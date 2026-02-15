ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు మహాశివరాత్రి వేళ పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? ఓ రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు, మంచి ఫలితాలు!
రాశి ఫలాలు 15 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 15 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఆదివారం నాడు సూర్యుని ఆరాధించడం వల్ల ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది.
జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఫిబ్రవరి 15 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఫిబ్రవరి 15న ఏ రాశులకు మేలు కలుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
ఈరోజు మీకు పని చేయడానికి ఉత్సాహం ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా కొత్తగా చేయాలని భావిస్తారు. మీరు ఆఫీసు లేదా పనిలో ఒక కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు, దీనిని మీరు బాగా చేయగలుగుతారు. అయితే, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి, లేకపోతే మీరు తరువాత చింతించాల్సి ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా, ఈ రోజు అనవసరమైన ఖర్చులను తనిఖీ చేయండి. ఏదైనా విషయాన్ని ప్రశాంతంగా పరిష్కరించుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజు మొత్తం ప్రశాంతమైన, సమతుల్య రోజుగా ఉంటుంది. మీరు పనిలో క్రమేపీ సరైన దిశలో వెళ్తారు. పాత స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తుడితో సంభాషణ జరగవచ్చు, ఇది మనస్సును బాగుపరుస్తుంది. డబ్బు విషయానికి వస్తే వివేకవంతమైన చర్యలు తీసుకోండి. అనవసరమైన కొనుగోళ్లను నివారించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ మీకు అలసిపోయినట్లు అనిపిస్తే కొంత విశ్రాంతి తీసుకోండి.
మిథున రాశి:
ఈరోజు మిథున రాశి వారి మనస్సు వేగంగా నడుస్తుంది. క్రొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి లేదా ఏదైనా ముఖ్యమైన పనితో వ్యవహరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీ మాటలకు ఆఫీసులో ప్రాముఖ్యత లభిస్తుంది. అయితే, ఒకే సారి అనేక పనులను చేపట్టడం పరిహరించండి. మనస్సు కాస్త తిరగవచ్చు, కాబట్టి ఒక పనిపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. డబ్బు పరంగా ఆకస్మిక ఖర్చులు ఉండవచ్చు, కాబట్టి బడ్జెట్ను గుర్తుంచుకోండి.
కర్కాటక రాశి:
ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారి కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు లేదా మీ ప్రియమైనవారితో సమయం గడపడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. మీరు పనిలో సీనియర్లు లేదా సహోద్యోగుల మద్దతును పొందుతారు, ఇది పనిని సులభతరం చేస్తుంది. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అప్పు ఇచ్చే ముందు ఆలోచించండి. ఆరోగ్యం పరంగా ఎక్కువ నీరు త్రాగండి. మీపై ఎక్కువ భారం పడకుండా చూసుకోండి.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు సింహ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం బలంగా ఉంటుంది. పనిలో కృషిని ప్రశంసించవచ్చు. కొత్త పని లేదా ప్రణాళికను ప్రారంభించాలనే మనస్సు ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా సమతుల్యతను పాటించడం ముఖ్యం, లేనిపక్షంలో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఎవరికైనా మీ సహాయం అవసరం కావచ్చు, సమయం కేటాయించడానికి ప్రయత్నించండి.
కన్య రాశి:
ఈ రోజు కన్య రాశి వారు కృషికి మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. కార్యాలయంలో నమ్మకం పెరుగుతుంది. బాధ్యత పెరిగిన కొద్దీ పని ఒత్తిడి కూడా రావచ్చు. అయితే, మీరు దానిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. పని మధ్య కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
తులా రాశి:
ఈరోజు పనిలో కాస్తంత క్రమబద్ధంగా ఉంటే, దాని వల్ల ప్రయోజనం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. చిన్న విషయాలపై ఒత్తిడి తీసుకోవద్దు, లేనిపక్షంలో మనస్సు అనవసరంగా భారంగా ఉంటుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన ఏదైనా నిర్ణయం ఈ రోజు జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం మానుకోండి. కొద్దిగా నడవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రోజు కొత్త ఆలోచనలు గుర్తుకు వస్తాయి. విభిన్నంగా ఏదైనా చేయాలనే మనస్సు ఉంటుంది. మీరు పనిలో మార్పు లేదా కొత్త ప్రణాళిక గురించి ఆలోచించవచ్చు. డబ్బు పరంగా రిస్క్ తీసుకోవడం మానుకోండి. స్నేహితులతో సంభాషణ బాగుంటుంది. మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారు సంప్రదింపులు మరియు సమన్వయం ద్వారా అనేక పనులను పూర్తి చేయవచ్చు. ఆఫీసులో వాతావరణం మీకు అనుకూలంగా ఉండవచ్చు మీరు ఎవరి నుంచి అయినా మంచి సలహా పొందవచ్చు. డబ్బు ఖాతాను సరిగ్గా ఉంచండి, లేనిపక్షంలో తరువాత సమస్యలు ఉండవచ్చు. సంబంధంలో సమతుల్యత ఉంటుంది. సాయంత్రం మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు.
మకర రాశి:
ఈ రోజు మనస్సు కొంచెం చిరాకు లేదా చంచలంగా ఉండవచ్చు, కాబట్టి అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. పనిలో జాగ్రత్తగా ఉండండి, లేనిపక్షంలో ఒక చిన్న తప్పు కూడా పెద్దదిగా మారుతుంది. డబ్బు పరంగా తొందరపడి నష్టం ఉంటుంది. తేలికపాటి ఆహారం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు మీ ముందు కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. పనిలో ఉత్సాహం ఉంటుంది. మీరు అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తి నుండి మంచి సలహాలను పొందవచ్చు, ఇది భవిష్యత్తులో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఖర్చు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం మనస్సును తేలికపరుస్తుంది మరియు రోజు బాగా గడుస్తుంది.
మీన రాశి:
ఈ రోజు మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పనిలో దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది. పాత ప్రయత్నం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. డబ్బుతో సమతుల్యతను కాపాడుకోండి. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది. మీరు ప్రేమించే వారితో మాట్లాడటం మీకు మంచి అనుభూతి కలిగిస్తుంది.