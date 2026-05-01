Today Horoscope: ఈరోజు స్వాతి నక్షత్రంలో చంద్రుడు, బుద్ధ పూర్ణిమ వేళ పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? రాశి ఫలాలు ఇవిగో!
Today Horoscope: నేడు మే 1, 2026, గ్రహ గతులు అత్యంత శక్తివంతంగా మారాయి. మేష రాశిలో సూర్య, బుధుల కలయికతో ఏర్పడిన 'బుధాదిత్య రాజయోగం' కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది. మరి మీ రాశి పరిస్థితి ఏమిటో ఈ రోజువారీ జాతకంలో తెలుసుకోండి.
ఖగోళంలో గ్రహాల కదలికలు నేడు ఒక అద్భుతమైన మార్పుకు లోనయ్యాయి. ముఖ్యంగా మేష రాశిలో సూర్యుడు ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉండటంతో పాటు బుధుడితో కలిశారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దీనిని 'బుధాదిత్య రాజయోగం' అని పిలుస్తారు. ఈ యోగం వల్ల మేధస్సు, అధికారం, ఆర్థిక పురోభివృద్ధి లభిస్తాయి. మరోవైపు, తుల రాశిలో చంద్రుడు స్వాతి నక్షత్రంలో సంచరిస్తుండటం వల్ల ప్రజల్లో భావోద్వేగాలు, ఆకర్షణ పెరుగుతాయని గ్రహగతులు సూచిస్తున్నాయి.
శని, కుజులు మీన రాశిలో ఉండటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరమని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి 12 రాశుల వారికి నేటి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో వివరణాత్మక విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.
మేష రాశి (Aries):
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. మీ రాశిలోనే సూర్యుడు, బుధుడు ఉండటం వల్ల సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. "ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది," అని గ్రహస్థితి చెబుతోంది. జీవితభాగస్వామితో సత్సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగుతుంది. ఆకుపచ్చని వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మరిన్ని శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృషభ రాశి (Taurus):
వృషభ రాశి వారు నేడు ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అధికారులతో ఘర్షణలకు దిగవద్దు. ఆరోగ్యం విషయంలో తలనొప్పి లేదా కంటి సమస్యలు వేధించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కాస్త దూరం పెరిగే అవకాశం ఉంది. సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
మిథున రాశి (Gemini):
మిథున రాశి వారు నేడు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు భావోద్వేగాలకు లోనుకావద్దు. అనవసర వాదనల వల్ల ప్రేమ బంధాల్లో చిక్కులు రావచ్చు. పిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. వ్యాపారపరంగా పరిస్థితులు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఆకుపచ్చని రుమాలు దగ్గర ఉంచుకోవడం మీకు శుభప్రదం.
కర్కాటక రాశి (Cancer):
ఈ రాశి వారికి నేడు కుటుంబంలో చిన్నపాటి కలహాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే వ్యాపారం మాత్రం నిలకడగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది కానీ పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఎరుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల ప్రతికూలతలు తగ్గుతాయి.
సింహ రాశి (Leo):
సింహ రాశి వారికి నేడు విజయ కాలం నడుస్తోంది. మీ పరాక్రమం మీకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెడుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త డీల్స్ కుదుర్చుకుంటారు. ప్రేమ, సంతాన పరంగా అద్భుతమైన వార్తలు వింటారు. ఆకుపచ్చని వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మీ అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది.
కన్యా రాశి (Virgo):
కన్యా రాశి వారికి ధన యోగం పట్టింది. ఆకస్మిక ధనలాభం కలగవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం, కెరీర్ పరంగా అంతా శుభమే జరుగుతుంది. రాగి వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల దోషాలు తొలగిపోతాయి.
తులా రాశి (Libra):
తులా రాశి వారికి నేడు అత్యంత సంతోషకరమైన రోజు. మీ ఆకర్షణ పెరుగుతుంది, అందరి దృష్టి మీపైనే ఉంటుంది. ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్న వారికి, వారి భాగస్వాములకు పదోన్నతులు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో వండర్ఫుల్ టైమ్ నడుస్తోంది. నీలి రంగు వస్తువును ధరించడం లేదా దగ్గర ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio):
వృశ్చిక రాశి వారు నేడు ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. అధిక ఖర్చుల వల్ల మానసిక ఆందోళన చెందుతారు. అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల అశ్రద్ధ వద్దు. ప్రశాంతంగా ఉండటం ఈ రోజు మీకు అవసరం.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius):
ధనుస్సు రాశి వారికి ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. పాత బాకీలు వసూలు అవుతాయి. విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కానీ సంతానంతో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు. ఎరుపు రంగు వస్తువును మీ వద్ద ఉంచుకోండి.
మకర రాశి (Capricorn):
కోర్టు కేసులు, న్యాయపరమైన చిక్కుల నుంచి మకర రాశి వారికి విముక్తి లభిస్తుంది. వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. సంతాన సౌఖ్యం బాగుంటుంది. అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం వల్ల మీకు మరిన్ని విజయాలు చేకూరుతాయి.
కుంభ రాశి (Aquarius):
అదృష్టం నేడు మీ తలుపు తడుతోంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, వ్యాపారంలో లాభాలు గడిస్తారు. ఆకుపచ్చని వస్తువును జేబులో ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
మీన రాశి (Pisces):
మీన రాశి వారు నేడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రమాదాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి, కాబట్టి వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అప్రమత్తత అవసరం. పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నందున ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కాళీ మాత ఆరాధన మీకు రక్షణగా నిలుస్తుంది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More