మంగళవారం రాశి ఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల అదృష్టం ఎలా ఉందంటే?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులు పన్నెండు రాశుల వారి జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతాయని నమ్ముతారు. నవంబర్ 3, 2026 మంగళవారం కావడంతో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం భక్తులు విఘ్నేశ్వరుడితో పాటు హనుమంతుడిని ప్రత్యేకంగా ఆరాధిస్తారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల కదలికలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈరోజు నవంబర్ 3, మంగళవారం. హిందూ సంప్రదాయంలో మంగళవారం రోజున హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు.
హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలోని భయాలు, అనారోగ్యాలు, కష్టాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. మరి రేపు గ్రహాల స్థితిగతుల ప్రకారం మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశుల వారి దినచర్య ఎలా సాగుతుందో, ఎవరికి లాభాలు కలుగుతాయో పరిశీలిద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
ఉద్యోగ రంగంలో పనిచేసేవారు తమ ఉన్నతాధికారులను తమ అద్భుతమైన పనితీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. సరైన జీవన శైలిని అనుసరించడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. మీకు ధనలాభం కలిగే సూచనలున్నాయి. మీ భాగస్వామితో బంధం మరింత మధురంగా మారుతుంది. మొత్తంమీద మీకు రోజు ఉత్సాహంగా సాగుతుంది.
వృషభ రాశి
ఈ రాశికి చెందిన కొంతమంది వ్యక్తులు కొత్త ప్రేమ సంబంధాలలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఆఫీస్ రాజకీయాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండటం మంచిది. కెరీర్లో ముందుకు వెళ్లేందుకు వచ్చే కొత్త అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి. అయితే, ఆర్థిక మరియు ఆరోగ్య విషయాల్లో కాస్త ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు, అప్రమత్తంగా ఉండండి.
మిథున రాశి
మీ జీవితంలోకి కొత్త ప్రేమ ప్రవేశించడం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఆఫీస్లో మీలోని ప్రత్యేక నైపుణ్యాన్ని నిరూపించుకోండి, తద్వారా కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఆర్ధిక లావాదేవీలు నిర్వహించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బందిపెట్టవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో లీనమై ఉండటం ద్వారా మీరు మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు. మీ వృత్తిపరమైన ఉత్పాదకత మెరుగుపడుతుంది. కర్కాటక రాశి వారికి కొత్త పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలు వస్తాయి. మీ ఆరోగ్యం కూడా చక్కగా సహకరిస్తుంది.
సింహ రాశి
పనుల్లో మీ వంతు ఉత్తమమైన ఫలితాలను ఇవ్వాలనే తపన మీ కెరీర్ ఎదుగుదలకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఆర్థిక మరియు ఆరోగ్య పరంగా మీకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. అయితే, తోటివారితో మాట్లాడేటప్పుడు కమ్యూనికేషన్ విషయంలో కొంత జాగ్రత్త వహించడం మంచిది.
కన్య రాశి
మీ నిజాయితీ, అంకితభావం మీ ప్రేమ సంబంధాలపై తీవ్రమైన సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. పని ప్రదేశంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి. భవిష్యత్తు దృష్ట్యా సురక్షితమైన ఆర్థిక పెట్టుబడుల వైపు మీ అడుగులు వేయడం ఉత్తమం.
తులా రాశి
ఆరోగ్య విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడకండి. మీ ఆరోగ్యం సాధారణంగానే ఉన్నప్పటికీ, తీసుకునే ఆహారపు అలవాట్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. ఉద్యోగంలో కీలకమైన బాధ్యతలను మీ చేతులకు తీసుకోండి. భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం మీ బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
ప్రేమకు సంబంధించిన విషయాలను ఎంతో పరిణతితో హ్యాండిల్ చేయండి. ఆఫీస్లో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకు వెనుకాడకండి. ఆర్థిక పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగండి.
ధనుస్సు రాశి
ప్రేమ జీవితంలో కొన్ని చిన్నపాటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఆఫీస్లో మీ ప్రవర్తన, అంకితభావం చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. మీకు ధన కొరత ఎలాంటి సమస్యలను సృష్టించదు. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేసే మార్గాలపై మీ దృష్టి కేంద్రీకృతమవుతుంది.
మకర రాశి
భాగస్వామితో తలెత్తే చిన్నపాటి మనస్పర్థలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి. ఆఫీస్లో మీ నుంచి అత్యుత్తమ ఫలితాలను అందించడం కొనసాగించండి. డబ్బును తెలివితేటలతో సరైన మార్గంలో పెట్టుబడి పెట్టండి. పెద్దగా ఆరోగ్య సమస్యలేవీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు.
కుంభ రాశి
ప్రేమ జీవితంలోని సవాళ్లను చాకచక్యంగా ఎదుర్కోండి. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకు సిద్ధపడండి. ఆర్థిక పెట్టుబడుల విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. మీ ఆరోగ్యం పట్ల కొంచెం ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
మీన రాశి
మీ ప్రేమ బంధాన్ని మరింత ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా ముందుకు తీసుకెళ్లండి. సానుకూల ఆలోచనా దృక్పథంతో పని ఒత్తిడిని ఇట్టే దూరం చేసుకోండి. ఆర్థికంగా పురోగతి సాధించడం వల్ల తెలివైన పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More