట్లాడండి. ఆఫీసులో టీమ్‌వర్క్ లాభదాయకంగా ఉంటుంది. తేలికపాటి వ్యాయామం తాజాదనాన్ని ఇస్తుంది. మీరు సమీపంలోని అందమైన ప్రదేశాన్ని సందర్శించవచ్చు. ఆస్తి పోకడలపై ఒక కన్నేసి ఉంచండి.

    కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మంచి ఆహారం తినండి మరియు నీరు త్రాగండి. ఇది శక్తిని చెక్కుచెదరకుండా ఉంచుతుంది. మీ డబ్బు ప్రణాళికను మెరుగుపరుచుకోండి. మీ కెరీర్ లక్ష్యాలను స్పష్టంగా ఉంచుకోండి. కుటుంబంతో సమయం గడుపుతారు. చారిత్రక లేదా ప్రత్యేక ప్రదేశానికి వెళ్లడం మంచిది. ఆస్తిలో మెరుగుదలలు లేదా మార్పులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.

    సింహ రాశి: ఈ రోజు మీకు మరింత అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు. మీకు అలసటగా అనిపిస్తే యోగా లేదా ధ్యానం చేయండి. ఖర్చులపై ఒక కన్నేసి ఉంచండి. ఈ రోజు పని కాస్తంత సాధారణంగా కనిపిస్తుంది, అయితే కొత్త పద్ధతులను అవలంబించడం ద్వారా మీరు విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంతో సమయం గడపండి. ఒక చిన్న ప్రయాణం మీ మనస్సును మారుస్తుంది. ఆస్తిలో ఓపికగా నిర్ణయం తీసుకోండి.

    కన్యా రాశి: కుటుంబాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, వారితో సౌకర్యవంతంగా మాట్లాడాలి. ప్రకృతి మధ్య సమయం గడపడం విశ్రాంతి ఇస్తుంది. తేలికపాటి వ్యాయామం చేయండి. నీరు త్రాగండి. మీరు కొత్త పెట్టుబడి అవకాశాలను చూడవచ్చు. పని వద్ద కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆస్తిలో ఆలోచనాత్మక చర్యలు తీసుకోండి.

    తుల రాశి: ఈరోజు మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆరుబయట కార్యకలాపాలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. మనీ ప్లాన్‌ను తిరిగి సందర్శించండి. టీమ్‌వర్క్ పనిలో విజయానికి దారితీస్తుంది. మీ కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. మీరు కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్లవచ్చు. ఆస్తిలో తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి.

    వృశ్చిక రాశి: అసంపూర్తిగా ఉన్న ఏ పనినైనా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి. అలాగే వారు చెప్పేది వినండి. ఇది కుటుంబంలో మీ విశ్వసనీయతను పెంచుతుంది. సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్ లేదా ధ్యానం చేయండి. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. ప్రయాణ ప్రణాళికలు మారవచ్చు. సరైన సమాచారంతో ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టండి.

    ధనుస్సు రాశి: ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. మంచి ఆరోగ్యం కోసం నడవడం లేదా వ్యాయామం చేయండి. కొత్త పెట్టుబడి అవకాశాలు ఉండవచ్చు. మీ కెరీర్‌లో ఒక కొత్త ప్రణాళికను రూపొందించుకోండి. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన క్షణాలు ఉంటాయి. మీరు కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్లవచ్చు. ఆస్తి ఒప్పందాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.

    మకర రాశి: నేడు మకర రాశి వారు పనిలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. తొందరపడి తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనది కాదు. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. తేలికపాటి వ్యాయామం చేయండి మరియు లోతైన శ్వాస తీసుకోండి. పొదుపు కోసం ప్లాన్ చేయండి. ప్రయాణానికి ముందు సిద్ధం చేసుకోండి. ఆస్తిలో వివేచనాత్మక నిర్ణయం తీసుకోండి.

    కుంభ రాశి: ఈ రోజు తేలికపాటి వ్యాయామం చేస్తారు. డబ్బు పరంగా ప్రణాళికలను తిరిగి సందర్శించండి. ఆఫీసులో కలిసి పని చేస్తారు. కుటుంబంతో బయటకు వెళ్లండి. క్రొత్త ప్రదేశానికి ప్రయాణించడం మీకు ప్రేరణను ఇస్తుంది.

    మీన రాశి: యోగా లేదా నడక ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఖర్చుల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. పనిలో భాగస్వామ్యం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో సమయం గడుపుతారు. మీరు సమీపంలోని అందమైన ప్రదేశాన్ని సందర్శించవచ్చు. ఆస్తిలో క్రమేపీ పురోగతి ఉంటుంది.

