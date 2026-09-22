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మేషం నుంచి మీనం వరకు.. మంగళవారం 12 రాశుల జాతక ఫలితాలు!

మంగళవారం రోజున హనుమంతుని ఆరాధించడం శుభప్రదమని హిందూ సంప్రదాయంలో విశ్వాసం. సెప్టెంబర్ 22న గ్రహస్థితుల ప్రభావంతో 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు సూచించబడ్డాయి. 

Published on: Sep 22, 2026, 04:00:31 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సంప్రదాయంలో మంగళవారం రోజు సంకట మోచనుడైన హనుమంతుని పూజించడం ఆనవायితీగా వస్తోంది. హనుమాన్ ఆరాధన చేయడం వల్ల భయాలు, రుగ్మతలు తొలగిపోయి ధైర్యం కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 22 మంగళవారం రోజు కొందరికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుండగా, మరికొందరు కాస్త ఆచితూచి అడుగులు వేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడనుంది. నేటి గ్రహ స్థితుల ప్రభావం ఏ రాశిపై ఎలా ఉండనుందో సవివరంగా పరిశీలిద్దాం.

మేషం నుంచి మీనం వరకు.. మంగళవారం 12 రాశుల జాతక ఫలితాలు! (AI)
మేషం నుంచి మీనం వరకు.. మంగళవారం 12 రాశుల జాతక ఫలితాలు! (AI)

మేష రాశి:

ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ఈ రోజు మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి సాయంత్రం వేళల్లో ఉన్నత పదవులు, ప్రమోషన్లు లభించే సూచనలున్నాయి.

వృషభ రాశి:

ఈ రోజు మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. మీరు పడిన కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించి పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. అయితే కార్యాలయంలో పైఅధికారులతో వ్యవహరించేటప్పుడు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం.

మిథున రాశి:

వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు తమ ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి విషయాలపై వాదనలకు దిగకుండా ఉండటం మంచిది, లేదంటే మనస్పర్ధలు రావచ్చు. వీలుంటే కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణాలు చేసే ఆలోచన చేస్తారు.

కర్కాటక రాశి:

పనిచేసే చోట కొందరు మీపై కుట్రలు పన్నే అవకాశం ఉంది. అహంకారానికి పోకుండా, జూనియర్లు ఇచ్చే సలహాలను కూడా స్వీకరించే మనస్తత్వం అలవర్చుకోండి. వ్యాపారస్తులు మంచి లాభాలను ఆర్జించే అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది.

సింహ రాశి:

ఈ రాశి వారికి ఈ రోజు అంతులేని అదృష్టం వెన్నంటి ఉంటుంది. మీరు చేసే ప్రతి పనికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఇది మీ కలలు నిజమయ్యే రోజుగా మారుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంతో బలంగా ఉండి మనసుకు సంతృప్తినిస్తుంది.

కన్యా రాశి:

వృత్తి జీవితంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుకుంటూ సెల్ఫ్ కేర్ మీద దృష్టి పెట్టాలి. అనవసరమైన ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఆర్థిక పరిస్థితిని బేరీజు వేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

తులా రాశి:

కెరీర్ మరియు ఆర్థిక వ్యవహారాలు సాధారణంగా సాగిపోతాయి. మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి కొంచెం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారంలో చిన్నపాటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తే సూచనలున్నాయి.

వృశ్చిక రాశి:

మీరు ఆశించిన ఫలితాలు ఈ రోజు దక్కకపోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగానే ఉన్నప్పటికీ, అనుకోని ఖర్చులు రావడం వల్ల కొంత మానసిక ఆందోళన పెరుగుతుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా ఖర్చు చేయడం మంచిది.

ధనుస్సు రాశి:

వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించి మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఈ రోజు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. జंक ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉంటూ మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా లేదా ధ్యానం చేయండి.

మకర రాశి:

కొన్ని నష్టాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మీరు మీ సానుకూల దృక్పథాన్ని కోల్పోకూడదు. శరీరాన్ని, చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి మీ ఆహారపు అలవాట్లలో ఆకుకూరలను విధిగా భాగం చేసుకోండి.

కుంభ రాశి:

శారీరక దారుఢ్యంపై దృష్టి పెట్టి ఒత్తిడిని దరిచేరనీయకండి. దినచర్య చక్కగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, సాయంత్రానికి కొన్ని ఊహించని పరిణామాలు మీ పని వేగాన్ని కాస్త మందగింపజేస్తాయి.

మీన రాశి:

మానసిక ప్రశాంతత కోసం స్వీయ సంరక్షణపై దృష్టి పెట్టండి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి చిన్నపాటి భేదాభిప్రాయాలు రావొచ్చు, కానీ సాయంత్రానికి పరిస్థితులు సర్దుమరుగుతాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/మేషం నుంచి మీనం వరకు.. మంగళవారం 12 రాశుల జాతక ఫలితాలు!
Home/Rasi Phalalu/మేషం నుంచి మీనం వరకు.. మంగళవారం 12 రాశుల జాతక ఫలితాలు!
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