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ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, డబ్బు, కుటుంబం.. 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా శనివారం 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు కనిపించవచ్చని ఈ రాశిఫలాలు సూచిస్తున్నాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం, కుటుంబం, ప్రేమ, వైవాహిక జీవితం వంటి అంశాల్లో రోజువారీ పరిణామాలను తెలుసుకోవచ్చు. 

Published on: Sep 12, 2026, 04:01:01 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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వారంలో ప్రతి రోజుకూ దానికంటూ ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అందులోనూ శనివారం వచ్చిందంటే భక్తులు ప్రత్యేకంగా హనుమంతుడిని, శనిదేవుడిని ఆరాధించి తమ రోజును ప్రారంభిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులు మారుతుంటాయి. ఈ ఖగోళ మార్పుల ప్రభావం నేరుగా మానవ జీవితంపై, పన్నెండు రాశుల వారి జాతకంపై పడుతుంది. కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసివచ్చి కొత్త బాధ్యతలు దక్కితే, మరికొందరికి ఖర్చులు పెరిగి బడ్జెట్ తారుమారు కావచ్చు. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలతో పాటు ఆరోగ్యం, కుటుంబ బంధాలు నేడు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయో మేషం నుండి మీనం వరకు పూర్తి వివరాలు పరిశీలిద్దాం.

ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, డబ్బు, కుటుంబం.. 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు (AI)
ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, డబ్బు, కుటుంబం.. 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు (AI)

నేటి రాశి ఫలాలు

మేష రాశి: చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విద్యాపరమైన అంశాలలో గౌరవ మర్యాదలు దక్కుతాయి. పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. మేధోపరమైన పనుల ద్వారా ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబం నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. అయితే ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. స్నేహితులతో కలిసి ప్రయాణాలు చేసే సూచనలున్నాయి.

వృషభ రాశి: జీవిత భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి వ్యాయామంతో రోజును ప్రారంభించండి. అయితే కొంటోఇంట ఒంటరితనం లేదా నిజమైన ప్రేమ లోపించిన భావన కలుగుతుంది. అనవసరమైన గాసిప్‌లకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

మిథున రాశి: మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ప్రయోజనం పొందే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. అయితే కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు. కుటుంబ సభ్యుల మాటల వల్ల మనసు బాధపడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆచితూచి వ్యవహరించండి.

కర్కాటక రాశి: ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రోజంతా డబ్బు లావాదేవీలు సాగుతాయి, అయినప్పటికీ సాయంత్రానికి తగినంత మొత్తంలో పొదుపు చేయగలుగుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపండి. అనవసరమైన గొడవలకు దూరంగా ఉండండి. జీవిత భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడతారు.

సింహ రాశి: కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కాస్త వెసులుబాటు లభిస్తుంది. అయితే ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. కుటుంబంతో గడిపే సమయం మీ మూడ్‌ను మారుస్తుంది. భాగస్వామితో సంయమనంతో ప్రవర్తించండి. వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు ఉండవచ్చు.

కన్యా రాశి: ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా ఉన్నత అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలతో ఆగిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కెరీర్‌లో పురోగతి ఉంటుంది. అయితే జీవిత భాగస్వామి మూడ్ బాగోకపోవడం వల్ల చిన్నపాటి అసౌకర్యం కలగవచ్చు.

తులా రాశి: మీ భావోద్వేగాలపై అజమాయిషీ అవసరం. వివాహితులకు జీవిత భాగస్వామి మద్దతు లభిస్తుంది. అనుకోని ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావడం వల్ల కుటుంబంతో ప్లాన్ చేసుకున్న కార్యక్రమాలు వాయిదా పడవచ్చు. పెద్ద ఖర్చుల విషయమై భాగస్వామితో మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

వృశ్చిక రాశి: పాత స్నేహితులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. వివాహిత దంపతులకు ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటారు. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అప్తుల సహకారంతో ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఖాళీ సమయంలో పెండింగ్ పని పూర్తి చేయండి. ఆర్థిక పరంగా హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి.

ధనుస్సు రాశి: పిల్లల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి, అవసరమైతే వైద్యులను సంప్రదించండి. పాత స్నేహితులు ఆర్ధిక సహాయం కోరే అవకాశం ఉంది. గృహ సంబంధిత పనులతో బిజీగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్‌తో పాటు ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగార్థులకు సానుకూల రోజు. వైవాహిక జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి.

మకర రాశి: పాత మిత్రుల సాయం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిపై కొంత ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అవివాహితుల జీవితంలోకి కొత్త వ్యక్తి ప్రవేశించే సూచనలున్నాయి. శృంగార జీవితం అద్భుతంగా సాగుతుంది. వ్యాపార రంగంలో మెరుగైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.

కుంభ రాశి: ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. పాతకాలపు అప్పుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. సాంఘిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా మనస్సుకు ప్రశాంతత దక్కుతుంది. పిల్లలతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. వ్యాపార వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది.

మీన రాశి: సుదూర ప్రయాణాలను వీలైనంత వరకు వాయిదా వేయండి. కుటుంబ సభ్యుల ఆప్యాయత లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరమైన స్థితిలో ఉంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వైవాహిక జీవితం బాగుంటుంది. ఆఫీసులో మీ నైపుణ్యాలను నిరూపించుకునేందుకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, డబ్బు, కుటుంబం.. 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు
Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, డబ్బు, కుటుంబం.. 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు
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