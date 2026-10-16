మహాలక్ష్మి అనుగ్రహంతో ఈ రాశులకు శుభయోగాలు.. నేటి రాశిఫలాలు ఇవే!
హిందూ సంప్రదాయంలో మహాలక్ష్మి ఆరాధనకు విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారాలను బట్టి ద్వాదశ రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితులు, ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల్లో భిన్నమైన ఫలితాలు ఉంటాయని భావిస్తారు.
హిందూ సంప్రదాయంలో ఈ రోజును జగన్మాత మహాలక్ష్మి పూజకు అత్యంత విశిష్టమైనదిగా భావిస్తారు. తెల్లవారుజామునే లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించి చాలామంది తమ రోజువారీ పనులను ప్రారంభిస్తుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ నవగ్రహాల సంచారంలో వచ్చే మార్పులు ద్వాదశ రాశులపై విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతాయి.
కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు ఎదురుకాగా, మరికొన్ని రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు రావడం, వ్యాపారులకు లాభాలు దక్కడం, అలాగే ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ సంబంధాల పరంగా ఈరోజు ఏ రాశికి ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
మేష రాశి: మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేసుకోవడానికి కాసేపు ప్రశాంతంగా వాకింగ్కు వెళ్లడం మంచిది. అవివాహితుల జీవితంలోకి కొత్త వ్యక్తి ప్రవేశించే సూచనలున్నాయి. వృత్తి జీవితంలో ప్రతి పనిలోనూ సమతుల్యత పాటించండి. మీ ఆరోగ్యం కోసం తగినంత నీరు తాగుతూ మిమ్మల్ని మీరు హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోండి.
వృషభ రాశి: మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. మీ అంకితభావం కార్యాలయంలో మీ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. సాయంత్రం సమయం మీ భాగస్వామితో చాలా రొమాంటిక్గా గడుస్తుంది. ఆఫీసు పనులు ఒత్తిడిని పెంచినా, వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
మిథున రాశి: ఆర్థికంగా ఈ రోజు మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కెరీర్లో మీ భావోద్వేగాలను మీ పనిపై ప్రభావం చూపకుండా నియంత్రించుకోండి. తొందరపాటులో ఎటువంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. పనుల మధ్యలో చిన్న విరామాలు తీసుకుంటూ ముందుకు సాగండి.
కర్కాటక రాశి: ఆఫీసు పనిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంటికి తీసుకురాకండి. వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన రోజు ఇది. ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి పెట్టుబడులు పెట్టడం శ్రేయస్కరం కాదు. రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి కొన్ని శుభ పరిణామాలు ఎదురవుతాయి.
సింహ రాశి: మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ఈ రోజు అత్యంత ముఖ్యం. కార్యాలయంలో బాస్ ఇచ్చే విలువైన సలహాలను శ్రద్ధగా పాటించండి. ఆహార విషయంలో పోషకాహారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. మీ వివాహ బంధం ఎంతో కాలం గడిచినా, జీవిత భాగస్వామితో కలిసి నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం ఎప్పుడూ మంచిదే.
కన్యా రాశి: చిన్నపాటి మానసిక ఒత్తిడి ఇబ్బంది పెట్టినా, మీ ఆలోచనల్లో సరికొత్త మార్పులు జీవితానికి కొత్త ఊపునిస్తాయి. వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ప్రొడక్టివిటీని కనబరుస్తారు. ఆర్థికంగా అదృష్టం మీ తలుపు తట్టే అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి: కార్యాలయంలో మీ సీనియర్ అధికారులతో కలిసి కొత్త ప్రాజెక్టులపై పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ఈ రోజు మీకు సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. వృత్తి జీవితానికి, వ్యక్తిగత జీవితానికి మధ్య సరైన బ్యాలెన్స్ మెంటైన్ చేయడం చాలా ముఖ్యం.
వృశ్చిక రాశి: సరైన ఆలోచనా విధానంతో, కొద్దిపాటి ఆత్మస్థైర్యంతో మీ ప్రేమ కలలను అద్భుతమైన నిజాలుగా మలుచుకోవచ్చు. పనిలో ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు, కానీ సమన్వయంతో దానిని జయించవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి: పనులు చేసేటప్పుడు మధ్యమధ్యలో చిన్న విరామాలు తీసుకోండి. ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు నిండి ఉండే అద్భుతమైన రోజు ఇది. ఆరోగ్యకరమైన జ్యూస్లు లేదా డ్రింక్స్ సేవించండి. డబ్బు నిర్వహణలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా అవసరం. ఈ రోజు మీపై మీరు ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టండి.
మకర రాశి: మీ ఆరోగ్యం మరియు సంరక్షణపై పూర్తి శ్రద్ధ పెట్టండి. కొత్త మార్గాలను అన్వేషించడానికి మీరు పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉండాలి. మీ మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుకోండి. మీలోని నిజమైన ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడానికి వెనుకాడకండి.
కుంభ రాశి: మీ శరీరంలో శక్తి, మనసులో ప్రశాంతత సమతుల్యంగా ఉంటాయి. మీ మనసులోని భావాలను మీ భాగస్వామితో పంచుకోవడం ద్వారా బంధం మరింత బలపడుతుంది. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి యోగా లేదా ధ్యానాన్ని ఆశ్రయించండి.
మీన రాశి: కెరీర్లో మీకు సరికొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కడానికి మీ జీవిత భాగస్వామి సలహా తీసుకోవడం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రోజు మీరు ఎంతో ఉత్సాహంగా, మోటివేటెడ్గా ఫీలవుతారు. అందరిలోనూ ప్రత్యేకంగా నిలిచేందుకు ఏమాత్రం భయపడకండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More